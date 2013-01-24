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Kablosuz tasarımla SINIRLARINIZI ZORLAYIN
Philips Actionfit RunFree kablosuz spor kulaklığı, antrenmanlarınıza özgürlük ve enerji katar. Kulağa oturan şekli, su geçirmez sağlam tasarımı ve güçlü basıyla motivasyonunuzu artırmak için geliştirilmiştir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kablosuz tasarımla SINIRLARINIZI ZORLAYIN
Philips Actionfit RunFree kablosuz spor kulaklığı, antrenmanlarınıza özgürlük ve enerji katar. Kulağa oturan şekli, su geçirmez sağlam tasarımı ve güçlü basıyla motivasyonunuzu artırmak için geliştirilmiştir. Tüm faydaları görün
Kablosuz tasarımla SINIRLARINIZI ZORLAYIN
Philips Actionfit RunFree kablosuz spor kulaklığı, antrenmanlarınıza özgürlük ve enerji katar. Kulağa oturan şekli, su geçirmez sağlam tasarımı ve güçlü basıyla motivasyonunuzu artırmak için geliştirilmiştir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kablosuz tasarımla SINIRLARINIZI ZORLAYIN
Philips Actionfit RunFree kablosuz spor kulaklığı, antrenmanlarınıza özgürlük ve enerji katar. Kulağa oturan şekli, su geçirmez sağlam tasarımı ve güçlü basıyla motivasyonunuzu artırmak için geliştirilmiştir. Tüm faydaları görün
Bluetooth® spor kulaklık
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Dünyayla iletişiminizi kesmeyen kaliteli sesin keyfini çıkarın. Açık akustik tasarım, etraftaki sesleri içeri alarak çevrenizde olup bitenleri fark etmenizi ve dış mekanda egzersiz yaparken güvende olmanızı sağlar.
C şeklinde kauçuk uçlar Actionfit kulaklıkların kulağınıza sağlam bir şekilde yerleşmesini sağlar ve böylece kulaklıkla uğraşmadan egzersize konsantre olabilirsiniz.
Bluetooth teknolojisi rahat, kablosuz müzik deneyimi sunar.
ActionFit kulaklıklarınız sağlamlık ve güç için tasarlanmıştır. Kevlar kaplamalı kabloları, yırtılma ve kopmaya karşı dayanıklıdır. Ayrıca, en zorlu ortamlara ve egzersizlere dayanabilir.
13,6 mm sürücüler yüksek performanslı ses sağlayarak sizi en iyi performansınızı göstermeye teşvik eder.
Terlemekten korkmayın. IPX2 derecesi sayesinde kulaklığa nem girmediği için terlemeniz ve yağmurda antrenman yapmanız sorun olmaz.
Bağlı kalın. Dahili mikrofon ve parça kontrolü, egzersiz sırasında hızla ve kolaylıkla müziği değiştirmenizi veya aramalara cevap vermenizi sağlar.
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