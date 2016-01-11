  • Peşin fiyatına 9 taksit

  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    ActionFit

    Mikrofonlu spor kulaklık

    SHQ3405BL/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • SINIRLARINIZI ZORLAYIN SINIRLARINIZI ZORLAYIN SINIRLARINIZI ZORLAYIN
      -{discount-value}

      ActionFit Mikrofonlu spor kulaklık

      SHQ3405BL/00
      Genel Derecelendirme / 5

      SINIRLARINIZI ZORLAYIN

      Philips Actionfit NoLimits kulaklık, en çok ihtiyaç duyduğunuz zamanlarda odaklanmanıza ve motive olmanıza yardımcı olur. Ayarlanabilir kulak kancası ve hafif, ter geçirmez tasarım sayesinde egzersizleriniz kadar yoğun, mükemmel ses veren kulaklıkların keyfini çıkarabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 149,90 TL

      ActionFit Mikrofonlu spor kulaklık

      SINIRLARINIZI ZORLAYIN

      Philips Actionfit NoLimits kulaklık, en çok ihtiyaç duyduğunuz zamanlarda odaklanmanıza ve motive olmanıza yardımcı olur. Ayarlanabilir kulak kancası ve hafif, ter geçirmez tasarım sayesinde egzersizleriniz kadar yoğun, mükemmel ses veren kulaklıkların keyfini çıkarabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      SINIRLARINIZI ZORLAYIN

      Philips Actionfit NoLimits kulaklık, en çok ihtiyaç duyduğunuz zamanlarda odaklanmanıza ve motive olmanıza yardımcı olur. Ayarlanabilir kulak kancası ve hafif, ter geçirmez tasarım sayesinde egzersizleriniz kadar yoğun, mükemmel ses veren kulaklıkların keyfini çıkarabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 149,90 TL

      ActionFit Mikrofonlu spor kulaklık

      SINIRLARINIZI ZORLAYIN

      Philips Actionfit NoLimits kulaklık, en çok ihtiyaç duyduğunuz zamanlarda odaklanmanıza ve motive olmanıza yardımcı olur. Ayarlanabilir kulak kancası ve hafif, ter geçirmez tasarım sayesinde egzersizleriniz kadar yoğun, mükemmel ses veren kulaklıkların keyfini çıkarabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Spor Kulaklıklar

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        ActionFit

        ActionFit

        Mikrofonlu spor kulaklık

        Toplam:

        SINIRLARINIZI ZORLAYIN

        Ayarlanabilir kulak kancalı spor kulaklıklar

        • İç mekanda kullanım için ideal
        • Ter/su geçirmez
        • kulak içi kanca
        En iyi uyum için 3 kulaklık ucu boyutu

        En iyi uyum için 3 kulaklık ucu boyutu

        Farklı boyutlarda 3 çift kulaklık ucu birlikte verilir. Bu sayede en iyi uyumu yakalayabilirsiniz.

        Kişiye özel uyum için patentli ayarlanabilir kulak kancası

        Kişiye özel uyum için patentli ayarlanabilir kulak kancası

        Patentli ayarlanabilir kulak kancasıyla, ActionFit kulaklıklar hem güvenli hem de rahat uyum sağlar. Kulaklıklarınızı kulaklarınıza takın ve ayarlanabilir kancayı kulağınıza tam olarak oturması için yukarı veya aşağı kaydırın. Şimdi her türlü egzersizi tamamlayabilir, her türlü zemini alt edebilirsiniz. Kulaklıklarınız ne olursa olsun kulağınızda kalır.

        Mükemmel dayanıklılık için Kevlar® destekli kablo

        Mükemmel dayanıklılık için Kevlar® destekli kablo

        ActionFit kulaklıklarınız sağlamlık ve güç için tasarlanmıştır. Kevlar kaplamalı kabloları, yırtılma ve kopmaya karşı dayanıklıdır. Ayrıca, en zorlu ortamlara ve egzersizlere dayanabilir.

        Yüksek ses performansı sizi daha da ileri götürür

        Yüksek ses performansı sizi daha da ileri götürür

        8,6 mm sürücüler yüksek performanslı ses sağlayarak sizi en iyi performansınızı göstermeye teşvik eder.

        Egzersiz sırasında müziğinizi kontrol edin ve aramalara cevap verin

        Egzersiz sırasında müziğinizi kontrol edin ve aramalara cevap verin

        Bağlı kalın. Dahili mikrofon ve parça kontrolü (IPX2), egzersiz sırasında kolaylıkla müziği değiştirmenizi veya aramalara cevap vermenizi sağlar.

        Gürültü yalıtımı sayesinde kendinizi egzersizinize verin

        Gürültü yalıtımı sayesinde kendinizi egzersizinize verin

        Kulak içi kulaklıklar, kulak kanalına sıkıca oturarak yüksek gürültü yalıtımı efekti sunar. Ergonomik akustik tüpler ise en iyi uyumu sağlar.

