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    ISIS

    Göğüs pompası için masaj yastığı

    SCF937
    • Süt oluşumuna yardımcı olur Süt oluşumuna yardımcı olur Süt oluşumuna yardımcı olur
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      ISIS Göğüs pompası için masaj yastığı

      SCF937

      Süt oluşumuna yardımcı olur

      Göğüs pompanıza sığan, beş yaprakçıklı yumuşak masaj başlığı. Göğsünüze masaj yaparak süt akışını artırmak için tasarlanmıştır.

      ISIS Göğüs pompası için masaj yastığı

      Süt oluşumuna yardımcı olur

      Göğüs pompanıza sığan, beş yaprakçıklı yumuşak masaj başlığı. Göğsünüze masaj yaparak süt akışını artırmak için tasarlanmıştır.

      Süt oluşumuna yardımcı olur

      Göğüs pompanıza sığan, beş yaprakçıklı yumuşak masaj başlığı. Göğsünüze masaj yaparak süt akışını artırmak için tasarlanmıştır.

      ISIS Göğüs pompası için masaj yastığı

      Süt oluşumuna yardımcı olur

      Göğüs pompanıza sığan, beş yaprakçıklı yumuşak masaj başlığı. Göğsünüze masaj yaparak süt akışını artırmak için tasarlanmıştır.

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      ISIS

      ISIS

      Göğüs pompası için masaj yastığı

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      Ürününüzü orijinal Philips yedek parçalarıyla kolaylıkla yenileyin

      Philips tüketici ürünleri yedek parçaları sayesinde ürününüze yepyeni bir görünüm kazandırmak çok kolay. Üstelik alıştığınız Philips kalitesiyle.

      Teknik Özellikler

      • Değiştirilebilir parça

        Aşağıdaki ürün modelleriyle uyumludur
        • SCF290/20
        • SCF290/12
        • SCF290/13
        • SCF300/20
        • SCF300/12
        • SCF300/13
        • SCF300/08
        • SCF300/60
        • SCF310/20
        • SCF310/12
        • SCF310/13
        • SCF310/08
        • SCF310/60
        • SCF292/01
        • SCF292/13
        • SCF302/01
        • SCF302/13
        • SCF312/01
        • SCF312/13
        • SCF294/02
        • SCF304/02
        • SCF314/02

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