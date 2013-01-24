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    Philips Avent

    Avent seyahat besleme seti 6 ay+

    SCF724/00
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    Avent
    • Seyahat sırasında yemek için büyük kolaylık sağlar. Seyahat sırasında yemek için büyük kolaylık sağlar. Seyahat sırasında yemek için büyük kolaylık sağlar.
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      Philips Avent Avent seyahat besleme seti 6 ay+

      SCF724/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Seyahat sırasında yemek için büyük kolaylık sağlar.

      Philips AVENT seyahat besleme seti büyük bölmeli bir besleme kabına, iki çıkarılabilir küçük kaba, mama kaşığına ve dökülmelere karşı kaymaz tabana sahiptir. Seyahat eden tüm anneler için ideal yol arkadaşıdır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 59,90 TL
      Benzer ürünler bul

      Philips Avent Avent seyahat besleme seti 6 ay+

      Seyahat sırasında yemek için büyük kolaylık sağlar.

      Philips AVENT seyahat besleme seti büyük bölmeli bir besleme kabına, iki çıkarılabilir küçük kaba, mama kaşığına ve dökülmelere karşı kaymaz tabana sahiptir. Seyahat eden tüm anneler için ideal yol arkadaşıdır. Tüm faydaları görün

      Seyahat sırasında yemek için büyük kolaylık sağlar.

      Philips AVENT seyahat besleme seti büyük bölmeli bir besleme kabına, iki çıkarılabilir küçük kaba, mama kaşığına ve dökülmelere karşı kaymaz tabana sahiptir. Seyahat eden tüm anneler için ideal yol arkadaşıdır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 59,90 TL
      Benzer ürünler bul

      Philips Avent Avent seyahat besleme seti 6 ay+

      Seyahat sırasında yemek için büyük kolaylık sağlar.

      Philips AVENT seyahat besleme seti büyük bölmeli bir besleme kabına, iki çıkarılabilir küçük kaba, mama kaşığına ve dökülmelere karşı kaymaz tabana sahiptir. Seyahat eden tüm anneler için ideal yol arkadaşıdır. Tüm faydaları görün

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        Avent seyahat besleme seti 6 ay+

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Seyahat sırasında yemek için büyük kolaylık sağlar.

        Hareket halinde besleme için optimize edildi

        • Seyahat seti
        BPA İçermeyen Ürün

        BPA İçermeyen Ürün

        Bu ürün BPA içermez

        Dökülmeyi önleyen ve kabın hijyenik kalmasını sağlayan güvenli kapaklar

        Dökülmeyi önleyen ve kabın hijyenik kalmasını sağlayan güvenli kapaklar

        Seyahat besleme seti

        Philips Avent seyahat besleme seti bir adet kapaklı, büyük ve bölmeli besleme kabına ve ara öğünler veya küçük porsiyonlar için ideal olan iki adet kapaklı, çıkarılabilir, ayrı kaba sahiptir

        Teknik Özellikler

        • Menşei

          Çin
          Evet

        • Paket içeriği

          Büyük kap
          1  adet
          Büyük kap kapağı
          1  adet
          Küçük kap
          2  adet
          Küçük kap kapağı
          2  adet
          Kaşık
          1  adet
          Emme altlığı
          1  adet

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          6 aylık +

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