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BASS+'ı hissedin
Philips BASS+ True Wireless kulaklıklar sayesinde müzik dinlerken güçlü ve çarpıcı bası hissedin. Sağlam bağlantısı, ekstra uzun pil ömrü ve kompakt şarj etme kılıfı ile kesintisiz müzik keyfini yaşayın. Kulağınıza iyice oturması için sabitleyici kanatçığa sahiptir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
BASS+'ı hissedin
Philips BASS+ True Wireless kulaklıklar sayesinde müzik dinlerken güçlü ve çarpıcı bası hissedin. Sağlam bağlantısı, ekstra uzun pil ömrü ve kompakt şarj etme kılıfı ile kesintisiz müzik keyfini yaşayın. Kulağınıza iyice oturması için sabitleyici kanatçığa sahiptir. Tüm faydaları görün
BASS+'ı hissedin
Philips BASS+ True Wireless kulaklıklar sayesinde müzik dinlerken güçlü ve çarpıcı bası hissedin. Sağlam bağlantısı, ekstra uzun pil ömrü ve kompakt şarj etme kılıfı ile kesintisiz müzik keyfini yaşayın. Kulağınıza iyice oturması için sabitleyici kanatçığa sahiptir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
BASS+'ı hissedin
Philips BASS+ True Wireless kulaklıklar sayesinde müzik dinlerken güçlü ve çarpıcı bası hissedin. Sağlam bağlantısı, ekstra uzun pil ömrü ve kompakt şarj etme kılıfı ile kesintisiz müzik keyfini yaşayın. Kulağınıza iyice oturması için sabitleyici kanatçığa sahiptir. Tüm faydaları görün
Kablosuz Bluetooth® kulaklık
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Silikon kulak kapakları daha iyi ve kişiye özel uyum için 3 boy seçeneğine sahiptir.
6 saat oynatma süresi sayesinde uzun süre müzik dinlemek için yeterli güce sahip olursunuz. Ürünü şarj etme kılıfına bağladığınızdaysa 6 saat oynatma süresine daha sahip olursunuz.
BASS+ kulaklık, güçlü ve basınçlı bas sesi üreten 8,2 mm hoparlör sürücülerine sahiptir.
Bu muhteşem ve güçlü bas, ritmi gerçekten hissetmenizi sağlar. Zarif tasarımın sizin yanıltmasına izin vermeyin. Özel olarak tasarlanmış sürücüler ve bas delikleri, benzersiz bir BASS+ ses imzası oluşturmak için ultra düşük frekans üretir.
Kablosuz müzik için kulaklığınızı herhangi bir Bluetooth cihazla kolayca eşleştirin.
Tek tıkla kontrol edin. Düğmeye bir kez, iki kez ve üç kez bastığınız zaman farklı modlarda farklı özellikler etkinleşir, böylece dinlediğiniz müziği veya yanıtladığınız aramayı kolayca kontrol edebilirsiniz.
Hafif ve kompakt şarj etme kılıfı kapsülü, çantanıza asıp ellerinizi serbest bırakabilmeniz için kullanışlı bir kordona sahiptir.
Mikrofon ve Bluetooth® 4.1 özellikleriyle, kolayca eller serbest arama yapma olanağı
Arkası kapalı akustik tasarıma sahip BASS+ kulaklık, sizi müziğin içine çeken gelişmiş pasif gürültü yalıtımıyla ortam gürültüsünü dışarıda tutar ve mükemmel ses kalitesi sunar.
Optimum uyum için tasarlanan BASS+ True Wireless kulaklık, sabitleyici kanatçık ile tam oturur.
Birlikte verilen USB şarj kablosu ihtiyacınız olduğunda kulaklığınızın şarjını her zaman dolu tutmanızı sağlar.
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