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Ultra hafif. Muhteşem ses.
Philips Flite Ultrlite Kablosuz kulaklık, son derece hafif olmasına rağmen şaşırtıcı biçimde güçlüdür. Sizi yavaşlatan kablolara sahip olmayan bu kulaklık, gittiğiniz her yerde ideal yol arkadaşı olmasını sağlayan düz katlanır tasarımıyla ince ve kompakttır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ultra hafif. Muhteşem ses.
Philips Flite Ultrlite Kablosuz kulaklık, son derece hafif olmasına rağmen şaşırtıcı biçimde güçlüdür. Sizi yavaşlatan kablolara sahip olmayan bu kulaklık, gittiğiniz her yerde ideal yol arkadaşı olmasını sağlayan düz katlanır tasarımıyla ince ve kompakttır. Tüm faydaları görün
Ultra hafif. Muhteşem ses.
Philips Flite Ultrlite Kablosuz kulaklık, son derece hafif olmasına rağmen şaşırtıcı biçimde güçlüdür. Sizi yavaşlatan kablolara sahip olmayan bu kulaklık, gittiğiniz her yerde ideal yol arkadaşı olmasını sağlayan düz katlanır tasarımıyla ince ve kompakttır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ultra hafif. Muhteşem ses.
Philips Flite Ultrlite Kablosuz kulaklık, son derece hafif olmasına rağmen şaşırtıcı biçimde güçlüdür. Sizi yavaşlatan kablolara sahip olmayan bu kulaklık, gittiğiniz her yerde ideal yol arkadaşı olmasını sağlayan düz katlanır tasarımıyla ince ve kompakttır. Tüm faydaları görün
Kablosuz Bluetooth® kulaklık
Philips Online Mağaza fiyatı
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Yüksek güçlü 32 mm eğimli sürücüler, net ve canlı sesin yanı sıra derin ve zengin bas üretir.
Kullanımı kolay uzaktan kumanda, tek düğmeye basarak parçaları oynatmanızı/duraklatmanızı ve aramaları yanıtlamanızı sağlar.
Yumuşak kulak yastıkları ve eğimli sürücüler, uzun süre konforlu kullanım için idealdir.
Hareket halindeyken üstün konfor için ultra hafif ve süper ince.
Kolay taşınabilirlik için düz katlama.
Bluetooth teknolojisini kullanarak akıllı cihazınızı kulaklığınızla eşleştirin; müziğin ve telefon görüşmelerinizin keyfini kablolarla uğraşmadan kristal netliğinde özgürce çıkarın.
9 saat oynatma süresiyle tüm gün kesintisiz müzik dinleyebilecek güce sahip olursunuz.
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