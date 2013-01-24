Net ses

Bir podcast'in tadını çıkarın. Müziğin sizi harekete geçirmesine izin verin. Oval akustik tüp ve üç farklı boyutta gelen değiştirilebilir silikon kulaklık uçları mükemmel uyum sunar. Rahat bir dinleme deneyiminin ve mükemmel pasif ses yalıtımının keyfini çıkarın.