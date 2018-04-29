2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Dış mekanda kullanım için ideal
Yıkanabilir
Ter/su geçirmez
Kulaklık
Uyumu kişiselleştirin. Kulak kancaları, kanatçıkları veya kulak içi aparat stilleri arasından seçim yaparak kulaklığınızın kulağınıza tam oturmasını sağlayın ve hareket halinde olmaya devam edin.
Dünyayla iletişiminizi kesmeyen kaliteli sesin keyfini çıkarın. Açık akustik tasarım, etraftaki sesleri içeri alarak çevrenizde olup bitenleri fark etmenizi ve dış mekanda egzersiz yaparken güvende olmanızı sağlar.
Sağlamlık ve güç için tasarlanmıştır. Kevlar kaplamalı kabloları, yırtılma ve kopmaya karşı dayanıklıdır. Ayrıca, en zorlu egzersizlere dayanabilir.
4.0
5 üzerinden
2
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
xname66
29/04/2018
Türkiye
Gerçekten güzel
Ürün kullanım rahatlığı sunuyor bu çok ideal. Sesi bas ve tiz olarak bozmuyor lakin silikonsuz olduğu içinde dışarı çok ses veriyor. Birde kulak içi tasarımları üzgünüm ki kulaklıkta çıkabiliyor sizin etkiniz bulunmadan ve kulaklık ucu kayboluncada diğer bir uca alışana kadar rahat edemiyorsunuz. Hepsine rağmen puanım 8/10.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme ActionFit SHQ1400CL Spor kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme ActionFit SHQ1400CL Spor kulaklık için yapılmıştır
Okn06
29/07/2017
Türkiye
Tavsiye ediyorum
Gayet kullanışlı ve her açıdan iyi kulaklık spor için çok ideal
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme ActionFit SHQ1400CL Spor kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme ActionFit SHQ1400CL Spor kulaklık için yapılmıştır