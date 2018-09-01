2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SCF653/27
2 adet
Orta akış
3 ay+
Anne göğsüne benzeyen geniş emzik, doğal emzirmedeki gibi bir kavrama etkisi yaratır ve biberonla beslemeyi, emzirmeyle birleştirmenize destek olur.
Emziğin içindeki yaprakçıklar, içeriye çökmesine yol açmadan emziğin yumuşaklığını ve esnekliğini artırır. Böylece bebeğiniz çok daha rahat ve keyifli bir biçimde beslenir.
Yenilikçi ikili valf, havanın bebeğinizin midesine değil biberona girmesini sağlayarak kolik oluşumunu ve rahatsızlık hissini azaltmak üzere tasarlandı.
4.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
İrem03
01/09/2018
Türkiye
Avent biberon emziği
Doktor önerisi ile ikizlerime avent aldık. Ben çok memnunum hep iyi ki almışız diyorum sadece +3 akış ayarlı emziği üçüncü kullanımdan sonra yırtıldı tabi bunu direk firmayı suçlayamam çocuklarım diş çıksrtıyorlar dişlemişlerdir falar bu kadar çabuk yırtılması kafa karıştırıcı oldu. Diğer emziği aldık +3 orta akışı ondada çekerken terin suyun içinde kalıyorlar az geliyor güçü çok sarfediyorlar. Şaşırdım kldım hangisini kullanacağımı.
Bu değerlendirme SCF655/27 Natural emzik için yapılmıştır
Bu değerlendirme SCF655/27 Natural emzik için yapılmıştır
EU 10/2011 düzenlemesi gereğince %0 BPA