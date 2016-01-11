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    ActionFit

    Spor kulaklık

    SHQ1400BL/00
    Genel Derecelendirme / 5
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      ActionFit Spor kulaklık

      SHQ1400BL/00
      Genel Derecelendirme / 5

      SINIRLARINIZI ZORLAYIN

      Philips Actionfit RunWild spor kulaklık, sizi yeni rekorunuza ulaşmanız için zorlar. Ayarlanabilen bu kulaklık hafiftir ve su geçirmez. Derin bas sunan yüksek güçlü sürücüler, vücudunuzun harekete devam etmesini sağlar. Tüm faydaları görün

      Bu ürün henüz satışta değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 99,90 TL

      ActionFit Spor kulaklık

      SINIRLARINIZI ZORLAYIN

      Philips Actionfit RunWild spor kulaklık, sizi yeni rekorunuza ulaşmanız için zorlar. Ayarlanabilen bu kulaklık hafiftir ve su geçirmez. Derin bas sunan yüksek güçlü sürücüler, vücudunuzun harekete devam etmesini sağlar. Tüm faydaları görün

      SINIRLARINIZI ZORLAYIN

      Philips Actionfit RunWild spor kulaklık, sizi yeni rekorunuza ulaşmanız için zorlar. Ayarlanabilen bu kulaklık hafiftir ve su geçirmez. Derin bas sunan yüksek güçlü sürücüler, vücudunuzun harekete devam etmesini sağlar. Tüm faydaları görün

      Bu ürün henüz satışta değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 99,90 TL

      ActionFit Spor kulaklık

      SINIRLARINIZI ZORLAYIN

      Philips Actionfit RunWild spor kulaklık, sizi yeni rekorunuza ulaşmanız için zorlar. Ayarlanabilen bu kulaklık hafiftir ve su geçirmez. Derin bas sunan yüksek güçlü sürücüler, vücudunuzun harekete devam etmesini sağlar. Tüm faydaları görün

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        ActionFit

        ActionFit

        Spor kulaklık

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        Ayarlanabilir spor kulaklık

        • Dış mekanda kullanım için ideal
        • Yıkanabilir
        • Ter/su geçirmez
        • Kulaklık
        Kulak kancası, kanatçığı veya kulak içi aparat stilleriyle uyumu kişiselleştirin

        Kulak kancası, kanatçığı veya kulak içi aparat stilleriyle uyumu kişiselleştirin

        Uyumu kişiselleştirin. Kulak kancaları, kanatçıkları veya kulak içi aparat stilleri arasından seçim yaparak kulaklığınızın kulağınıza tam oturmasını sağlayın ve hareket halinde olmaya devam edin.

        Açık akustik, sesi içeri alarak etrafınızdaki sesleri fark etmenize olanak tanır ve güvende olmanızı sağlar

        Açık akustik, sesi içeri alarak etrafınızdaki sesleri fark etmenize olanak tanır ve güvende olmanızı sağlar

        Dünyayla iletişiminizi kesmeyen kaliteli sesin keyfini çıkarın. Açık akustik tasarım, etraftaki sesleri içeri alarak çevrenizde olup bitenleri fark etmenizi ve dış mekanda egzersiz yaparken güvende olmanızı sağlar.

        Mükemmel dayanıklılık için Kevlar® destekli kablo

        Mükemmel dayanıklılık için Kevlar® destekli kablo

        Sağlamlık ve güç için tasarlanmıştır. Kevlar kaplamalı kabloları, yırtılma ve kopmaya karşı dayanıklıdır. Ayrıca, en zorlu egzersizlere dayanabilir.

        Yüksek ses performansı sizi daha da ileri götürür

        Yüksek ses performansı sizi daha da ileri götürür

        13,6 mm sürücüler yüksek performanslı ses sağlayarak sizi en iyi performansınızı göstermeye teşvik eder.

        IPX4 su geçirmezlik sayesinde yoğun egzersizlerde kullanım için idealdir

        IPX4 su geçirmezlik sayesinde yoğun egzersizlerde kullanım için idealdir

        Terlemekten veya hava koşullarından korkmayın. IPX4 derecesi sayesinde kulaklık nemlenmediği için terlemeniz ve yağmurda egzersiz yapmanız sorun olmaz.

        Kablo dolaşmadan egzersiz yapmak için kablo klipsi

        Kablo dolaşmadan egzersiz yapmak için kablo klipsi

        Kablo klipsi, zorlu egzersizlerde kablonun size zorluk çıkarmasını engeller.

        Egzersiz sırasında olağanüstü rahatlık: 4,69 gram ultra hafif kulaklık

        Egzersiz sırasında olağanüstü rahatlık: 4,69 gram ultra hafif kulaklık

        ActionFit kulaklıklarınız yalnızca 4,69 gram ağırlığındadır. Bu, kulaklıklarınızı ultra hafif ve kullanmayı keyifli kılar. Egzersiz sırasında kulaklıklarınızı neredeyse hissetmezsiniz. Yalnızca odaklanmanızı ve motive olmanızı sağlayan güçlü sesi duyarsınız.

        Egzersizlerden sonra yıkanabilir

        Su geçirmez malzemeden üretildiğinden kulaklığı musluk suyu altında yıkayabilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım

          Renk
          Mavi

        • Ses

          Diyafram
          PET
          Empedans
          32 Ohm
          Hassasiyet
          107 dB
          Maksimum güç girişi
          10 mW
          Hoparlör çapı
          13,6 mm
          Akustik sistem
          Yarı kapalı
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Frekans tepkisi
          15 - 22 000 Hz

        • Bağlantı

          Konektör
          3,5  mm
          Kablo uzunluğu
          1,2  m
          Kablo Bağlantısı
          iki paralel, simetrik
          Konektör kaplaması
          Altın kaplama

        • Aksesuarlar

          Ayrılabilir kulak içi aparatlar
          1 çift
          Ayrılabilir kulak kanatçığı
          1 çift
          Ayrılabilir kulak kancası
          1 çift
          Kablo yönetimi
          Kablo klipsi

        • İç Karton

          Brüt ağırlık
          0,12  kg
          GTIN
          2 69 25970 70954 9
          Yükseklik
          6  cm
          Uzunluk
          18,1  cm
          Net ağırlık
          0,0393  kg
          Ambalaj sayısı
          3
          Dara ağırlığı
          0,0807  kg
          Genişlik
          8,2  cm

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          1,191  kg
          GTIN
          1 69 25970 70954 2
          Yükseklik
          16  cm
          Uzunluk
          35,3  cm
          Net ağırlık
          0,3144  kg
          Ambalaj sayısı
          24
          Dara ağırlığı
          0,8766  kg
          Genişlik
          19,9  cm

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          2,5  cm
          EAN
          69 25970 70954 5
          Brüt ağırlık
          0,0322  kg
          Yükseklik
          17,3  cm
          Net ağırlık
          0,0131  kg
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Karton
          Dara ağırlığı
          0,0191  kg
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi
          Genişlik
          5  cm

        • Ürün boyutları

          Derinlik
          9  cm
          Yükseklik
          3  cm
          Ağırlık
          0,0131  kg
          Genişlik
          4,5  cm

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