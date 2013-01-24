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Süt oluşumuna yardımcı olur
Göğüs pompanıza sığan, beş yaprakçıklı yumuşak masaj başlığı. Göğsünüze masaj yaparak süt akışını artırmak için tasarlanmıştır.
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Süt oluşumuna yardımcı olur
Göğüs pompanıza sığan, beş yaprakçıklı yumuşak masaj başlığı. Göğsünüze masaj yaparak süt akışını artırmak için tasarlanmıştır.
Süt oluşumuna yardımcı olur
Göğüs pompanıza sığan, beş yaprakçıklı yumuşak masaj başlığı. Göğsünüze masaj yaparak süt akışını artırmak için tasarlanmıştır.
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Süt oluşumuna yardımcı olur
Göğüs pompanıza sığan, beş yaprakçıklı yumuşak masaj başlığı. Göğsünüze masaj yaparak süt akışını artırmak için tasarlanmıştır.
Göğüs pompası için masaj yastığı
Philips Online Mağaza fiyatı
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