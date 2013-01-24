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Kablosuz özgürlük
Kablolarla uğraşmaya son; kulaklıkla müzik dinlerken evde serbestçe dolaşabilirsiniz. Bu Philips SHC5200/10 kulaklığın şarj edilebilir olması ve hafif tasarımı sayesinde kulaklığı uzun süre konforlu bir şekilde üzerinizde taşıyabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kablosuz özgürlük
Kablolarla uğraşmaya son; kulaklıkla müzik dinlerken evde serbestçe dolaşabilirsiniz. Bu Philips SHC5200/10 kulaklığın şarj edilebilir olması ve hafif tasarımı sayesinde kulaklığı uzun süre konforlu bir şekilde üzerinizde taşıyabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Kablosuz özgürlük
Kablolarla uğraşmaya son; kulaklıkla müzik dinlerken evde serbestçe dolaşabilirsiniz. Bu Philips SHC5200/10 kulaklığın şarj edilebilir olması ve hafif tasarımı sayesinde kulaklığı uzun süre konforlu bir şekilde üzerinizde taşıyabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kablosuz özgürlük
Kablolarla uğraşmaya son; kulaklıkla müzik dinlerken evde serbestçe dolaşabilirsiniz. Bu Philips SHC5200/10 kulaklığın şarj edilebilir olması ve hafif tasarımı sayesinde kulaklığı uzun süre konforlu bir şekilde üzerinizde taşıyabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Kablosuz HiFi Kulaklık
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
32 mm hoparlör sürücüsü, her türlü giriş gücünde, bozulmasız ses verebilen kompakt ama güçlü bir elemandır.
Dış mekanda kullanılan tipik kulaklıkları ayarlamak için ayarlı baş bandını uygun şekilde ayarlamanız gerekir. Her seferinde yapmanız gerektiğinden, bu sıkıntı verecek bir iş haline gelebilir. Bu kulaklıkların esnek, kendinden ayarlanır iç baş bandı sayesinde müziğinize daha hızlı ve daha kolay ulaşın. Başınızın biçim ve boyutuna otomatik olarak uyacaktır.
Bu Philips kulaklıkta kullanılan dayanıklı, hafif ve kaliteli malzemeler uzun süreli kullanımda konforu artırır.
Duvarlardan dahi geçebilen yüksek frekanslı kablosuz FM iletimiyle, başka bir odadayken bile müzik dinleyebilirsiniz.
Kulaklık, şarj edilebilir pillerle kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Artık maliyet endişesi olmadan istediğiniz kadar kullanabilirsiniz.
İki iletim kanalı arasından seçim yapma olanağı sayesinde dinleme keyfiniz korunur, çünkü en iyi sinyal alımı için kolayca kanal değiştirebilirsiniz.
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