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    Philips Avent

    18ay+ için çatal, kaşık ve bıçak

    SCF714/00
    Avent
    Avent
    • Bağımsız yeme için çocuk çatal-bıçak takımı Bağımsız yeme için çocuk çatal-bıçak takımı Bağımsız yeme için çocuk çatal-bıçak takımı
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      Philips Avent 18ay+ için çatal, kaşık ve bıçak

      SCF714/00

      Bağımsız yeme için çocuk çatal-bıçak takımı

      Philips Avent SCF714/00 çatal-bıçak takımı çocuğunuzun gelişim aşamaları için uygun bir çözümdür

      Önerilen perakende satış fiyatı: 49,90 TL

      Philips Avent 18ay+ için çatal, kaşık ve bıçak

      Bağımsız yeme için çocuk çatal-bıçak takımı

      Philips Avent SCF714/00 çatal-bıçak takımı çocuğunuzun gelişim aşamaları için uygun bir çözümdür

      Bağımsız yeme için çocuk çatal-bıçak takımı

      Philips Avent SCF714/00 çatal-bıçak takımı çocuğunuzun gelişim aşamaları için uygun bir çözümdür

      Önerilen perakende satış fiyatı: 49,90 TL

      Philips Avent 18ay+ için çatal, kaşık ve bıçak

      Bağımsız yeme için çocuk çatal-bıçak takımı

      Philips Avent SCF714/00 çatal-bıçak takımı çocuğunuzun gelişim aşamaları için uygun bir çözümdür

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      18ay+ için çatal, kaşık ve bıçak

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      Bağımsız yeme için çocuk çatal-bıçak takımı

      Avent Çatal-Bıçak Takımı

      Küçük ellere uygun – kendi kendine yemek yemek için ideal

      Küçük ellere uygun – kendi kendine yemek yemek için ideal

      Kaymaz saplar - kolayca tutulur, kabın üzerinde kaymadan durur.

      Kaymaz saplar - kolayca tutulur, kabın üzerinde kaymadan durur.

      Derin kaşık ve çatal

      Derin kaşık ve çatal

      Teknik Özellikler

      • Menşei

        Çin'de üretilmiştir
        Evet

      • Paket içeriği

        Çocuklar için Çatal
        1
        Çocuklar için Kaşık
        1
        Çocuklar için Bıçak
        1

      • Ağırlık ve boyutlar

        Ürün ağırlığı
        0,067  kg
        Ek parçalar hariç net ürün boyutları
        Kaşık/Bıçak: 140 (U) X 28 (G) X 18 (D) Çatal: 152 (U) X 25 (G) X 15 (D)  mm
        F-box boyutları
        28 (D) X 116 (G) X 240 (Y)  mm
        A-box içinde F-box sayısı
        6

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