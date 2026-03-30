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Tüm seriler

  • Ultra hafif. Muhteşem ses.
  • Ultra hafif. Muhteşem ses.
  • Ultra hafif. Muhteşem ses.
  • Ultra hafif. Muhteşem ses.
  • Ultra hafif. Muhteşem ses.
  • Ultra hafif. Muhteşem ses.
  • Ultra hafif. Muhteşem ses.
  • Ultra hafif. Muhteşem ses.
  • Ultra hafif. Muhteşem ses.
  • Ultra hafif. Muhteşem ses.
  • Ultra hafif. Muhteşem ses.
  • Ultra hafif. Muhteşem ses.
  • Ultra hafif. Muhteşem ses.
  • Ultra hafif. Muhteşem ses.
  • Ultra hafif. Muhteşem ses.
  • Ultra hafif. Muhteşem ses.

Üretimden kaldırıldı

Mikrofonlu kulaklık

SHL4405WT/00

Ultra hafif. Muhteşem ses.
Son derece hafif, inanılmaz derecede güçlü. İnce ve şık Philips Flite Ultrlite kulaklık, hareket etmeniz için tasarlandı. Net ses sunan bu kulaklık, düz şekilde katlanabilmesi sayesinde kolay taşıma için idealdir.
Tüm avantajları görüntüleyin

Yer çekimine meydan okuyan kulaklık

Ultra hafif. Muhteşem ses.

  • 32 mm sürücülü/arkası kapalı

  • Kulak üstü

  • Yumuşak kulak yastıkları

  • Düz katlama

Net ses için yüksek güçlü 32 mm hoparlör sürücüleri

Net ses için yüksek güçlü 32 mm hoparlör sürücüleri

Yüksek güçlü 32 mm eğimli sürücüler, net ve canlı sesin yanı sıra derin ve zengin bas üretir.

Eller serbest arama ve müzik için uzaktan kumanda

Eller serbest arama ve müzik için uzaktan kumanda

Kullanımı kolay uzaktan kumanda, tek düğmeye basarak parçaları oynatmanızı/duraklatmanızı ve aramaları yanıtlamanızı sağlar.

Uzun süre konforlu kullanım için yumuşak kulak yastıkları

Uzun süre konforlu kullanım için yumuşak kulak yastıkları

Yumuşak kulak yastıkları ve eğimli sürücüler, uzun süre konforlu kullanım için idealdir.

Teknik Özellikler

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  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları