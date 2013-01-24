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Philips Actionfit RunWild spor kulaklık, sizi yeni rekorunuza ulaşmanız için zorlar. Ayarlanabilen bu kulaklık hafiftir ve su geçirmez. Derin bas sunan yüksek güçlü sürücüler, vücudunuzun harekete devam etmesini sağlar. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
SINIRLARINIZI ZORLAYIN
Philips Actionfit RunWild spor kulaklık, sizi yeni rekorunuza ulaşmanız için zorlar. Ayarlanabilen bu kulaklık hafiftir ve su geçirmez. Derin bas sunan yüksek güçlü sürücüler, vücudunuzun harekete devam etmesini sağlar. Tüm faydaları görün
SINIRLARINIZI ZORLAYIN
Philips Actionfit RunWild spor kulaklık, sizi yeni rekorunuza ulaşmanız için zorlar. Ayarlanabilen bu kulaklık hafiftir ve su geçirmez. Derin bas sunan yüksek güçlü sürücüler, vücudunuzun harekete devam etmesini sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
SINIRLARINIZI ZORLAYIN
Philips Actionfit RunWild spor kulaklık, sizi yeni rekorunuza ulaşmanız için zorlar. Ayarlanabilen bu kulaklık hafiftir ve su geçirmez. Derin bas sunan yüksek güçlü sürücüler, vücudunuzun harekete devam etmesini sağlar. Tüm faydaları görün
Spor kulaklık
Philips Online Mağaza fiyatı
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Uyumu kişiselleştirin. Kulak kancaları, kanatçıkları veya kulak içi aparat stilleri arasından seçim yaparak kulaklığınızın kulağınıza tam oturmasını sağlayın ve hareket halinde olmaya devam edin.
Dünyayla iletişiminizi kesmeyen kaliteli sesin keyfini çıkarın. Açık akustik tasarım, etraftaki sesleri içeri alarak çevrenizde olup bitenleri fark etmenizi ve dış mekanda egzersiz yaparken güvende olmanızı sağlar.
Sağlamlık ve güç için tasarlanmıştır. Kevlar kaplamalı kabloları, yırtılma ve kopmaya karşı dayanıklıdır. Ayrıca, en zorlu egzersizlere dayanabilir.
13,6 mm sürücüler yüksek performanslı ses sağlayarak sizi en iyi performansınızı göstermeye teşvik eder.
Terlemekten veya hava koşullarından korkmayın. IPX4 derecesi sayesinde kulaklık nemlenmediği için terlemeniz ve yağmurda egzersiz yapmanız sorun olmaz.
Kablo klipsi, zorlu egzersizlerde kablonun size zorluk çıkarmasını engeller.
ActionFit kulaklıklarınız yalnızca 4,69 gram ağırlığındadır. Bu, kulaklıklarınızı ultra hafif ve kullanmayı keyifli kılar. Egzersiz sırasında kulaklıklarınızı neredeyse hissetmezsiniz. Yalnızca odaklanmanızı ve motive olmanızı sağlayan güçlü sesi duyarsınız.
Su geçirmez malzemeden üretildiğinden kulaklığı musluk suyu altında yıkayabilirsiniz.
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