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Güçlü şarkılar. Kusursuz aramalar.
Oynatma listesi, podcast ve arama arasında anında geçiş yapın. Mükemmel ayarlanmış neodimyum akustik sürücüler ve pasif gürültü engelleme, net ses sunar. Üç farklı boyutta değiştirilebilir kulaklık uçlarıyla mükemmel uyumu bulun.
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güçlü şarkılar. Kusursuz aramalar.
Oynatma listesi, podcast ve arama arasında anında geçiş yapın. Mükemmel ayarlanmış neodimyum akustik sürücüler ve pasif gürültü engelleme, net ses sunar. Üç farklı boyutta değiştirilebilir kulaklık uçlarıyla mükemmel uyumu bulun.
Güçlü şarkılar. Kusursuz aramalar.
Oynatma listesi, podcast ve arama arasında anında geçiş yapın. Mükemmel ayarlanmış neodimyum akustik sürücüler ve pasif gürültü engelleme, net ses sunar. Üç farklı boyutta değiştirilebilir kulaklık uçlarıyla mükemmel uyumu bulun.
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güçlü şarkılar. Kusursuz aramalar.
Oynatma listesi, podcast ve arama arasında anında geçiş yapın. Mükemmel ayarlanmış neodimyum akustik sürücüler ve pasif gürültü engelleme, net ses sunar. Üç farklı boyutta değiştirilebilir kulaklık uçlarıyla mükemmel uyumu bulun.
Kulak içi mikrofonlu kulaklık
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Bir podcast'in tadını çıkarın. Müziğin sizi harekete geçirmesine izin verin. Oval akustik tüp ve üç farklı boyutta gelen değiştirilebilir silikon kulaklık uçları mükemmel uyum sunar. Rahat bir dinleme deneyiminin ve mükemmel pasif ses yalıtımının keyfini çıkarın.
Aramaları yanıtlayın ve oynatma listenizi duraklatın. Kablo üzerinde uzaktan kumanda sayesinde bunları akıllı telefonunuza dokunmadan yapabilirsiniz.
Bu kulak içi kulaklıklar, 1,2 m kabloya sahiptir. Kulaklıklar ve kablolar arasındaki yumuşak silikon parça, kablo bağlantınızı korur ve sesin kesilmemesini sağlar.
Oval akustik tüp ve üç farklı boyutta gelen değiştirilebilir silikon kulaklık uçları mükemmel uyum sunar. Gün boyu rahat bir dinleme deneyiminin ve mükemmel pasif ses yalıtımının keyfini çıkarın.
Tasarım
Ses
Bağlantı
İç Karton
Dış Karton
Ambalaj boyutları
Boyutlar