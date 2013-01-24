Kendinden ayarlı iç baş bandı

Dış mekanda kullanılan tipik kulaklıkları ayarlamak için ayarlı baş bandını uygun şekilde ayarlamanız gerekir. Her seferinde yapmanız gerektiğinden, bu sıkıntı verecek bir iş haline gelebilir. Bu kulaklıkların esnek, kendinden ayarlanır iç baş bandı sayesinde müziğinize daha hızlı ve daha kolay ulaşın. Başınızın biçim ve boyutuna otomatik olarak uyacaktır.