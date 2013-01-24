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Seyahat sırasında yemek için büyük kolaylık sağlar.
Philips AVENT seyahat besleme seti büyük bölmeli bir besleme kabına, iki çıkarılabilir küçük kaba, mama kaşığına ve dökülmelere karşı kaymaz tabana sahiptir. Seyahat eden tüm anneler için ideal yol arkadaşıdır. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Seyahat sırasında yemek için büyük kolaylık sağlar.
Philips AVENT seyahat besleme seti büyük bölmeli bir besleme kabına, iki çıkarılabilir küçük kaba, mama kaşığına ve dökülmelere karşı kaymaz tabana sahiptir. Seyahat eden tüm anneler için ideal yol arkadaşıdır. Tüm faydaları görün
Seyahat sırasında yemek için büyük kolaylık sağlar.
Philips AVENT seyahat besleme seti büyük bölmeli bir besleme kabına, iki çıkarılabilir küçük kaba, mama kaşığına ve dökülmelere karşı kaymaz tabana sahiptir. Seyahat eden tüm anneler için ideal yol arkadaşıdır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Seyahat sırasında yemek için büyük kolaylık sağlar.
Philips AVENT seyahat besleme seti büyük bölmeli bir besleme kabına, iki çıkarılabilir küçük kaba, mama kaşığına ve dökülmelere karşı kaymaz tabana sahiptir. Seyahat eden tüm anneler için ideal yol arkadaşıdır. Tüm faydaları görün
Avent seyahat besleme seti 6 ay+
Philips Online Mağaza fiyatı
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Bu ürün BPA içermez
Philips Avent seyahat besleme seti bir adet kapaklı, büyük ve bölmeli besleme kabına ve ara öğünler veya küçük porsiyonlar için ideal olan iki adet kapaklı, çıkarılabilir, ayrı kaba sahiptir
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