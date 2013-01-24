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Pratik anne sütü saklama
Anne sütünü buzdolabında veya derin dondurucuda saklamak için. Philips AVENT göğüs pompanıza takarak, sütü doğrudan kaplara sağın. Bebeğinizi beslemek için sızdırmaz disklerin yerine emzik takın. (Emzikler dahil değildir). Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Pratik anne sütü saklama
Anne sütünü buzdolabında veya derin dondurucuda saklamak için. Philips AVENT göğüs pompanıza takarak, sütü doğrudan kaplara sağın. Bebeğinizi beslemek için sızdırmaz disklerin yerine emzik takın. (Emzikler dahil değildir). Tüm faydaları görün
Pratik anne sütü saklama
Anne sütünü buzdolabında veya derin dondurucuda saklamak için. Philips AVENT göğüs pompanıza takarak, sütü doğrudan kaplara sağın. Bebeğinizi beslemek için sızdırmaz disklerin yerine emzik takın. (Emzikler dahil değildir). Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Pratik anne sütü saklama
Anne sütünü buzdolabında veya derin dondurucuda saklamak için. Philips AVENT göğüs pompanıza takarak, sütü doğrudan kaplara sağın. Bebeğinizi beslemek için sızdırmaz disklerin yerine emzik takın. (Emzikler dahil değildir). Tüm faydaları görün
Anne Sütü Kapları
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Herhangi bir Philips AVENT Göğüs Pompası kullanarak sütü doğrudan kaba sağın
Emzirmek için sızdırmaz disk yerine AVENT emzik takın - sütü aktarmanız gerekmez. (Emzik birlikte verilmez.)
Anne sütünü buzdolabında veya dondurucuda saklamak için sızdırmaz disk takın
Tüm AVENT emzikler ve bardak uçları AVENT Anne Sütü Kapları ile birlikte kullanılabilir. (Emzikler birlikte verilmez.)
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