Size özel kahveniz, tam size göre

CoffeeMaestro menüsündeki hazır lezzet profilleri ile Cappuccino ve Latte Macchiato gibi aromatik kahveleri sezgisel olarak kişiselleştirin ve harici süt sürahimizden ipeksi süt köpüğünün tadını çıkarın - aynı anda iki sütlü içecek hazırlarken bile.