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  • Bebeğinizin bireysel süt emme ritmini destekler
  • Bebeğinizin bireysel süt emme ritmini destekler
  • Bebeğinizin bireysel süt emme ritmini destekler
  • Bebeğinizin bireysel süt emme ritmini destekler
  • Bebeğinizin bireysel süt emme ritmini destekler
  • Bebeğinizin bireysel süt emme ritmini destekler
  • Bebeğinizin bireysel süt emme ritmini destekler
  • Bebeğinizin bireysel süt emme ritmini destekler
  • Bebeğinizin bireysel süt emme ritmini destekler
  • Bebeğinizin bireysel süt emme ritmini destekler
  • Bebeğinizin bireysel süt emme ritmini destekler
  • Bebeğinizin bireysel süt emme ritmini destekler
  • Bebeğinizin bireysel süt emme ritmini destekler
  • Bebeğinizin bireysel süt emme ritmini destekler
  • Bebeğinizin bireysel süt emme ritmini destekler
  • Bebeğinizin bireysel süt emme ritmini destekler

Philips Avent Natural ResponseEmzik

SCY965/02

Bebeğinizin bireysel süt emme ritmini destekler
Doğal Tepkili Biberon Emziğinden, yalnızca bebek aktif olarak emdiğinde süt gelir. Bebekler, tıpkı meme emiyormuş gibi kendi doğal ritimlerinde süt içebilir, yutabilir ve nefes alabilir. Emzirmeyi ve biberonla beslemeyi kolaylıkla birleştirebilirsiniz.
Tüm avantajları görüntüleyin

Meme ucu gibi hareket eden biberon emziği

Bebeğinizin bireysel süt emme ritmini destekler

  • Doğal Tepkili Biberon Emziği

  • 2 adet

  • Ekstra Hızlı Akışlı Emzik

Biberon emziğinden bebek aktif olarak emdiğinde süt gelir

Biberon emziğinden bebek aktif olarak emdiğinde süt gelir

Doğal Tepkili Biberon Emziği, bebeğinizin doğal beslenme ritmiyle birlikte hareket ederek emzirme ve biberonla beslemeyi kolaylıkla birleştirmenizi sağlar. Emziğin, yalnızca bebek aktif olarak emdiğinde süt gelmesini sağlayan benzersiz bir ağzı vardır. Bu sayede bebeğiniz yutmak ve nefes almak için durduğunda süt akışı da durur.

Meme ucu şeklindeki emzikle doğal kavrama

Meme ucu şeklindeki emzikle doğal kavrama

Meme ucu hissi veren ve şekil olarak meme ucuna benzeyen geniş, yumuşak ve esnek emzik, meme ucunu taklit ederek bebeğin kolayca kavramasına ve beslenmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Koliği ve rahatsızlığı azaltmak için tasarlanmıştır

Koliği ve rahatsızlığı azaltmak için tasarlanmıştır

Antikolik valf, beslenme sırasında bebeğinizin hava yutmasını önleyerek koliği ve rahatsızlığı azaltmaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Teknik Özellikler

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Feragatnameler

  1. Önceki ambalaja kıyasla.

  2. Plastik emzik kabının net ağırlığı kullanılarak, küresel yıllık emzik paketi satışları temel alınmıştır.

  3. EU 10/2011 düzenlemesi gereğince %0 BPA.