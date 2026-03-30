2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SHQ6500CL/00
Dış mekanda kullanım için ideal
Bluetooth®
Ter/su geçirmez
Kulaklık
Dünyayla iletişiminizi kesmeyen kaliteli sesin keyfini çıkarın. Açık akustik tasarım, etraftaki sesleri içeri alarak çevrenizde olup bitenleri fark etmenizi ve dış mekanda egzersiz yaparken güvende olmanızı sağlar.
C şeklinde kauçuk uçlar Actionfit kulaklıkların kulağınıza sağlam bir şekilde yerleşmesini sağlar ve böylece kulaklıkla uğraşmadan egzersize konsantre olabilirsiniz.
Bluetooth teknolojisi rahat, kablosuz müzik deneyimi sunar.
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