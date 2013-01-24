SINIRLARINIZI ZORLAYIN

Philips Actionfit RunWild spor kulaklık, sizi yeni rekorunuza ulaşmanız için zorlar. Ayarlanabilen bu kulaklık hafiftir ve su geçirmez. Derin bas sunan yüksek güçlü sürücüler, vücudunuzun harekete devam etmesini sağlar. Tüm faydaları görün