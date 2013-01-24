Aramalar, müzik ve ses seviyesini kontrol edin

Tek tıkla kontrol edin. Düğmeye bir kez, iki kez ve üç kez bastığınız zaman farklı modlarda farklı özellikler etkinleşir, böylece dinlediğiniz müziği veya yanıtladığınız aramayı kolayca kontrol edebilirsiniz.