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    Kablosuz Bluetooth® kulaklık

    SHB4385BK/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • BASS+'ı hissedin BASS+'ı hissedin BASS+'ı hissedin
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      Kablosuz Bluetooth® kulaklık

      SHB4385BK/00
      Genel Derecelendirme / 5

      BASS+'ı hissedin

      Philips BASS+ True Wireless kulaklıklar sayesinde müzik dinlerken güçlü ve çarpıcı bası hissedin. Sağlam bağlantısı, ekstra uzun pil ömrü ve kompakt şarj etme kılıfı ile kesintisiz müzik keyfini yaşayın. Kulağınıza iyice oturması için sabitleyici kanatçığa sahiptir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Kablosuz Bluetooth® kulaklık

      BASS+'ı hissedin

      Philips BASS+ True Wireless kulaklıklar sayesinde müzik dinlerken güçlü ve çarpıcı bası hissedin. Sağlam bağlantısı, ekstra uzun pil ömrü ve kompakt şarj etme kılıfı ile kesintisiz müzik keyfini yaşayın. Kulağınıza iyice oturması için sabitleyici kanatçığa sahiptir. Tüm faydaları görün

      BASS+'ı hissedin

      Philips BASS+ True Wireless kulaklıklar sayesinde müzik dinlerken güçlü ve çarpıcı bası hissedin. Sağlam bağlantısı, ekstra uzun pil ömrü ve kompakt şarj etme kılıfı ile kesintisiz müzik keyfini yaşayın. Kulağınıza iyice oturması için sabitleyici kanatçığa sahiptir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Kablosuz Bluetooth® kulaklık

      BASS+'ı hissedin

      Philips BASS+ True Wireless kulaklıklar sayesinde müzik dinlerken güçlü ve çarpıcı bası hissedin. Sağlam bağlantısı, ekstra uzun pil ömrü ve kompakt şarj etme kılıfı ile kesintisiz müzik keyfini yaşayın. Kulağınıza iyice oturması için sabitleyici kanatçığa sahiptir. Tüm faydaları görün

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        Kablosuz Bluetooth® kulaklık

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        BASS+'ı hissedin

        • 8,2 mm sürücülü/arkası kapalı
        • Kulak içi
        • 6 + 6 saat oynatma süresi
        • Tam oturur
        Kişiye özel uyum için 3 kapak boyu

        Kişiye özel uyum için 3 kapak boyu

        Silikon kulak kapakları daha iyi ve kişiye özel uyum için 3 boy seçeneğine sahiptir.

        Şarj edilebilir pil, 6 saate kadar oynatma süresi sunar

        Şarj edilebilir pil, 6 saate kadar oynatma süresi sunar

        6 saat oynatma süresi sayesinde uzun süre müzik dinlemek için yeterli güce sahip olursunuz. Ürünü şarj etme kılıfına bağladığınızdaysa 6 saat oynatma süresine daha sahip olursunuz.

        8,2 mm hoparlör sürücüleri

        8,2 mm hoparlör sürücüleri

        BASS+ kulaklık, güçlü ve basınçlı bas sesi üreten 8,2 mm hoparlör sürücülerine sahiptir.

        Hissedebileceğiniz güçlü, çarpıcı baslar

        Hissedebileceğiniz güçlü, çarpıcı baslar

        Bu muhteşem ve güçlü bas, ritmi gerçekten hissetmenizi sağlar. Zarif tasarımın sizin yanıltmasına izin vermeyin. Özel olarak tasarlanmış sürücüler ve bas delikleri, benzersiz bir BASS+ ses imzası oluşturmak için ultra düşük frekans üretir.

        Bluetooth kablosuz teknolojisi

        Bluetooth kablosuz teknolojisi

        Kablosuz müzik için kulaklığınızı herhangi bir Bluetooth cihazla kolayca eşleştirin.

        Aramalar, müzik ve ses seviyesini kontrol edin

        Aramalar, müzik ve ses seviyesini kontrol edin

        Tek tıkla kontrol edin. Düğmeye bir kez, iki kez ve üç kez bastığınız zaman farklı modlarda farklı özellikler etkinleşir, böylece dinlediğiniz müziği veya yanıtladığınız aramayı kolayca kontrol edebilirsiniz.

        Kordonlu kompakt şarj etme kılıfı

        Kordonlu kompakt şarj etme kılıfı

        Hafif ve kompakt şarj etme kılıfı kapsülü, çantanıza asıp ellerinizi serbest bırakabilmeniz için kullanışlı bir kordona sahiptir.

        Eller serbest arama kolaylığı

        Eller serbest arama kolaylığı

        Mikrofon ve Bluetooth® 4.1 özellikleriyle, kolayca eller serbest arama yapma olanağı

        Mükemmel gürültü yalıtımı

        Mükemmel gürültü yalıtımı

        Arkası kapalı akustik tasarıma sahip BASS+ kulaklık, sizi müziğin içine çeken gelişmiş pasif gürültü yalıtımıyla ortam gürültüsünü dışarıda tutar ve mükemmel ses kalitesi sunar.

        Sabitleyici kanatçık ile tam oturur

        Sabitleyici kanatçık ile tam oturur

        Optimum uyum için tasarlanan BASS+ True Wireless kulaklık, sabitleyici kanatçık ile tam oturur.

        USB şarj kablosu

        USB şarj kablosu

        Birlikte verilen USB şarj kablosu ihtiyacınız olduğunda kulaklığınızın şarjını her zaman dolu tutmanızı sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım

          Renk
          Siyah

        • Ses

          Akustik sistem
          Kapalı
          Mıknatıs tipi
          NdFeB
          Empedans
          16 Ohm
          Hoparlör çapı
          8,2 mm
          Frekans aralığı
          9 - 21.000 Hz
          Hassasiyet
          107  dB
          Diyafram
          PET

        • Bağlantı

          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          Bluetooth sürümü
          4,1
          Maksimum kapsama alanı
          En fazla 10  m

        • Kullanılabilirlik

          Ses seviyesi kontrolü
          Evet
          Arama yönetimi
          • Aramayı Cevapla/Bitir
          • Aramayı reddet
          • Arama ve müzik arasında geçiş

        • Aksesuarlar

          USB kablosu
          Evet
          Şarj etme kılıfı
          Evet
          Kulak kapakları
          3 boy

        • Güç

          Pil tipi
          Li-Polimer
          Şarj edilebilir
          Evet
          Bekleme süresi
          50 sa.
          Konuşma süresi
          6 sa
          Müzik çalma süresi
          6  saat

        • Ürün boyutları

          Yükseklik
          9,95  cm
          Genişlik
          4,85  cm
          Derinlik
          4,85  cm
          Ağırlık
          0,091  kg

        • Ambalaj boyutları

          Ambalaj türü
          Karton
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi de
          Yükseklik
          17,4  cm
          Genişlik
          9,65  cm
          Derinlik
          5,25  cm
          Brüt ağırlık
          0,165  kg
          Net ağırlık
          0,111  kg
          Dara ağırlığı
          0,054  kg
          EAN
          69 51613 98155 9

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          3
          Uzunluk
          17  cm
          Genişlik
          10,8  cm
          Yükseklik
          19  cm
          Brüt ağırlık
          0,61  kg
          Dara ağırlığı
          0,277  kg
          GTIN
          1 69 51613 98155 6
          Net ağırlık
          0,333  kg

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