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Bağımsız yeme için çocuk çatal-bıçak takımı
Philips Avent SCF714/00 çatal-bıçak takımı çocuğunuzun gelişim aşamaları için uygun bir çözümdür
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bağımsız yeme için çocuk çatal-bıçak takımı
Philips Avent SCF714/00 çatal-bıçak takımı çocuğunuzun gelişim aşamaları için uygun bir çözümdür
Bağımsız yeme için çocuk çatal-bıçak takımı
Philips Avent SCF714/00 çatal-bıçak takımı çocuğunuzun gelişim aşamaları için uygun bir çözümdür
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bağımsız yeme için çocuk çatal-bıçak takımı
Philips Avent SCF714/00 çatal-bıçak takımı çocuğunuzun gelişim aşamaları için uygun bir çözümdür
18ay+ için çatal, kaşık ve bıçak
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