2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SHQ3300LF/00
Seçenekler
Özgürlüğü keşfedin. Asla durmayın
Hafif, ter geçirmez ve ayarlanabilir kulak çengeliyle donatılmış Actionfit SHQ3300 kulaklıklar, motivasyonunuzu kaybetmeden egzersize odaklanmanızı sağlar. Antrenman sırasında mükemmel sesin ve varlığını neredeyse hissetmediğiniz kulaklıkların keyfini çıkarın.
8,6 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak kancası
Sadece 7,1 g ağırlığındaki son derece hafif ve rahat olan Actionfit spor kulaklığı taktığınızı bile unutacaksınız. Zorlu son kilometrelerde sizi ayakta tutmak için ideal.
Ayarlanabilir kulak kancası ActionFit SHQ3300, kulaklığın kulaklarınıza mükemmel bir şekilde uymasını sağlar. Tek yapmanız gereken kulaklığı takıp rahatça oturması için ayar kancasını kaydırmak. Nerede hangi egzersizi yaparsanız yapın kulaklık rahatça kullanılabilir.
2.3
5 üzerinden
3
İncelemeler
Chitrost
08/04/2019
Türkiye
Öneriyorum
2 yıldır kullanıyorum herhangi bir sıkıntısı olmadı. Telefonda EQ ayarı yaptığım için çok temiz bass ve kaliteli ses ile yüksek verim alıyorum. Dışarı çok az ses veriyor. Dinlerken dış sesleri duymuyorum. Kulaklık kullanmayı bilenlere gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHQ3300LF Spor kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHQ3300LF Spor kulaklık için yapılmıştır
ersinhoca27
23/03/2017
Türkiye
kullanışlı
çok kullanışlı ama ses kalitesi berbat ötesi ben aldım bir daha philipsten müzikle ilgili bir şey almam pişmanım
Bu değerlendirme SHQ3300LF Spor kulaklık için yapılmıştır
Bu değerlendirme SHQ3300LF Spor kulaklık için yapılmıştır
ersin2525
17/10/2015
Türkiye
markanın kalitesine yakışmayan ürün
tasarım gerçekten çok güzel,çok hafif,kullanışlı ama ses kalitesi çok iyi değil aşırı tiz var ve baslar çok az geliyor.beklediğim kalitede değil.
Bu değerlendirme SHQ3300LF Spor kulaklık için yapılmıştır
Bu değerlendirme SHQ3300LF Spor kulaklık için yapılmıştır
IPX4 Onaylı. Kulaklıklarda IPX7 ve IPX2 onaylı.