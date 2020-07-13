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Üretimden kaldırıldı

Kablosuz Bluetooth® kulaklık

SHB4385BK/00

4
| (6) İncelemeler | 83% bu ürünü tavsiye ediyor
BASS+'ı hissedin
Philips BASS+ True Wireless kulaklıklar sayesinde müzik dinlerken güçlü ve çarpıcı bası hissedin. Sağlam bağlantısı, ekstra uzun pil ömrü ve kompakt şarj etme kılıfı ile kesintisiz müzik keyfini yaşayın. Kulağınıza iyice oturması için sabitleyici kanatçığa sahiptir.
Tüm avantajları görüntüleyin

BASS+'ı hissedin

  • 8,2 mm sürücülü/arkası kapalı

  • Kulak içi

  • 6 + 6 saat oynatma süresi

  • Tam oturur

Kişiye özel uyum için 3 kapak boyu

Kişiye özel uyum için 3 kapak boyu

Silikon kulak kapakları daha iyi ve kişiye özel uyum için 3 boy seçeneğine sahiptir.

Şarj edilebilir pil, 6 saate kadar oynatma süresi sunar

Şarj edilebilir pil, 6 saate kadar oynatma süresi sunar

6 saat oynatma süresi sayesinde uzun süre müzik dinlemek için yeterli güce sahip olursunuz. Ürünü şarj etme kılıfına bağladığınızdaysa 6 saat oynatma süresine daha sahip olursunuz.

8,2 mm hoparlör sürücüleri

8,2 mm hoparlör sürücüleri

BASS+ kulaklık, güçlü ve basınçlı bas sesi üreten 8,2 mm hoparlör sürücülerine sahiptir.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.0

5 üzerinden

6

İncelemeler

83%

bu ürünü tavsiye ediyor

1

13/07/2020

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Ürün çok iyi

Ürünü yaklaşık 1 yıldır kullanıyorum. Özellikle ses kalitesi çok iyi, çok memnun kaldım

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB4385BK Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB4385BK Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır

10/02/2020

Türkiye

Türkiye

Kulaklık mükemmel

Ses kalitesine gözünüz kapalı güvenebilirsiniz çok iyi

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB4385BK Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB4385BK Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır

21/12/2018

Türkiye

Türkiye

Uyumlu

Ürünü hi res mp3 playerımda kullanmak için aldım ses kalitesi gayet iyi en beğendiğim özellik ise ses ve şarkı kontrollerınde sorun yaşamadım

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB4385BK Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB4385BK Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır

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