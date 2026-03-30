Kablosuz tasarımla SINIRLARINIZI ZORLAYIN

Philips Actionfit RunFree kablosuz spor kulaklığı, antrenmanlarınıza özgürlük ve enerji katar. Kulağa oturan şekli, su geçirmez sağlam tasarımı ve güçlü basıyla motivasyonunuzu artırmak için geliştirilmiştir.