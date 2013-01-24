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Ultra hafif. Muhteşem ses.
Son derece hafif, inanılmaz derecede güçlü. İnce ve şık Philips Flite Ultrlite kulaklık, hareket etmeniz için tasarlandı. Net ses sunan bu kulaklık, düz şekilde katlanabilmesi sayesinde kolay taşıma için idealdir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ultra hafif. Muhteşem ses.
Son derece hafif, inanılmaz derecede güçlü. İnce ve şık Philips Flite Ultrlite kulaklık, hareket etmeniz için tasarlandı. Net ses sunan bu kulaklık, düz şekilde katlanabilmesi sayesinde kolay taşıma için idealdir. Tüm faydaları görün
Ultra hafif. Muhteşem ses.
Son derece hafif, inanılmaz derecede güçlü. İnce ve şık Philips Flite Ultrlite kulaklık, hareket etmeniz için tasarlandı. Net ses sunan bu kulaklık, düz şekilde katlanabilmesi sayesinde kolay taşıma için idealdir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ultra hafif. Muhteşem ses.
Son derece hafif, inanılmaz derecede güçlü. İnce ve şık Philips Flite Ultrlite kulaklık, hareket etmeniz için tasarlandı. Net ses sunan bu kulaklık, düz şekilde katlanabilmesi sayesinde kolay taşıma için idealdir. Tüm faydaları görün
Mikrofonlu kulaklık
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Yüksek güçlü 32 mm eğimli sürücüler, net ve canlı sesin yanı sıra derin ve zengin bas üretir.
Kullanımı kolay uzaktan kumanda, tek düğmeye basarak parçaları oynatmanızı/duraklatmanızı ve aramaları yanıtlamanızı sağlar.
Yumuşak kulak yastıkları ve eğimli sürücüler, uzun süre konforlu kullanım için idealdir.
Hareket halindeyken üstün konfor için ultra hafif ve süper ince.
Kolay taşınabilirlik için düz katlama.
Tek taraflı kablo sayesinde dolaşma olmadan müziğin keyfini çıkarın
Baş bandının ince tasarımı ve metalik oval kulaklıklar sayesinde ikonik ve pürüzsüz bir görünüm.
Ses
Bağlantı
Dış Karton
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