2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SCF654/27
2 adet
Hızlı akış
6 ay+
Anne göğsüne benzeyen geniş emzik, doğal emzirmedeki gibi bir kavrama etkisi yaratır ve biberonla beslemeyi, emzirmeyle birleştirmenize destek olur.
Emziğin içindeki yaprakçıklar, içeriye çökmesine yol açmadan emziğin yumuşaklığını ve esnekliğini artırır. Böylece bebeğiniz çok daha rahat ve keyifli bir biçimde beslenir.
Yenilikçi ikili valf, havanın bebeğinizin midesine değil biberona girmesini sağlayarak kolik oluşumunu ve rahatsızlık hissini azaltmak üzere tasarlandı.
3.9
5 üzerinden
9
İncelemeler
Çağdef
07/09/2017
Türkiye
Mükemmel
Kızım 15 aylık hala kullanıyorum çok memnunum kesinlikle tavsiye ederim
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF656/27 Natural emzik için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF656/27 Natural emzik için yapılmıştır
akcelep
17/02/2017
Türkiye
philips naturel biberon emzik
oglum dogdugundan beri kullaniyorum cok memnunum 6+ ayi buay aldim biraz icerken fazla geliyor akitti umarim yutmaya alisicak genel olarak 1 / 3 kullandim memnunum
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF656/27 Natural emzik için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF656/27 Natural emzik için yapılmıştır
gercek
11/01/2017
Türkiye
cok guzel
Ben bu urunu 6 aydir oglumda kullaniyorum cok memnunum gaz yapmaz ozelligi ve anne memesine benzer biberon emzigi sayasinde cok rahat bi alti ay gecirdik almak isteyenlere tavsiye ediyorum
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF654/27 Natural nipple için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF654/27 Natural nipple için yapılmıştır
EU 10/2011 düzenlemesi gereğince %0 BPA