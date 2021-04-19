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Üretimden kaldırıldı

Kulak içi mikrofonlu kulaklık

SHE1405BK/10

5
| (19) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Güçlü şarkılar. Kusursuz aramalar.
Oynatma listesi, podcast ve arama arasında anında geçiş yapın. Mükemmel ayarlanmış neodimyum akustik sürücüler ve pasif gürültü engelleme, net ses sunar. Üç farklı boyutta değiştirilebilir kulaklık uçlarıyla mükemmel uyumu bulun.
Tüm avantajları görüntüleyin

Müzik dinleyin ve konuşun

Güçlü şarkılar. Kusursuz aramalar.

Net ses

Bir podcast'in tadını çıkarın. Müziğin sizi harekete geçirmesine izin verin. Oval akustik tüp ve üç farklı boyutta gelen değiştirilebilir silikon kulaklık uçları mükemmel uyum sunar. Rahat bir dinleme deneyiminin ve mükemmel pasif ses yalıtımının keyfini çıkarın.

Kablo üzerinde uzaktan kumanda. Oynatma listeleri ve aramalar arasında kolayca geçiş yapın

Aramaları yanıtlayın ve oynatma listenizi duraklatın. Kablo üzerinde uzaktan kumanda sayesinde bunları akıllı telefonunuza dokunmadan yapabilirsiniz.

1,2 m kablo uzunluğu

Bu kulak içi kulaklıklar, 1,2 m kabloya sahiptir. Kulaklıklar ve kablolar arasındaki yumuşak silikon parça, kablo bağlantınızı korur ve sesin kesilmemesini sağlar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

5.0

5 üzerinden

19

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

19/04/2021

Türkiye

Türkiye

Ürünün basları çok güzel.

Ben bu ürünü müzik dinlemek için aldım ve mükemmel ama tabi tek müzik olarak değil video montaj yaparken de kullanıyorum.

Bu değerlendirme SHE1405BK Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

Bu değerlendirme SHE1405BK Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

15/10/2020

Türkiye

Türkiye

Net ve temiz ses

Kablo uzunluğu yeteri kadar iyi ses kalitesi çok iyi bas ve tis performansı güzel..

Avantajlar

Kablo uzunluğu ses netliği

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHE1405BK Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHE1405BK Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

15/10/2020

Türkiye

Türkiye

Kusursuz ses

Müthiş ses kalitesi tasarımı ile en iyi ürünlerden biri kesinlikle tavsiye ederim

Avantajlar

Bass kalitesi tasarımı

Dezavantajlar

Yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHE1405BK Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHE1405BK Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

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