2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Bir podcast'in tadını çıkarın. Müziğin sizi harekete geçirmesine izin verin. Oval akustik tüp ve üç farklı boyutta gelen değiştirilebilir silikon kulaklık uçları mükemmel uyum sunar. Rahat bir dinleme deneyiminin ve mükemmel pasif ses yalıtımının keyfini çıkarın.
Aramaları yanıtlayın ve oynatma listenizi duraklatın. Kablo üzerinde uzaktan kumanda sayesinde bunları akıllı telefonunuza dokunmadan yapabilirsiniz.
Bu kulak içi kulaklıklar, 1,2 m kabloya sahiptir. Kulaklıklar ve kablolar arasındaki yumuşak silikon parça, kablo bağlantınızı korur ve sesin kesilmemesini sağlar.
5.0
5 üzerinden
19
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
TLA11
19/04/2021
Türkiye
Ürünün basları çok güzel.
Ben bu ürünü müzik dinlemek için aldım ve mükemmel ama tabi tek müzik olarak değil video montaj yaparken de kullanıyorum.
Bu değerlendirme SHE1405BK Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Bu değerlendirme SHE1405BK Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Serçe35
15/10/2020
Türkiye
Net ve temiz ses
Kablo uzunluğu yeteri kadar iyi ses kalitesi çok iyi bas ve tis performansı güzel..
Avantajlar
Kablo uzunluğu ses netliği
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHE1405BK Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHE1405BK Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Ersöz
15/10/2020
Türkiye
Kusursuz ses
Müthiş ses kalitesi tasarımı ile en iyi ürünlerden biri kesinlikle tavsiye ederim
Avantajlar
Bass kalitesi tasarımı
Dezavantajlar
Yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHE1405BK Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHE1405BK Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır