Pratik anne sütü saklama

Anne sütünü buzdolabında veya derin dondurucuda saklamak için. Philips AVENT göğüs pompanıza takarak, sütü doğrudan kaplara sağın. Bebeğinizi beslemek için sızdırmaz disklerin yerine emzik takın. (Emzikler dahil değildir). Tüm faydaları görün