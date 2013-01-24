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Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı*
Benzersiz AirFree valf, besleme sırasında biberon emziğinin sütle dolu kalmasını sağlayarak bebeğinizin daha az hava yutmasına yardımcı olur. Bebeğinizin yuttuğu hava miktarını azaltmak kolik, reflü ve gaz gibi sık karşılaşılan beslenme sorunlarının önüne geçmeyi sağlar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı*
Benzersiz AirFree valf, besleme sırasında biberon emziğinin sütle dolu kalmasını sağlayarak bebeğinizin daha az hava yutmasına yardımcı olur. Bebeğinizin yuttuğu hava miktarını azaltmak kolik, reflü ve gaz gibi sık karşılaşılan beslenme sorunlarının önüne geçmeyi sağlar. Tüm faydaları görün
Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı*
Benzersiz AirFree valf, besleme sırasında biberon emziğinin sütle dolu kalmasını sağlayarak bebeğinizin daha az hava yutmasına yardımcı olur. Bebeğinizin yuttuğu hava miktarını azaltmak kolik, reflü ve gaz gibi sık karşılaşılan beslenme sorunlarının önüne geçmeyi sağlar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı*
Benzersiz AirFree valf, besleme sırasında biberon emziğinin sütle dolu kalmasını sağlayarak bebeğinizin daha az hava yutmasına yardımcı olur. Bebeğinizin yuttuğu hava miktarını azaltmak kolik, reflü ve gaz gibi sık karşılaşılan beslenme sorunlarının önüne geçmeyi sağlar. Tüm faydaları görün
AirFree™ valf
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Biberon emziği, yatay olarak tutulurken bile sütle dolu kalır. Böylece bebeğiniz daha doğal, dik bir konumda süt içebilir. Bu durum reflü riskini azaltır, sindirime yardımcı olur ve beslenme zamanının sizin ve bebeğiniz için daha rahat hale gelmesini sağlar.
Benzersiz AirFree™ valf, biberon emziğine hava girmesini önleyerek bebeğinizin süt içerken daha az hava yutmasını sağlar. Bu kolik, reflü ve gaz gibi sık karşılaşılan beslenme sorunlarının engellenmesine yardımcı olabilir.
AirFree™ valf, tüm Philips Avent Antikolik ve Classic+ biberonlara kolay bir şekilde takılabilir. Valfin tek parça olması sayesinde temizlenmesi çok kolaydır.
Başlamak için biberonu sütle doldurun, AirFree™ valfi ağız kısmına yerleştirin ve emziği takın. Emziği doldurmak için biberonu bir kez aşağı doğru eğin. İşte bu kadar! Besleme sırasında AirFree™ valfin üstte kaldığından emin olun. Emzik, dik konumda daha kolay beslemeniz için yatay olarak tutulurken bile sütle dolu kalır.
Philips Avent AirFree™ valf, 125 ml/4 oz, 260 ml/9 oz ve 330 ml/11 oz Philips Avent Antikolik biberonlarla uyumludur. AirFree valf, Natural biberonlarla uyumlu değildir.
Paket içeriği
AirFree™ valf
Kullanım kolaylığı
Gelişim aşamaları
Fonksiyonlar