2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SHB4385BK/00
8,2 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak içi
6 + 6 saat oynatma süresi
Tam oturur
Silikon kulak kapakları daha iyi ve kişiye özel uyum için 3 boy seçeneğine sahiptir.
6 saat oynatma süresi sayesinde uzun süre müzik dinlemek için yeterli güce sahip olursunuz. Ürünü şarj etme kılıfına bağladığınızdaysa 6 saat oynatma süresine daha sahip olursunuz.
BASS+ kulaklık, güçlü ve basınçlı bas sesi üreten 8,2 mm hoparlör sürücülerine sahiptir.
4.0
5 üzerinden
6
İncelemeler
83%
bu ürünü tavsiye ediyor
aliddursun
13/07/2020
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Ürün çok iyi
Ürünü yaklaşık 1 yıldır kullanıyorum. Özellikle ses kalitesi çok iyi, çok memnun kaldım
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHB4385BK Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHB4385BK Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır
Var ya yani
10/02/2020
Türkiye
Kulaklık mükemmel
Ses kalitesine gözünüz kapalı güvenebilirsiniz çok iyi
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHB4385BK Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHB4385BK Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır
Codygurkan
21/12/2018
Türkiye
Uyumlu
Ürünü hi res mp3 playerımda kullanmak için aldım ses kalitesi gayet iyi en beğendiğim özellik ise ses ve şarkı kontrollerınde sorun yaşamadım
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHB4385BK Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHB4385BK Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır
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