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  • Kablosuz tasarımla SINIRLARINIZI ZORLAYIN
  • Kablosuz tasarımla SINIRLARINIZI ZORLAYIN
  • Kablosuz tasarımla SINIRLARINIZI ZORLAYIN
  • Kablosuz tasarımla SINIRLARINIZI ZORLAYIN
  • Kablosuz tasarımla SINIRLARINIZI ZORLAYIN

Üretimden kaldırıldı

Bluetooth® spor kulaklık

SHQ6500CL/00

Kablosuz tasarımla SINIRLARINIZI ZORLAYIN
Philips Actionfit RunFree kablosuz spor kulaklığı, antrenmanlarınıza özgürlük ve enerji katar. Kulağa oturan şekli, su geçirmez sağlam tasarımı ve güçlü basıyla motivasyonunuzu artırmak için geliştirilmiştir.
Tüm avantajları görüntüleyin

Kablosuz spor kulaklığı

Kablosuz tasarımla SINIRLARINIZI ZORLAYIN

  • Dış mekanda kullanım için ideal

  • Bluetooth®

  • Ter/su geçirmez

  • Kulaklık

Açık akustik, sesi içeri alarak etrafınızdaki sesleri fark etmenize olanak tanır ve güvende olmanızı sağlar

Açık akustik, sesi içeri alarak etrafınızdaki sesleri fark etmenize olanak tanır ve güvende olmanızı sağlar

Dünyayla iletişiminizi kesmeyen kaliteli sesin keyfini çıkarın. Açık akustik tasarım, etraftaki sesleri içeri alarak çevrenizde olup bitenleri fark etmenizi ve dış mekanda egzersiz yaparken güvende olmanızı sağlar.

Kaymaz kulak kapakları, kulaklığın her zaman kulağınızda kalmasını sağlar.

Kaymaz kulak kapakları, kulaklığın her zaman kulağınızda kalmasını sağlar.

C şeklinde kauçuk uçlar Actionfit kulaklıkların kulağınıza sağlam bir şekilde yerleşmesini sağlar ve böylece kulaklıkla uğraşmadan egzersize konsantre olabilirsiniz.

Kablolara takılmadan egzersiz yapmanız için Bluetooth kablosuz bağlantı

Kablolara takılmadan egzersiz yapmanız için Bluetooth kablosuz bağlantı

Bluetooth teknolojisi rahat, kablosuz müzik deneyimi sunar.

Teknik Özellikler

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