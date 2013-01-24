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    Mikrofonlu kulaklık

    SHL4405WT/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Ultra hafif. Muhteşem ses. Ultra hafif. Muhteşem ses. Ultra hafif. Muhteşem ses.
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      Mikrofonlu kulaklık

      SHL4405WT/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Ultra hafif. Muhteşem ses.

      Son derece hafif, inanılmaz derecede güçlü. İnce ve şık Philips Flite Ultrlite kulaklık, hareket etmeniz için tasarlandı. Net ses sunan bu kulaklık, düz şekilde katlanabilmesi sayesinde kolay taşıma için idealdir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Mikrofonlu kulaklık

      Ultra hafif. Muhteşem ses.

      Son derece hafif, inanılmaz derecede güçlü. İnce ve şık Philips Flite Ultrlite kulaklık, hareket etmeniz için tasarlandı. Net ses sunan bu kulaklık, düz şekilde katlanabilmesi sayesinde kolay taşıma için idealdir. Tüm faydaları görün

      Ultra hafif. Muhteşem ses.

      Son derece hafif, inanılmaz derecede güçlü. İnce ve şık Philips Flite Ultrlite kulaklık, hareket etmeniz için tasarlandı. Net ses sunan bu kulaklık, düz şekilde katlanabilmesi sayesinde kolay taşıma için idealdir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Mikrofonlu kulaklık

      Ultra hafif. Muhteşem ses.

      Son derece hafif, inanılmaz derecede güçlü. İnce ve şık Philips Flite Ultrlite kulaklık, hareket etmeniz için tasarlandı. Net ses sunan bu kulaklık, düz şekilde katlanabilmesi sayesinde kolay taşıma için idealdir. Tüm faydaları görün

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        Mikrofonlu kulaklık

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        Ultra hafif. Muhteşem ses.

        Yer çekimine meydan okuyan kulaklık

        • 32 mm sürücülü/arkası kapalı
        • Kulak üstü
        • Yumuşak kulak yastıkları
        • Düz katlama
        Net ses için yüksek güçlü 32 mm hoparlör sürücüleri

        Net ses için yüksek güçlü 32 mm hoparlör sürücüleri

        Yüksek güçlü 32 mm eğimli sürücüler, net ve canlı sesin yanı sıra derin ve zengin bas üretir.

        Eller serbest arama ve müzik için uzaktan kumanda

        Eller serbest arama ve müzik için uzaktan kumanda

        Kullanımı kolay uzaktan kumanda, tek düğmeye basarak parçaları oynatmanızı/duraklatmanızı ve aramaları yanıtlamanızı sağlar.

        Uzun süre konforlu kullanım için yumuşak kulak yastıkları

        Uzun süre konforlu kullanım için yumuşak kulak yastıkları

        Yumuşak kulak yastıkları ve eğimli sürücüler, uzun süre konforlu kullanım için idealdir.

        Ultra hafif ve süper ince tasarım

        Ultra hafif ve süper ince tasarım

        Hareket halindeyken üstün konfor için ultra hafif ve süper ince.

        Kolay taşınabilirlik için düz katlama

        Kolay taşınabilirlik için düz katlama

        Kolay taşınabilirlik için düz katlama.

        Tek taraflı kablo sayesinde dolaşma olmadan müziğin keyfini çıkarın

        Tek taraflı kablo sayesinde dolaşma olmadan müziğin keyfini çıkarın

        Tek taraflı kablo sayesinde dolaşma olmadan müziğin keyfini çıkarın

        Göz alıcı metalik kaplama

        Baş bandının ince tasarımı ve metalik oval kulaklıklar sayesinde ikonik ve pürüzsüz bir görünüm.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Akustik sistem
          Kapalı
          Diyafram
          Mylar dome
          Empedans
          24 Ohm
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Maksimum güç girişi
          40 mW
          Hassasiyet
          103 dB
          Hoparlör çapı
          32 mm
          Ses bobini
          Bakır
          Frekans tepkisi
          9 - 23.000 Hz

        • Bağlantı

          Kablo uzunluğu
          1,2 m
          Konektör
          3,5 mm stereo
          Konektör kaplaması
          Krom kaplama
          Kablo Bağlantısı
          tek taraflı

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          1,12  kg
          GTIN
          1 69 25970 71139 2
          Yükseklik
          23,5  cm
          Uzunluk
          22,5  cm
          Net ağırlık
          0,468  kg
          Ambalaj sayısı
          6
          Dara ağırlığı
          0,652  kg
          Genişlik
          21  cm

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          3,5  cm
          EAN
          69 25970 71139 5
          Brüt ağırlık
          0,154  kg
          Yükseklik
          21  cm
          Net ağırlık
          0,078  kg
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Plastik paket
          Dara ağırlığı
          0,076  kg
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi de
          Genişlik
          19,5  cm

        • Ürün boyutları

          Derinlik
          3  cm
          Yükseklik
          17  cm
          Ağırlık
          0,078  kg
          Genişlik
          14  cm

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