        IPX4 su geçirmezlik sayesinde yoğun egzersizlerde kullanım için idealdir

        IPX4 su geçirmezlik sayesinde yoğun egzersizlerde kullanım için idealdir

        Terlemekten veya hava koşullarından korkmayın. IPX4 derecesi sayesinde kulaklık nemlenmediği için terlemeniz ve yağmurda egzersiz yapmanız sorun olmaz.

        Kablo dolaşmadan egzersiz yapmak için kablo klipsi

        Kablo dolaşmadan egzersiz yapmak için kablo klipsi

        Kablo klipsi, zorlu egzersizlerde kablonun size zorluk çıkarmasını engeller.

        Egzersiz sırasında olağanüstü rahatlık: 7,1 gram ultra hafif kulaklık

        Egzersiz sırasında olağanüstü rahatlık: 7,1 gram ultra hafif kulaklık

        ActionFit kulaklıklarınız yalnızca 7,1 gram ağırlığındadır. Bu, kulaklıklarınızı ultra hafif ve kullanımı keyifli kılar. Egzersiz sırasında kulaklıklarınızı neredeyse hissetmezsiniz. Yalnızca odaklanmanızı ve motive olmanızı sağlayan güçlü sesi duyarsınız.

        Kolay saklama için sportif taşıma çantası

        Kolay saklama için sportif taşıma çantası

        Kulaklığınıza hızlıca erişmek ve kulaklığınızı kolay şekilde taşımak için nefes alabilen çantasında güvenle saklayabilirsiniz.

        Egzersizlerden sonra yıkanabilir

        Su geçirmez malzemeden üretildiğinden kulaklığı musluk suyu altında yıkayabilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Diyafram
          PET
          Empedans
          16  ohm
          Hassasiyet
          107  dB
          Maksimum güç girişi
          20  mW
          Hoparlör çapı
          8,6  mm
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Akustik sistem
          Kapalı
          Frekans tepkisi
          6 - 24 000  Hz

        • Bağlantı

          Kablo Bağlantısı
          iki paralel, simetrik
          Kablo uzunluğu
          1,2  m
          Konektör
          3,5  mm
          Konektör kaplaması
          altın kaplama
          Konektör kaplaması
          Altın kaplama

        • Aksesuarlar

          Kablo yönetimi
          Kablo klipsi
          Saklama çantası
          Evet
          Kulaklık uçları
          3 boy: S, M, L

        • İç Karton

          Brüt ağırlık
          0,2  kg
          Brüt ağırlık
          0,441  lb
          GTIN
          2 69 25970 70979 2
          Yükseklik
          4,1  inç
          Yükseklik
          10,5  cm
          Uzunluk
          7,1  inç
          Uzunluk
          18  cm
          Net ağırlık
          0,0693  kg
          Net ağırlık
          0,153  lb
          Ambalaj sayısı
          3
          Dara ağırlığı
          0,1307  kg
          Dara ağırlığı
          0,288  lb
          Genişlik
          3,2  inç
          Genişlik
          8,2  cm

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          1,882  kg
          Brüt ağırlık
          4,149  lb
          GTIN
          1 69 25970 70979 5
          Yükseklik
          9,8  inç
          Yükseklik
          24,8  cm
          Uzunluk
          15  inç
          Uzunluk
          38  cm
          Net ağırlık
          0,5544  kg
          Net ağırlık
          1,222  lb
          Ambalaj sayısı
          24
          Dara ağırlığı
          1,3276  kg
          Dara ağırlığı
          2,927  lb
          Genişlik
          7,1  inç
          Genişlik
          18,1  cm

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          2,5  cm
          Derinlik
          1  inç
          EAN
          69 25970 70979 8
          Brüt ağırlık
          0,0563  kg
          Brüt ağırlık
          0.124  lb
          Yükseklik
          17,5  cm
          Yükseklik
          6,9  inç
          Net ağırlık
          0,051  lb
          Net ağırlık
          0,0231  kg
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Plastik paket
          Dara ağırlığı
          0,073  lb
          Dara ağırlığı
          0,0332  kg
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi
          Genişlik
          3,7  inç
          Genişlik
          9,5  cm

        Bu ürün için destek alın

        SSS'ler, sorun giderme yöntemleri, kullanıcı kılavuzları ve ipuçları bul.

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Bültenimize abone olun

            Özel promosyonlar ve kuponlar

            Ürün lansmanları

            İpuçları ve öneriler

            Bültenimize abone olun

            * Bu alan gereklidir
            *

            *

            Bu ne anlama geliyor?
            *

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi

            Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

            I understand

            Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.