ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • SINIRLARINIZI ZORLAYIN
  • SINIRLARINIZI ZORLAYIN
  • SINIRLARINIZI ZORLAYIN
  • SINIRLARINIZI ZORLAYIN
  • SINIRLARINIZI ZORLAYIN
  • SINIRLARINIZI ZORLAYIN
  • SINIRLARINIZI ZORLAYIN
  • SINIRLARINIZI ZORLAYIN

Üretimden kaldırıldı

ActionFitSpor kulaklık

SHQ1400CL/00

4
| (2) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
SINIRLARINIZI ZORLAYIN
Philips Actionfit RunWild spor kulaklık, sizi yeni rekorunuza ulaşmanız için zorlar. Ayarlanabilen bu kulaklık hafiftir ve su geçirmez. Derin bas sunan yüksek güçlü sürücüler, vücudunuzun harekete devam etmesini sağlar.
Tüm avantajları görüntüleyin

Ayarlanabilir spor kulaklık

SINIRLARINIZI ZORLAYIN

  • Dış mekanda kullanım için ideal

  • Yıkanabilir

  • Ter/su geçirmez

  • Kulaklık

Kulak kancası, kanatçığı veya kulak içi aparat stilleriyle uyumu kişiselleştirin

Kulak kancası, kanatçığı veya kulak içi aparat stilleriyle uyumu kişiselleştirin

Uyumu kişiselleştirin. Kulak kancaları, kanatçıkları veya kulak içi aparat stilleri arasından seçim yaparak kulaklığınızın kulağınıza tam oturmasını sağlayın ve hareket halinde olmaya devam edin.

Açık akustik, sesi içeri alarak etrafınızdaki sesleri fark etmenize olanak tanır ve güvende olmanızı sağlar

Açık akustik, sesi içeri alarak etrafınızdaki sesleri fark etmenize olanak tanır ve güvende olmanızı sağlar

Dünyayla iletişiminizi kesmeyen kaliteli sesin keyfini çıkarın. Açık akustik tasarım, etraftaki sesleri içeri alarak çevrenizde olup bitenleri fark etmenizi ve dış mekanda egzersiz yaparken güvende olmanızı sağlar.

Mükemmel dayanıklılık için Kevlar® destekli kablo

Mükemmel dayanıklılık için Kevlar® destekli kablo

Sağlamlık ve güç için tasarlanmıştır. Kevlar kaplamalı kabloları, yırtılma ve kopmaya karşı dayanıklıdır. Ayrıca, en zorlu egzersizlere dayanabilir.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.0

5 üzerinden

2

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

5
3
2
1

29/04/2018

Türkiye

Türkiye

Gerçekten güzel

Ürün kullanım rahatlığı sunuyor bu çok ideal. Sesi bas ve tiz olarak bozmuyor lakin silikonsuz olduğu içinde dışarı çok ses veriyor. Birde kulak içi tasarımları üzgünüm ki kulaklıkta çıkabiliyor sizin etkiniz bulunmadan ve kulaklık ucu kayboluncada diğer bir uca alışana kadar rahat edemiyorsunuz. Hepsine rağmen puanım 8/10.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme ActionFit SHQ1400CL Spor kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme ActionFit SHQ1400CL Spor kulaklık için yapılmıştır

29/07/2017

Türkiye

Türkiye

Tavsiye ediyorum

Gayet kullanışlı ve her açıdan iyi kulaklık spor için çok ideal

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme ActionFit SHQ1400CL Spor kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme ActionFit SHQ1400CL Spor kulaklık için yapılmıştır

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları