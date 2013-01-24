Pompanın emiş gücünü ayarlamak için

Bu kontrol tutacağı Avent göğüs pompanızın emiş hızını ve aralığını ayarlar. Pompa sadece iki pompalamadan sonra ritminizi öğrenir ve tekrar eder. Tutacak yalnızca tekli elektrikli göğüs pompaları için uygundur. Tüm faydaları görün