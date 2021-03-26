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Tüm seriler

  • Standard Product Photo Philips GranAroma Fully automatic espresso machine SM6480/00
  • Main in-use photograph Philips GranAroma Fully automatic espresso machine SM6480/00
  • SM6480_00_APS_RGB
  • SM6480_00__F_01_RGB
  • Alternative Product Photograph Philips GranAroma Fully automatic espresso machine SM6480/00
  • Alternative Product Photograph Philips GranAroma Fully automatic espresso machine SM6480/00
  • Alternative Product Photograph Philips GranAroma Fully automatic espresso machine SM6480/00
  • SM6480_00_RFT_RGB
  • Product in Use Photo Philips GranAroma Fully automatic espresso machine SM6480/00
  • Product in Use Photo Philips GranAroma Fully automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips GranAroma Fully automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips GranAroma Fully automatic espresso machine
  • Standard Product Photo Philips GranAroma Fully automatic espresso machine SM6480/00
  • Main in-use photograph Philips GranAroma Fully automatic espresso machine SM6480/00
  • SM6480_00_APS_RGB
  • SM6480_00__F_01_RGB
  • Alternative Product Photograph Philips GranAroma Fully automatic espresso machine SM6480/00
  • Alternative Product Photograph Philips GranAroma Fully automatic espresso machine SM6480/00
  • Alternative Product Photograph Philips GranAroma Fully automatic espresso machine SM6480/00
  • SM6480_00_RFT_RGB
  • Product in Use Photo Philips GranAroma Fully automatic espresso machine SM6480/00
  • Product in Use Photo Philips GranAroma Fully automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips GranAroma Fully automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips GranAroma Fully automatic espresso machine

Saeco GranAromaTam otomatik espresso makinesi

SM6480/00

Size özel kahveniz, tam size göre

CoffeeMaestro menüsündeki hazır lezzet profilleri ile Cappuccino ve Latte Macchiato gibi aromatik kahveleri sezgisel olarak kişiselleştirin ve harici süt sürahimizden ipeksi süt köpüğünün tadını çıkarın - aynı anda iki sütlü içecek hazırlarken bile.

Tüm avantajları görüntüleyin

Lezzet ön ayarları ile kahvenizi kolayca kişiselleştirin

Size özel kahveniz, tam size göre

  • 14 içecek

  • 4 kullanıcı profili

  • Parlak Siyah

  • Siyah beyaz ekran

Kişisel dokunuşunuzla 14 lezzetli içeceğin tadını çıkarın

Kişisel dokunuşunuzla 14 lezzetli içeceğin tadını çıkarın

Espresso ve Cappuccino gibi tanıdık tariflerden Italian Espresso Macchiato gibi özel kahve içeceklerine kadar kahve dünyasını keşfedin.

CoffeeMaestro ile ihtiyaçlarınıza özel 3 tat ön ayarı

CoffeeMaestro ile ihtiyaçlarınıza özel 3 tat ön ayarı

İçeceğiniz için istediğiniz tat profilini (Delicato, Intenso, Forte) seçerek kahve deneyiminizi kişiselleştirin. Kahve makinesi, size doğru tadı sunmak için yoğunluk, kahve miktarı ve ön ıslatma süresi gibi demleme ayarlarını otomatik olarak düzenler.

HygieSteam sürahi parçalarındaki mikroorganizmaların ≤%99,9'unu giderir*

HygieSteam sürahi parçalarındaki mikroorganizmaların ≤%99,9'unu giderir*

Yenilikçi otomatik temizleme sistemimiz HygieSteam, süt sürahisi parçalarındaki mikroorganizmaların %99,9'unu giderir*.

Teknik Özellikler

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Parça ve Aksesuarlar

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Yasal Uyarılar

  1. Laboratuvar testlerine göre mikroorganizmaların %99,9999'u.

  2. Makinenin gösterdiği şekilde 8 filtre değişimine dayanmaktadır. Gerçek fincan sayısı, seçilen kahve çeşitlerine, durulama ve temizleme alışkanlıklarına bağlıdır.