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Philips Actionfit NoLimits kulaklık, en çok ihtiyaç duyduğunuz zamanlarda odaklanmanıza ve motive olmanıza yardımcı olur. Ayarlanabilir kulak kancası ve hafif, ter geçirmez tasarım sayesinde egzersizleriniz kadar yoğun, mükemmel ses veren kulaklıkların keyfini çıkarabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
SINIRLARINIZI ZORLAYIN
Philips Actionfit NoLimits kulaklık, en çok ihtiyaç duyduğunuz zamanlarda odaklanmanıza ve motive olmanıza yardımcı olur. Ayarlanabilir kulak kancası ve hafif, ter geçirmez tasarım sayesinde egzersizleriniz kadar yoğun, mükemmel ses veren kulaklıkların keyfini çıkarabilirsiniz. Tüm faydaları görün
SINIRLARINIZI ZORLAYIN
Philips Actionfit NoLimits kulaklık, en çok ihtiyaç duyduğunuz zamanlarda odaklanmanıza ve motive olmanıza yardımcı olur. Ayarlanabilir kulak kancası ve hafif, ter geçirmez tasarım sayesinde egzersizleriniz kadar yoğun, mükemmel ses veren kulaklıkların keyfini çıkarabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
SINIRLARINIZI ZORLAYIN
Philips Actionfit NoLimits kulaklık, en çok ihtiyaç duyduğunuz zamanlarda odaklanmanıza ve motive olmanıza yardımcı olur. Ayarlanabilir kulak kancası ve hafif, ter geçirmez tasarım sayesinde egzersizleriniz kadar yoğun, mükemmel ses veren kulaklıkların keyfini çıkarabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Mikrofonlu spor kulaklık
Toplam:
Farklı boyutlarda 3 çift kulaklık ucu birlikte verilir. Bu sayede en iyi uyumu yakalayabilirsiniz.
Patentli ayarlanabilir kulak kancasıyla, ActionFit kulaklıklar hem güvenli hem de rahat uyum sağlar. Kulaklıklarınızı kulaklarınıza takın ve ayarlanabilir kancayı kulağınıza tam olarak oturması için yukarı veya aşağı kaydırın. Şimdi her türlü egzersizi tamamlayabilir, her türlü zemini alt edebilirsiniz. Kulaklıklarınız ne olursa olsun kulağınızda kalır.
ActionFit kulaklıklarınız sağlamlık ve güç için tasarlanmıştır. Kevlar kaplamalı kabloları, yırtılma ve kopmaya karşı dayanıklıdır. Ayrıca, en zorlu ortamlara ve egzersizlere dayanabilir.
8,6 mm sürücüler yüksek performanslı ses sağlayarak sizi en iyi performansınızı göstermeye teşvik eder.
Bağlı kalın. Dahili mikrofon ve parça kontrolü (IPX2), egzersiz sırasında kolaylıkla müziği değiştirmenizi veya aramalara cevap vermenizi sağlar.
Kulak içi kulaklıklar, kulak kanalına sıkıca oturarak yüksek gürültü yalıtımı efekti sunar. Ergonomik akustik tüpler ise en iyi uyumu sağlar.
Terlemekten veya hava koşullarından korkmayın. IPX4 derecesi sayesinde kulaklık nemlenmediği için terlemeniz ve yağmurda egzersiz yapmanız sorun olmaz.
Kablo klipsi, zorlu egzersizlerde kablonun size zorluk çıkarmasını engeller.
ActionFit kulaklıklarınız yalnızca 7,1 gram ağırlığındadır. Bu, kulaklıklarınızı ultra hafif ve kullanımı keyifli kılar. Egzersiz sırasında kulaklıklarınızı neredeyse hissetmezsiniz. Yalnızca odaklanmanızı ve motive olmanızı sağlayan güçlü sesi duyarsınız.
Kulaklığınıza hızlıca erişmek ve kulaklığınızı kolay şekilde taşımak için nefes alabilen çantasında güvenle saklayabilirsiniz.
Su geçirmez malzemeden üretildiğinden kulaklığı musluk suyu altında yıkayabilirsiniz.
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