Ürün kullanım rahatlığı sunuyor bu çok ideal. Sesi bas ve tiz olarak bozmuyor lakin silikonsuz olduğu içinde dışarı çok ses veriyor. Birde kulak içi tasarımları üzgünüm ki kulaklıkta çıkabiliyor sizin etkiniz bulunmadan ve kulaklık ucu kayboluncada diğer bir uca alışana kadar rahat edemiyorsunuz. Hepsine rağmen puanım 8/10.