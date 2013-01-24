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    Philips Avent

    AirFree™ valf

    SCF819/01
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    Avent
    • Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı* Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı* Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı*
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      Philips Avent AirFree™ valf

      SCF819/01
      Genel Derecelendirme / 5

      Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı*

      Benzersiz AirFree valf, besleme sırasında biberon emziğinin sütle dolu kalmasını sağlayarak bebeğinizin daha az hava yutmasına yardımcı olur. Bebeğinizin yuttuğu hava miktarını azaltmak kolik, reflü ve gaz gibi sık karşılaşılan beslenme sorunlarının önüne geçmeyi sağlar. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 31,00 TL

      Philips Avent AirFree™ valf

      Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı*

      Benzersiz AirFree valf, besleme sırasında biberon emziğinin sütle dolu kalmasını sağlayarak bebeğinizin daha az hava yutmasına yardımcı olur. Bebeğinizin yuttuğu hava miktarını azaltmak kolik, reflü ve gaz gibi sık karşılaşılan beslenme sorunlarının önüne geçmeyi sağlar. Tüm faydaları görün

      Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı*

      Benzersiz AirFree valf, besleme sırasında biberon emziğinin sütle dolu kalmasını sağlayarak bebeğinizin daha az hava yutmasına yardımcı olur. Bebeğinizin yuttuğu hava miktarını azaltmak kolik, reflü ve gaz gibi sık karşılaşılan beslenme sorunlarının önüne geçmeyi sağlar. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 31,00 TL

      Philips Avent AirFree™ valf

      Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı*

      Benzersiz AirFree valf, besleme sırasında biberon emziğinin sütle dolu kalmasını sağlayarak bebeğinizin daha az hava yutmasına yardımcı olur. Bebeğinizin yuttuğu hava miktarını azaltmak kolik, reflü ve gaz gibi sık karşılaşılan beslenme sorunlarının önüne geçmeyi sağlar. Tüm faydaları görün

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        AirFree™ valf

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        Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı*

        • 1 adet
        Dik konumda kolay besleme için sütü içeride, havayı dışarıda tutar

        Dik konumda kolay besleme için sütü içeride, havayı dışarıda tutar

        Biberon emziği, yatay olarak tutulurken bile sütle dolu kalır. Böylece bebeğiniz daha doğal, dik bir konumda süt içebilir. Bu durum reflü riskini azaltır, sindirime yardımcı olur ve beslenme zamanının sizin ve bebeğiniz için daha rahat hale gelmesini sağlar.

        Biberon emziği havayla değil, sütle dolu kalır

        Biberon emziği havayla değil, sütle dolu kalır

        Benzersiz AirFree™ valf, biberon emziğine hava girmesini önleyerek bebeğinizin süt içerken daha az hava yutmasını sağlar. Bu kolik, reflü ve gaz gibi sık karşılaşılan beslenme sorunlarının engellenmesine yardımcı olabilir.

        AirFree™ valf, tek parça olduğu için temizlemesi ve takması kolaydır

        AirFree™ valf, tek parça olduğu için temizlemesi ve takması kolaydır

        AirFree™ valf, tüm Philips Avent Antikolik ve Classic+ biberonlara kolay bir şekilde takılabilir. Valfin tek parça olması sayesinde temizlenmesi çok kolaydır.

        Kullanımı kolay

        Kullanımı kolay

        Başlamak için biberonu sütle doldurun, AirFree™ valfi ağız kısmına yerleştirin ve emziği takın. Emziği doldurmak için biberonu bir kez aşağı doğru eğin. İşte bu kadar! Besleme sırasında AirFree™ valfin üstte kaldığından emin olun. Emzik, dik konumda daha kolay beslemeniz için yatay olarak tutulurken bile sütle dolu kalır.

        Tüm boyutlardaki Philips Avent Antikolik biberonlarla uyumludur

        Tüm boyutlardaki Philips Avent Antikolik biberonlarla uyumludur

        Philips Avent AirFree™ valf, 125 ml/4 oz, 260 ml/9 oz ve 330 ml/11 oz Philips Avent Antikolik biberonlarla uyumludur. AirFree valf, Natural biberonlarla uyumlu değildir.

        Teknik Özellikler

        • Paket içeriği

          AirFree valf
          1  adet

        • AirFree™ valf

          Malzeme
          PBT ve LSR

        • Kullanım kolaylığı

          AirFree™ valf
          Bulaşık makinesi ve mikrodalga fırında kullanılabilir, takması ve temizlemesi kolaydır

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          0-6 ay

        • Fonksiyonlar

          Kullanım kolaylığı
          • Temizlemesi ve takması kolaydır
          • Kolay birleştirme için 1 parça
          Uyumluluk
          Antikolik ve Classic+ biberonlarla uyumludur

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            • AirFree™ valf, bebeğinizin daha az hava yutması için tasarlandı. Biberon emziği, dik konumda besleme sırasında yatayken bile sütle dolu kalır. Bebeğin yuttuğu hava miktarını azaltmak kolik, gaz ve reflü gibi yaygın beslenme sorunlarını engellemeye yardımcı olur.
            • Philips Avent biberon ile beslenen 2 haftalık bebeklerde, diğer öncü biberonlarla beslenen bebeklere kıyasla daha az kolik sorunu ve geceleri çok daha az huzursuzluk yaşandığı görülmüştür.
            • Kolik nedir ve bebekleri nasıl etkiler? Kolik, beslenme sırasında hava yutulmasıyla oluşur ve bebeğinizin sindirim sistemine rahatsızlık verir. Ağlama, huzursuzluk, gaz sancısı ve kusma gibi semptomları vardır.
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