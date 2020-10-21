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Philips Avent Natural emzik
Üretimden kaldırıldı
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SCF654/27
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Kullanıcı El Kitabı - English (US)
Tümü (5)
Rengi bozulmuş Philips Avent ürün parçalarını kullanmak güvenli midir?
Avent emzik ve ısırma halkaları neden kauçuk yerine silikondan üretilmiştir?
Philips Avent ürünüm BPA ve BPS içermiyor mu?
Philips Avent ürünlerim geri dönüştürülebilir mi?
Philips Avent biberonla besleme ürünlerim karşılıklı olarak uyumlu mu?
Philips Avent Natural veya Natural Response emziğim çöküyor