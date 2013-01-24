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    Kulak içi mikrofonlu kulaklık

    SHE1405BK/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Güçlü şarkılar. Kusursuz aramalar. Güçlü şarkılar. Kusursuz aramalar. Güçlü şarkılar. Kusursuz aramalar.
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      Kulak içi mikrofonlu kulaklık

      SHE1405BK/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Güçlü şarkılar. Kusursuz aramalar.

      Oynatma listesi, podcast ve arama arasında anında geçiş yapın. Mükemmel ayarlanmış neodimyum akustik sürücüler ve pasif gürültü engelleme, net ses sunar. Üç farklı boyutta değiştirilebilir kulaklık uçlarıyla mükemmel uyumu bulun.

      Kulak içi mikrofonlu kulaklık

      Güçlü şarkılar. Kusursuz aramalar.

      Oynatma listesi, podcast ve arama arasında anında geçiş yapın. Mükemmel ayarlanmış neodimyum akustik sürücüler ve pasif gürültü engelleme, net ses sunar. Üç farklı boyutta değiştirilebilir kulaklık uçlarıyla mükemmel uyumu bulun.

      Güçlü şarkılar. Kusursuz aramalar.

      Oynatma listesi, podcast ve arama arasında anında geçiş yapın. Mükemmel ayarlanmış neodimyum akustik sürücüler ve pasif gürültü engelleme, net ses sunar. Üç farklı boyutta değiştirilebilir kulaklık uçlarıyla mükemmel uyumu bulun.

      Kulak içi mikrofonlu kulaklık

      Güçlü şarkılar. Kusursuz aramalar.

      Oynatma listesi, podcast ve arama arasında anında geçiş yapın. Mükemmel ayarlanmış neodimyum akustik sürücüler ve pasif gürültü engelleme, net ses sunar. Üç farklı boyutta değiştirilebilir kulaklık uçlarıyla mükemmel uyumu bulun.

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        Kulak içi mikrofonlu kulaklık

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Güçlü şarkılar. Kusursuz aramalar.

        Müzik dinleyin ve konuşun

        Net ses

        Bir podcast'in tadını çıkarın. Müziğin sizi harekete geçirmesine izin verin. Oval akustik tüp ve üç farklı boyutta gelen değiştirilebilir silikon kulaklık uçları mükemmel uyum sunar. Rahat bir dinleme deneyiminin ve mükemmel pasif ses yalıtımının keyfini çıkarın.

        Kablo üzerinde uzaktan kumanda. Oynatma listeleri ve aramalar arasında kolayca geçiş yapın

        Aramaları yanıtlayın ve oynatma listenizi duraklatın. Kablo üzerinde uzaktan kumanda sayesinde bunları akıllı telefonunuza dokunmadan yapabilirsiniz.

        1,2 m kablo uzunluğu

        Bu kulak içi kulaklıklar, 1,2 m kabloya sahiptir. Kulaklıklar ve kablolar arasındaki yumuşak silikon parça, kablo bağlantınızı korur ve sesin kesilmemesini sağlar.

        3 adet değiştirilebilir silikon kulaklık ucu. Rahat uyum

        Oval akustik tüp ve üç farklı boyutta gelen değiştirilebilir silikon kulaklık uçları mükemmel uyum sunar. Gün boyu rahat bir dinleme deneyiminin ve mükemmel pasif ses yalıtımının keyfini çıkarın.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım

          Renk
          Siyah

        • Ses

          Akustik sistem
          Yarı kapalı
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Ses bobini
          Bakır
          Diyafram
          Mylar dome
          Empedans
          16 Ohm
          Maksimum güç girişi
          20 mW
          Hassasiyet
          103 dB
          Hoparlör çapı
          8,6 mm
          Tip
          Dinamik
          Frekans tepkisi
          10 - 22.000  Hz

        • Bağlantı

          Kablo Bağlantısı
          İki paralel, simetrik
          Kablo uzunluğu
          1,2 m
          Kablo tipi
          Bakır
          Konektör kaplaması
          Krom kaplama
          Mikrofon
          Dahili mikrofon

        • İç Karton

          Brüt ağırlık
          0,695  kg
          GTIN
          2 69 51613 98160 7
          Yükseklik
          18  cm
          Uzunluk
          22  cm
          Net ağırlık
          0,288  kg
          Ambalaj sayısı
          24
          Dara ağırlığı
          0,407  kg
          Genişlik
          12,5  cm

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          3,175  kg
          GTIN
          1 69 51613 98160 0
          Yükseklik
          20,5  cm
          Uzunluk
          49  cm
          Net ağırlık
          1,152  kg
          Ambalaj sayısı
          96
          Dara ağırlığı
          2,023  kg
          Genişlik
          27  cm

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          2,5  cm
          EAN
          69 51613 98160 3
          Brüt ağırlık
          0,023  kg
          Yükseklik
          11,5  cm
          Net ağırlık
          0,012  kg
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Karton
          Dara ağırlığı
          0,011  kg
          Raf yerleşimi tipi
          Asılabilir
          Genişlik
          8,3  cm

        • Boyutlar

          Ürün boyutları (GxDxY)
          5,5 cm*1 cm*6,8 cm
          Ağırlık
          0,012  kg

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