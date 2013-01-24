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Hafif, ter geçirmez ve ayarlanabilir kulak çengeliyle donatılmış Actionfit SHQ3300 kulaklıklar, motivasyonunuzu kaybetmeden egzersize odaklanmanızı sağlar. Antrenman sırasında mükemmel sesin ve varlığını neredeyse hissetmediğiniz kulaklıkların keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün
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Özgürlüğü keşfedin. Asla durmayın
Hafif, ter geçirmez ve ayarlanabilir kulak çengeliyle donatılmış Actionfit SHQ3300 kulaklıklar, motivasyonunuzu kaybetmeden egzersize odaklanmanızı sağlar. Antrenman sırasında mükemmel sesin ve varlığını neredeyse hissetmediğiniz kulaklıkların keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün
Spor kulaklık
Philips Online Mağaza fiyatı
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Sadece 7,1 g ağırlığındaki son derece hafif ve rahat olan Actionfit spor kulaklığı taktığınızı bile unutacaksınız. Zorlu son kilometrelerde sizi ayakta tutmak için ideal.
Ayarlanabilir kulak kancası ActionFit SHQ3300, kulaklığın kulaklarınıza mükemmel bir şekilde uymasını sağlar. Tek yapmanız gereken kulaklığı takıp rahatça oturması için ayar kancasını kaydırmak. Nerede hangi egzersizi yaparsanız yapın kulaklık rahatça kullanılabilir.
ActionFit kulaklıkla birlikte gelen kablo klipsi, zorlu egzersizlerde kablonun size zorluk çıkarmasını engeller.
Kevlar® destekli kulaklık kabloları en zorlu egzersizlere dayanacak kadar sağlamdır.
Ter veya yağmur en sevdiğiniz şarkıları dinleyerek sınırlarınızı zorlamanıza artık engel olmayacak. Actionfit spor kulaklık malzemeleri, ter ve su geçirmezlik sayesinde hava nasıl olursa olsun en iyi egzersiz arkadaşınızdır.
8,6 mm neodimyum sürücüler yüksek performanslı ses sağlayarak sizi en iyi performansınızı göstermeye teşvik eder.
Kulak içi kulaklıklar kulak kanalına tam uyarak güçlü bir yalıtım etkisi sağlar. Oval akustik tüplerimiz olağanüstü uyum için ergonomik olarak iyileştirilmiştir.
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