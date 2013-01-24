Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Peşin fiyatına 12 taksit

    • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    • 2 yıl garanti

    Bluetooth® spor kulaklık

    SHQ6500CL/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Kablosuz tasarımla SINIRLARINIZI ZORLAYIN Kablosuz tasarımla SINIRLARINIZI ZORLAYIN Kablosuz tasarımla SINIRLARINIZI ZORLAYIN
      -{discount-value}

      Bluetooth® spor kulaklık

      SHQ6500CL/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Kablosuz tasarımla SINIRLARINIZI ZORLAYIN

      Philips Actionfit RunFree kablosuz spor kulaklığı, antrenmanlarınıza özgürlük ve enerji katar. Kulağa oturan şekli, su geçirmez sağlam tasarımı ve güçlü basıyla motivasyonunuzu artırmak için geliştirilmiştir. Tüm faydaları görün

      Bluetooth® spor kulaklık

      Kablosuz tasarımla SINIRLARINIZI ZORLAYIN

      Philips Actionfit RunFree kablosuz spor kulaklığı, antrenmanlarınıza özgürlük ve enerji katar. Kulağa oturan şekli, su geçirmez sağlam tasarımı ve güçlü basıyla motivasyonunuzu artırmak için geliştirilmiştir. Tüm faydaları görün

      Kablosuz tasarımla SINIRLARINIZI ZORLAYIN

      Philips Actionfit RunFree kablosuz spor kulaklığı, antrenmanlarınıza özgürlük ve enerji katar. Kulağa oturan şekli, su geçirmez sağlam tasarımı ve güçlü basıyla motivasyonunuzu artırmak için geliştirilmiştir. Tüm faydaları görün

      Bluetooth® spor kulaklık

      Kablosuz tasarımla SINIRLARINIZI ZORLAYIN

      Philips Actionfit RunFree kablosuz spor kulaklığı, antrenmanlarınıza özgürlük ve enerji katar. Kulağa oturan şekli, su geçirmez sağlam tasarımı ve güçlü basıyla motivasyonunuzu artırmak için geliştirilmiştir. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör spor-kulakliklar

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Bluetooth® spor kulaklık

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Kablosuz tasarımla SINIRLARINIZI ZORLAYIN

        Kablosuz spor kulaklığı

        • Dış mekanda kullanım için ideal
        • Bluetooth®
        • Ter/su geçirmez
        • Kulaklık
        Açık akustik, sesi içeri alarak etrafınızdaki sesleri fark etmenize olanak tanır ve güvende olmanızı sağlar

        Açık akustik, sesi içeri alarak etrafınızdaki sesleri fark etmenize olanak tanır ve güvende olmanızı sağlar

        Dünyayla iletişiminizi kesmeyen kaliteli sesin keyfini çıkarın. Açık akustik tasarım, etraftaki sesleri içeri alarak çevrenizde olup bitenleri fark etmenizi ve dış mekanda egzersiz yaparken güvende olmanızı sağlar.

        Kaymaz kulak kapakları, kulaklığın her zaman kulağınızda kalmasını sağlar.

        Kaymaz kulak kapakları, kulaklığın her zaman kulağınızda kalmasını sağlar.

        C şeklinde kauçuk uçlar Actionfit kulaklıkların kulağınıza sağlam bir şekilde yerleşmesini sağlar ve böylece kulaklıkla uğraşmadan egzersize konsantre olabilirsiniz.

        Kablolara takılmadan egzersiz yapmanız için Bluetooth kablosuz bağlantı

        Kablolara takılmadan egzersiz yapmanız için Bluetooth kablosuz bağlantı

        Bluetooth teknolojisi rahat, kablosuz müzik deneyimi sunar.

        Mükemmel dayanıklılık için Kevlar® destekli kablo

        Mükemmel dayanıklılık için Kevlar® destekli kablo

        ActionFit kulaklıklarınız sağlamlık ve güç için tasarlanmıştır. Kevlar kaplamalı kabloları, yırtılma ve kopmaya karşı dayanıklıdır. Ayrıca, en zorlu ortamlara ve egzersizlere dayanabilir.

        Yüksek ses performansı sizi daha da ileri götürür

        Yüksek ses performansı sizi daha da ileri götürür

        13,6 mm sürücüler yüksek performanslı ses sağlayarak sizi en iyi performansınızı göstermeye teşvik eder.

        IPX2 ter geçirmezlik sayesinde tüm egzersizlerde kullanım için idealdir

        IPX2 ter geçirmezlik sayesinde tüm egzersizlerde kullanım için idealdir

        Terlemekten korkmayın. IPX2 derecesi sayesinde kulaklığa nem girmediği için terlemeniz ve yağmurda antrenman yapmanız sorun olmaz.

        Egzersiz sırasında müziğinizi kontrol edin ve aramalara cevap verin

        Egzersiz sırasında müziğinizi kontrol edin ve aramalara cevap verin

        Bağlı kalın. Dahili mikrofon ve parça kontrolü, egzersiz sırasında hızla ve kolaylıkla müziği değiştirmenizi veya aramalara cevap vermenizi sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Bağlantı

          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          Bluetooth sürümü
          4,1
          Maksimum kapsama alanı
          En fazla 10  m

        • Güç

          Pil Tipi
          LI Polimer
          Pil ağırlığı
          2,5 g
          Müzik çalma süresi
          4,5*  saat
          Şarj edilebilir
          Evet
          Bekleme süresi
          55* sa
          Konuşma süresi
          4,5* sa

        • Ses

          Diyafram
          PET
          Empedans
          32 Ohm
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Maksimum güç girişi
          10 mW
          Hassasiyet
          107 dB
          Hoparlör çapı
          13,6 mm
          Ses bobini
          Bakır
          Ses Geliştirme
          • Yankı kontrolü
          • Gürültü Azaltma
          Akustik sistem
          • Yarı kapalı
          • Kapalı
          Frekans tepkisi
          15 - 22 000  Hz
          Tip
          dinamik

        • Kullanılabilirlik

          Çağrı Yönetimi
          • Çağrıyı Cevapla/Bitir
          • Arama ve müzik arasında geçiş
          • Aramayı Tutma
          Ses seviyesi kontrolü
          Evet

        • Aksesuarlar

          Hızlı başlangıç kılavuzu
          Hızlı başlangıç kılavuzu
          USB kablosu
          Şarj için birlikte verilir
          Kulağa uyum sağlayan sabitleyici
          2 çift

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          0,278  kg
          GTIN
          1 69 51613 99182 1
          Yükseklik
          13,3  cm
          Uzunluk
          19  cm
          Net ağırlık
          0,09  kg
          Ambalaj sayısı
          3
          Dara ağırlığı
          0,188  kg
          Genişlik
          11  cm

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          3  cm
          EAN
          69 51613 99182 4
          Brüt ağırlık
          0,066  kg
          Yükseklik
          17,5  cm
          Net ağırlık
          0,03  kg
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Karton
          Dara ağırlığı
          0,036  kg
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi de
          Genişlik
          9,5  cm

        • Ürün boyutları

          Derinlik
          4  cm
          Yükseklik
          2  cm
          Ağırlık
          0,014  kg
          Genişlik
          10  cm

        • Tasarım

          Renk
          Carbon lime ve siyah

        • İç Karton

          GTIN
          2 69 51613 99182 8
          Ambalaj sayısı
          3

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            • Asıl sonuçlar farklılık gösterebilir

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi