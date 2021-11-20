1.5 senedir kullanmakta olduğum bu modeldir kendileri . bu fiyata bu kadar kaliteli bir kulaklık bulmanız imkansız diyebilirim . Asla kulaktan düşmüyor sesi tamamen izole ediyor ve bassları tam yerinde . Yıkanabilir olması ayrı bir avantaj hijyene önem verenler için . Ayrıca kevlar bir kabloya sahip yani kopma derdi de 0 diyebilriz .Ayarlanabilir kanca boyutu ve 3 farklı silikon seçeneği olduğu için kesinlikle kulağınıza uyum sağlıyor. Almayı düşünenlere kesinlikle alın derim bu fiyata bu ürün asla kaçmaz