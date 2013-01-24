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Pompanın emiş gücünü ayarlamak için
Bu kontrol tutacağı Avent göğüs pompanızın emiş hızını ve aralığını ayarlar. Pompa sadece iki pompalamadan sonra ritminizi öğrenir ve tekrar eder. Tutacak yalnızca tekli elektrikli göğüs pompaları için uygundur. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Pompanın emiş gücünü ayarlamak için
Bu kontrol tutacağı Avent göğüs pompanızın emiş hızını ve aralığını ayarlar. Pompa sadece iki pompalamadan sonra ritminizi öğrenir ve tekrar eder. Tutacak yalnızca tekli elektrikli göğüs pompaları için uygundur. Tüm faydaları görün
Pompanın emiş gücünü ayarlamak için
Bu kontrol tutacağı Avent göğüs pompanızın emiş hızını ve aralığını ayarlar. Pompa sadece iki pompalamadan sonra ritminizi öğrenir ve tekrar eder. Tutacak yalnızca tekli elektrikli göğüs pompaları için uygundur. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Pompanın emiş gücünü ayarlamak için
Bu kontrol tutacağı Avent göğüs pompanızın emiş hızını ve aralığını ayarlar. Pompa sadece iki pompalamadan sonra ritminizi öğrenir ve tekrar eder. Tutacak yalnızca tekli elektrikli göğüs pompaları için uygundur. Tüm faydaları görün
göğüs pompası tutacağı ve motor ünitesi
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