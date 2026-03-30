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  • Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı*
  • Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı*
  • Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı*
  • Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı*
  • Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı*
  • Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı*
  • Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı*
  • Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı*
  • Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı*
  • Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı*
  • Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı*
  • Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı*
  • Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı*
  • Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı*
  • Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı*
  • Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı*
  • Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı*
  • Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı*
  • Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı*
  • Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı*
  • Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı*
  • Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı*
  • Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı*
  • Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı*

Üretimden kaldırıldı

Philips AventAirFree™ valf

SCF819/01

Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı*
Benzersiz AirFree valf, besleme sırasında biberon emziğinin sütle dolu kalmasını sağlayarak bebeğinizin daha az hava yutmasına yardımcı olur. Bebeğinizin yuttuğu hava miktarını azaltmak kolik, reflü ve gaz gibi sık karşılaşılan beslenme sorunlarının önüne geçmeyi sağlar.
Tüm avantajları görüntüleyin

Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı*

  • 1 adet

Dik konumda kolay besleme için sütü içeride, havayı dışarıda tutar

Dik konumda kolay besleme için sütü içeride, havayı dışarıda tutar

Biberon emziği, yatay olarak tutulurken bile sütle dolu kalır. Böylece bebeğiniz daha doğal, dik bir konumda süt içebilir. Bu durum reflü riskini azaltır, sindirime yardımcı olur ve beslenme zamanının sizin ve bebeğiniz için daha rahat hale gelmesini sağlar.

Biberon emziği havayla değil, sütle dolu kalır

Biberon emziği havayla değil, sütle dolu kalır

Benzersiz AirFree™ valf, biberon emziğine hava girmesini önleyerek bebeğinizin süt içerken daha az hava yutmasını sağlar. Bu kolik, reflü ve gaz gibi sık karşılaşılan beslenme sorunlarının engellenmesine yardımcı olabilir.

AirFree™ valf, tek parça olduğu için temizlemesi ve takması kolaydır

AirFree™ valf, tek parça olduğu için temizlemesi ve takması kolaydır

AirFree™ valf, tüm Philips Avent Antikolik ve Classic+ biberonlara kolay bir şekilde takılabilir. Valfin tek parça olması sayesinde temizlenmesi çok kolaydır.

Teknik Özellikler

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Feragatnameler

  1. AirFree™ valf, bebeğinizin daha az hava yutması için tasarlandı. Biberon emziği, dik konumda besleme sırasında yatayken bile sütle dolu kalır. Bebeğin yuttuğu hava miktarını azaltmak kolik, gaz ve reflü gibi yaygın beslenme sorunlarını engellemeye yardımcı olur.

  2. Philips Avent biberon ile beslenen 2 haftalık bebeklerde, diğer öncü biberonlarla beslenen bebeklere kıyasla daha az kolik sorunu ve geceleri çok daha az huzursuzluk yaşandığı görülmüştür.

  3. Kolik nedir ve bebekleri nasıl etkiler? Kolik, beslenme sırasında hava yutulmasıyla oluşur ve bebeğinizin sindirim sistemine rahatsızlık verir. Ağlama, huzursuzluk, gaz sancısı ve kusma gibi semptomları vardır.