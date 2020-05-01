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  • Kablosuz özgürlük
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  • Kablosuz özgürlük
  • Kablosuz özgürlük
  • Kablosuz özgürlük
  • Kablosuz özgürlük
  • Kablosuz özgürlük
  • Kablosuz özgürlük
  • Kablosuz özgürlük
  • Kablosuz özgürlük
  • Kablosuz özgürlük
  • Kablosuz özgürlük
  • Kablosuz özgürlük
  • Kablosuz özgürlük
  • Kablosuz özgürlük
  • Kablosuz özgürlük
  • Kablosuz özgürlük
  • Kablosuz özgürlük

Üretimden kaldırıldı

Kablosuz HiFi Kulaklık

SHC5200/10

5
| (3) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Kablosuz özgürlük
Kablolarla uğraşmaya son; kulaklıkla müzik dinlerken evde serbestçe dolaşabilirsiniz. Bu Philips SHC5200/10 kulaklığın şarj edilebilir olması ve hafif tasarımı sayesinde kulaklığı uzun süre konforlu bir şekilde üzerinizde taşıyabilirsiniz.
Tüm avantajları görüntüleyin

Tamamen şarj edilebilir kablosuz kulaklık

Kablosuz özgürlük

  • FM yayınları

  • Rahatça uyum

  • 14 saate kadar oynatma süresi

32mm hoparlör sürücüsü yüksek ses performansı sunar

32 mm hoparlör sürücüsü, her türlü giriş gücünde, bozulmasız ses verebilen kompakt ama güçlü bir elemandır.

Kendinden ayarlı iç baş bandı

Dış mekanda kullanılan tipik kulaklıkları ayarlamak için ayarlı baş bandını uygun şekilde ayarlamanız gerekir. Her seferinde yapmanız gerektiğinden, bu sıkıntı verecek bir iş haline gelebilir. Bu kulaklıkların esnek, kendinden ayarlanır iç baş bandı sayesinde müziğinize daha hızlı ve daha kolay ulaşın. Başınızın biçim ve boyutuna otomatik olarak uyacaktır.

Hafif tasarım, uzun süreli kullanımda rahatı artırır.

Bu Philips kulaklıkta kullanılan dayanıklı, hafif ve kaliteli malzemeler uzun süreli kullanımda konforu artırır.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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5.0

5 üzerinden

3

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

01/05/2020

Türkiye

Türkiye

Mükemmel

Ses kalitesi ve pil kullanım süresi gayet başarılı bir kulaklık,özeliikle kablosuz kulaklık bağlantı seçeneği olmayan sadece kablolu kulaklık çıkışı olan tv lerde yada başka cihazlarda kablosuz olarak kullanım imkanı sunması yönünden kesinlikle tavsiye dedeceğim bir üründür.

Bu değerlendirme SHC5200 Kablosuz HiFi Kulaklık için yapılmıştır

Bu değerlendirme SHC5200 Kablosuz HiFi Kulaklık için yapılmıştır

30/04/2020

Türkiye

Türkiye

Süper kablosuz

Kulaklığı yaşlı babam için satış danışmanı arkadaşın tavsiyesi üzerine aldım çok memnun kaldık ne ses seviyesinde bir kayıp yaşıyoruz nede herhangi bir kopma herkese tavsiye ederim mükemmel kulaklik

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHC5200 Kablosuz HiFi Kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHC5200 Kablosuz HiFi Kulaklık için yapılmıştır

12/01/2020

Türkiye

Türkiye

süper

Ses kalitesi mükemmel. Pil uzun süre gidiyor. Mükemmel bir kulaklık.

Dezavantajlar

Servis konusu yeterli değil servisler bir arızda yeterli teknik bilgi ve donanıma sahip değil bırakın sorun çözmeyi sorunu bile siz gösteriyorsunuz

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHC5200 Kablosuz HiFi Kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHC5200 Kablosuz HiFi Kulaklık için yapılmıştır

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları