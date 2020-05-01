2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
FM yayınları
Rahatça uyum
14 saate kadar oynatma süresi
32 mm hoparlör sürücüsü, her türlü giriş gücünde, bozulmasız ses verebilen kompakt ama güçlü bir elemandır.
Dış mekanda kullanılan tipik kulaklıkları ayarlamak için ayarlı baş bandını uygun şekilde ayarlamanız gerekir. Her seferinde yapmanız gerektiğinden, bu sıkıntı verecek bir iş haline gelebilir. Bu kulaklıkların esnek, kendinden ayarlanır iç baş bandı sayesinde müziğinize daha hızlı ve daha kolay ulaşın. Başınızın biçim ve boyutuna otomatik olarak uyacaktır.
Bu Philips kulaklıkta kullanılan dayanıklı, hafif ve kaliteli malzemeler uzun süreli kullanımda konforu artırır.
5.0
5 üzerinden
3
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
ibrakadabra
01/05/2020
Türkiye
Mükemmel
Ses kalitesi ve pil kullanım süresi gayet başarılı bir kulaklık,özeliikle kablosuz kulaklık bağlantı seçeneği olmayan sadece kablolu kulaklık çıkışı olan tv lerde yada başka cihazlarda kablosuz olarak kullanım imkanı sunması yönünden kesinlikle tavsiye dedeceğim bir üründür.
Bu değerlendirme SHC5200 Kablosuz HiFi Kulaklık için yapılmıştır
Bu değerlendirme SHC5200 Kablosuz HiFi Kulaklık için yapılmıştır
Ankara117
30/04/2020
Türkiye
Süper kablosuz
Kulaklığı yaşlı babam için satış danışmanı arkadaşın tavsiyesi üzerine aldım çok memnun kaldık ne ses seviyesinde bir kayıp yaşıyoruz nede herhangi bir kopma herkese tavsiye ederim mükemmel kulaklik
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHC5200 Kablosuz HiFi Kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHC5200 Kablosuz HiFi Kulaklık için yapılmıştır
Hardal2014
12/01/2020
Türkiye
süper
Ses kalitesi mükemmel. Pil uzun süre gidiyor. Mükemmel bir kulaklık.
Dezavantajlar
Servis konusu yeterli değil servisler bir arızda yeterli teknik bilgi ve donanıma sahip değil bırakın sorun çözmeyi sorunu bile siz gösteriyorsunuz
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHC5200 Kablosuz HiFi Kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHC5200 Kablosuz HiFi Kulaklık için yapılmıştır