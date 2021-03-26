2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
SM6480/00
Size özel kahveniz, tam size göre
CoffeeMaestro menüsündeki hazır lezzet profilleri ile Cappuccino ve Latte Macchiato gibi aromatik kahveleri sezgisel olarak kişiselleştirin ve harici süt sürahimizden ipeksi süt köpüğünün tadını çıkarın - aynı anda iki sütlü içecek hazırlarken bile.
14 içecek
4 kullanıcı profili
Parlak Siyah
Siyah beyaz ekran
Espresso ve Cappuccino gibi tanıdık tariflerden Italian Espresso Macchiato gibi özel kahve içeceklerine kadar kahve dünyasını keşfedin.
İçeceğiniz için istediğiniz tat profilini (Delicato, Intenso, Forte) seçerek kahve deneyiminizi kişiselleştirin. Kahve makinesi, size doğru tadı sunmak için yoğunluk, kahve miktarı ve ön ıslatma süresi gibi demleme ayarlarını otomatik olarak düzenler.
Yenilikçi otomatik temizleme sistemimiz HygieSteam, süt sürahisi parçalarındaki mikroorganizmaların %99,9'unu giderir*.
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Laboratuvar testlerine göre mikroorganizmaların %99,9999'u.
Makinenin gösterdiği şekilde 8 filtre değişimine dayanmaktadır. Gerçek fincan sayısı, seçilen kahve çeşitlerine, durulama ve temizleme alışkanlıklarına bağlıdır.