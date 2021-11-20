2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SHQ3405BL/00
İç mekanda kullanım için ideal
Ter/su geçirmez
kulak içi kanca
Farklı boyutlarda 3 çift kulaklık ucu birlikte verilir. Bu sayede en iyi uyumu yakalayabilirsiniz.
Patentli ayarlanabilir kulak kancasıyla, ActionFit kulaklıklar hem güvenli hem de rahat uyum sağlar. Kulaklıklarınızı kulaklarınıza takın ve ayarlanabilir kancayı kulağınıza tam olarak oturması için yukarı veya aşağı kaydırın. Şimdi her türlü egzersizi tamamlayabilir, her türlü zemini alt edebilirsiniz. Kulaklıklarınız ne olursa olsun kulağınızda kalır.
ActionFit kulaklıklarınız sağlamlık ve güç için tasarlanmıştır. Kevlar kaplamalı kabloları, yırtılma ve kopmaya karşı dayanıklıdır. Ayrıca, en zorlu ortamlara ve egzersizlere dayanabilir.
3.8
5 üzerinden
4
İncelemeler
merteser853
20/11/2021
Türkiye
Kulaklığı takmadan once kulaginizi temizleyin
Bu kulaklığı almadan once ayda 1 htc nin orjinal kulaklığını satin aliyordum bukulmelere dayaniksizdi her defasinda bozuluyordu bu ürünü alali 1.5 sene oldu ve gayet saglam ve basslari mükemmel oyun icin de cok iyi ses kasilabiliyor o baslari vermiyor diyen arkadasin kulakligin suzgecini tikamis olmasi gerekiyorki basslari alamiyordur basslari alamiyorsan cok basit icindeki suzgeci sok bak nasil araba basslarindan bile daha iyi vuruyor alipta uzun yıllar kullanabileceginiz bir ürün tavsiye ederim
Avantajlar
Cok saglam
Dezavantajlar
Bulamadım
Bu değerlendirme ActionFit SHQ3405BL Mikrofonlu spor kulaklık için yapılmıştır
Bu değerlendirme ActionFit SHQ3405BL Mikrofonlu spor kulaklık için yapılmıştır
ErtuğrulBabayiğit
09/11/2018
Türkiye
Mükemmel Kulaklık
1.5 senedir kullanmakta olduğum bu modeldir kendileri . bu fiyata bu kadar kaliteli bir kulaklık bulmanız imkansız diyebilirim . Asla kulaktan düşmüyor sesi tamamen izole ediyor ve bassları tam yerinde . Yıkanabilir olması ayrı bir avantaj hijyene önem verenler için . Ayrıca kevlar bir kabloya sahip yani kopma derdi de 0 diyebilriz .Ayarlanabilir kanca boyutu ve 3 farklı silikon seçeneği olduğu için kesinlikle kulağınıza uyum sağlıyor. Almayı düşünenlere kesinlikle alın derim bu fiyata bu ürün asla kaçmaz
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme ActionFit SHQ3405BL Mikrofonlu spor kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme ActionFit SHQ3405BL Mikrofonlu spor kulaklık için yapılmıştır
Abdurrahman13
18/08/2017
Türkiye
Ses iletimi ve kablo kısalığı
Kulaklığı takarken kablosunun biraz kısa olması kulaklığın kulaktan çıkmasına sebep oluyor. Ayrıca ses iletiminde biraz bir sıkıntı var bunun iyileştirilmesi taraftarıyım. Konuşma sırasında kulaklığın birini çıkarınca karşı tarafa ses iletilmiştir. Bunlara bir çözüm bulunması faydalı olacaktır.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme ActionFit SHQ3405BL Mikrofonlu spor kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme ActionFit SHQ3405BL Mikrofonlu spor kulaklık için yapılmıştır