Ultra hafif. Muhteşem ses.

Son derece hafif, inanılmaz derecede güçlü. İnce ve şık Philips Flite Ultrlite kulaklık, hareket etmeniz için tasarlandı. Net ses sunan bu kulaklık, düz şekilde katlanabilmesi sayesinde kolay taşıma için idealdir. Tüm faydaları görün