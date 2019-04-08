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Üretimden kaldırıldı

Spor kulaklık

SHQ3300LF/00

2.3

| (3) İncelemeler

Seçenekler

Limon Sarısı ve Beyaz
Limon Sarısı ve Beyaz
Pembe
Pembe

Özgürlüğü keşfedin. Asla durmayın

Hafif, ter geçirmez ve ayarlanabilir kulak çengeliyle donatılmış Actionfit SHQ3300 kulaklıklar, motivasyonunuzu kaybetmeden egzersize odaklanmanızı sağlar. Antrenman sırasında mükemmel sesin ve varlığını neredeyse hissetmediğiniz kulaklıkların keyfini çıkarın.

Tüm avantajları görüntüleyin

Güvenli uyum ve hafiflik

Özgürlüğü keşfedin. Asla durmayın

  • 8,6 mm sürücülü/arkası kapalı

  • Kulak kancası

En iyi uyum için 3 kulaklık ucu boyutu

En iyi uyum için 3 kulaklık ucu boyutu

7,1 g ultra hafif tasarım en iyi konforu sağlar*

7,1 g ultra hafif tasarım en iyi konforu sağlar*

Sadece 7,1 g ağırlığındaki son derece hafif ve rahat olan Actionfit spor kulaklığı taktığınızı bile unutacaksınız. Zorlu son kilometrelerde sizi ayakta tutmak için ideal.

Kişiye özel uyum için ayarlanabilir kulak kancası

Kişiye özel uyum için ayarlanabilir kulak kancası

Ayarlanabilir kulak kancası ActionFit SHQ3300, kulaklığın kulaklarınıza mükemmel bir şekilde uymasını sağlar. Tek yapmanız gereken kulaklığı takıp rahatça oturması için ayar kancasını kaydırmak. Nerede hangi egzersizi yaparsanız yapın kulaklık rahatça kullanılabilir.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

2.3

5 üzerinden

3

İncelemeler

4
3
2

08/04/2019

Türkiye

Türkiye

Öneriyorum

2 yıldır kullanıyorum herhangi bir sıkıntısı olmadı. Telefonda EQ ayarı yaptığım için çok temiz bass ve kaliteli ses ile yüksek verim alıyorum. Dışarı çok az ses veriyor. Dinlerken dış sesleri duymuyorum. Kulaklık kullanmayı bilenlere gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHQ3300LF Spor kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHQ3300LF Spor kulaklık için yapılmıştır

23/03/2017

Türkiye

Türkiye

kullanışlı

çok kullanışlı ama ses kalitesi berbat ötesi ben aldım bir daha philipsten müzikle ilgili bir şey almam pişmanım

Bu değerlendirme SHQ3300LF Spor kulaklık için yapılmıştır

Bu değerlendirme SHQ3300LF Spor kulaklık için yapılmıştır

17/10/2015

Türkiye

Türkiye

markanın kalitesine yakışmayan ürün

tasarım gerçekten çok güzel,çok hafif,kullanışlı ama ses kalitesi çok iyi değil aşırı tiz var ve baslar çok az geliyor.beklediğim kalitede değil.

Bu değerlendirme SHQ3300LF Spor kulaklık için yapılmıştır

Bu değerlendirme SHQ3300LF Spor kulaklık için yapılmıştır

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Yasal Uyarılar

  1. IPX4 Onaylı. Kulaklıklarda IPX7 ve IPX2 onaylı.