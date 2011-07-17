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Üretimden kaldırıldı

Philips AventAvent seyahat besleme seti 6 ay+

SCF724/00

Seyahat sırasında yemek için büyük kolaylık sağlar.

Philips Avent seyahat besleme seti büyük bölmeli bir besleme kabına, iki çıkarılabilir küçük kaba, mama kaşığına ve dökülmelere karşı kaymaz tabana sahiptir. Seyahat eden tüm anneler için ideal yol arkadaşıdır.

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Hareket halinde besleme için optimize edildi

Seyahat sırasında yemek için büyük kolaylık sağlar.

  • Seyahat seti

Seyahat besleme seti

Philips Avent seyahat besleme seti bir adet kapaklı, büyük ve bölmeli besleme kabına ve ara öğünler veya küçük porsiyonlar için ideal olan iki adet kapaklı, çıkarılabilir, ayrı kaba sahiptir

Dökülmeyi önleyen ve kabın hijyenik kalmasını sağlayan güvenli kapaklar

Dökülmeyi önleyen ve kabın hijyenik kalmasını sağlayan güvenli kapaklar

Entegre beslenme kaşığı ve kaymaz tabana sahiptir.

Teknik Özellikler

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024. 