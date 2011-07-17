2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SCF724/00
Seyahat sırasında yemek için büyük kolaylık sağlar.
Philips Avent seyahat besleme seti büyük bölmeli bir besleme kabına, iki çıkarılabilir küçük kaba, mama kaşığına ve dökülmelere karşı kaymaz tabana sahiptir. Seyahat eden tüm anneler için ideal yol arkadaşıdır.
Seyahat seti
Philips Avent seyahat besleme seti bir adet kapaklı, büyük ve bölmeli besleme kabına ve ara öğünler veya küçük porsiyonlar için ideal olan iki adet kapaklı, çıkarılabilir, ayrı kaba sahiptir
Yorumlar
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024.