ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • SINIRLARINIZI ZORLAYIN
  • SINIRLARINIZI ZORLAYIN
  • SINIRLARINIZI ZORLAYIN
  • SINIRLARINIZI ZORLAYIN
  • SINIRLARINIZI ZORLAYIN
  • SINIRLARINIZI ZORLAYIN
  • SINIRLARINIZI ZORLAYIN
  • SINIRLARINIZI ZORLAYIN
  • SINIRLARINIZI ZORLAYIN
  • SINIRLARINIZI ZORLAYIN
  • SINIRLARINIZI ZORLAYIN
  • SINIRLARINIZI ZORLAYIN
  • SINIRLARINIZI ZORLAYIN
  • SINIRLARINIZI ZORLAYIN
  • SINIRLARINIZI ZORLAYIN
  • SINIRLARINIZI ZORLAYIN

Üretimden kaldırıldı

ActionFitMikrofonlu spor kulaklık

SHQ3405BL/00

3.8
| (4) İncelemeler
SINIRLARINIZI ZORLAYIN
Philips Actionfit NoLimits kulaklık, en çok ihtiyaç duyduğunuz zamanlarda odaklanmanıza ve motive olmanıza yardımcı olur. Ayarlanabilir kulak kancası ve hafif, ter geçirmez tasarım sayesinde egzersizleriniz kadar yoğun, mükemmel ses veren kulaklıkların keyfini çıkarabilirsiniz.
Tüm avantajları görüntüleyin

Ayarlanabilir kulak kancalı spor kulaklıklar

SINIRLARINIZI ZORLAYIN

  • İç mekanda kullanım için ideal

  • Ter/su geçirmez

  • kulak içi kanca

En iyi uyum için 3 kulaklık ucu boyutu

En iyi uyum için 3 kulaklık ucu boyutu

Farklı boyutlarda 3 çift kulaklık ucu birlikte verilir. Bu sayede en iyi uyumu yakalayabilirsiniz.

Kişiye özel uyum için patentli ayarlanabilir kulak kancası

Kişiye özel uyum için patentli ayarlanabilir kulak kancası

Patentli ayarlanabilir kulak kancasıyla, ActionFit kulaklıklar hem güvenli hem de rahat uyum sağlar. Kulaklıklarınızı kulaklarınıza takın ve ayarlanabilir kancayı kulağınıza tam olarak oturması için yukarı veya aşağı kaydırın. Şimdi her türlü egzersizi tamamlayabilir, her türlü zemini alt edebilirsiniz. Kulaklıklarınız ne olursa olsun kulağınızda kalır.

Mükemmel dayanıklılık için Kevlar® destekli kablo

Mükemmel dayanıklılık için Kevlar® destekli kablo

ActionFit kulaklıklarınız sağlamlık ve güç için tasarlanmıştır. Kevlar kaplamalı kabloları, yırtılma ve kopmaya karşı dayanıklıdır. Ayrıca, en zorlu ortamlara ve egzersizlere dayanabilir.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

3.8

5 üzerinden

4

İncelemeler

3
2

20/11/2021

Türkiye

Türkiye

Kulaklığı takmadan once kulaginizi temizleyin

Bu kulaklığı almadan once ayda 1 htc nin orjinal kulaklığını satin aliyordum bukulmelere dayaniksizdi her defasinda bozuluyordu bu ürünü alali 1.5 sene oldu ve gayet saglam ve basslari mükemmel oyun icin de cok iyi ses kasilabiliyor o baslari vermiyor diyen arkadasin kulakligin suzgecini tikamis olmasi gerekiyorki basslari alamiyordur basslari alamiyorsan cok basit icindeki suzgeci sok bak nasil araba basslarindan bile daha iyi vuruyor alipta uzun yıllar kullanabileceginiz bir ürün tavsiye ederim

Avantajlar

Cok saglam

Dezavantajlar

Bulamadım

Bu değerlendirme ActionFit SHQ3405BL Mikrofonlu spor kulaklık için yapılmıştır

Bu değerlendirme ActionFit SHQ3405BL Mikrofonlu spor kulaklık için yapılmıştır

09/11/2018

Türkiye

Türkiye

Mükemmel Kulaklık

1.5 senedir kullanmakta olduğum bu modeldir kendileri . bu fiyata bu kadar kaliteli bir kulaklık bulmanız imkansız diyebilirim . Asla kulaktan düşmüyor sesi tamamen izole ediyor ve bassları tam yerinde . Yıkanabilir olması ayrı bir avantaj hijyene önem verenler için . Ayrıca kevlar bir kabloya sahip yani kopma derdi de 0 diyebilriz .Ayarlanabilir kanca boyutu ve 3 farklı silikon seçeneği olduğu için kesinlikle kulağınıza uyum sağlıyor. Almayı düşünenlere kesinlikle alın derim bu fiyata bu ürün asla kaçmaz

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme ActionFit SHQ3405BL Mikrofonlu spor kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme ActionFit SHQ3405BL Mikrofonlu spor kulaklık için yapılmıştır

18/08/2017

Türkiye

Türkiye

Ses iletimi ve kablo kısalığı

Kulaklığı takarken kablosunun biraz kısa olması kulaklığın kulaktan çıkmasına sebep oluyor. Ayrıca ses iletiminde biraz bir sıkıntı var bunun iyileştirilmesi taraftarıyım. Konuşma sırasında kulaklığın birini çıkarınca karşı tarafa ses iletilmiştir. Bunlara bir çözüm bulunması faydalı olacaktır.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme ActionFit SHQ3405BL Mikrofonlu spor kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme ActionFit SHQ3405BL Mikrofonlu spor kulaklık için yapılmıştır

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları