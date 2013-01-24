Seyahat sırasında yemek için büyük kolaylık sağlar.

Philips AVENT seyahat besleme seti büyük bölmeli bir besleme kabına, iki çıkarılabilir küçük kaba, mama kaşığına ve dökülmelere karşı kaymaz tabana sahiptir. Seyahat eden tüm anneler için ideal yol arkadaşıdır. Tüm faydaları görün