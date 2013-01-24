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    Philips AVENT

    Anne Sütü Kapları

    SCF640/04
    AVENT
    Genel Derecelendirme / 5
    AVENT
    • Pratik anne sütü saklama Pratik anne sütü saklama Pratik anne sütü saklama
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      Philips AVENT Anne Sütü Kapları

      SCF640/04
      Genel Derecelendirme / 5

      Pratik anne sütü saklama

      Anne sütünü buzdolabında veya derin dondurucuda saklamak için. Philips AVENT göğüs pompanıza takarak, sütü doğrudan kaplara sağın. Bebeğinizi beslemek için sızdırmaz disklerin yerine emzik takın. (Emzikler dahil değildir). Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Philips AVENT Anne Sütü Kapları

      Pratik anne sütü saklama

      Anne sütünü buzdolabında veya derin dondurucuda saklamak için. Philips AVENT göğüs pompanıza takarak, sütü doğrudan kaplara sağın. Bebeğinizi beslemek için sızdırmaz disklerin yerine emzik takın. (Emzikler dahil değildir). Tüm faydaları görün

      Pratik anne sütü saklama

      Anne sütünü buzdolabında veya derin dondurucuda saklamak için. Philips AVENT göğüs pompanıza takarak, sütü doğrudan kaplara sağın. Bebeğinizi beslemek için sızdırmaz disklerin yerine emzik takın. (Emzikler dahil değildir). Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Philips AVENT Anne Sütü Kapları

      Pratik anne sütü saklama

      Anne sütünü buzdolabında veya derin dondurucuda saklamak için. Philips AVENT göğüs pompanıza takarak, sütü doğrudan kaplara sağın. Bebeğinizi beslemek için sızdırmaz disklerin yerine emzik takın. (Emzikler dahil değildir). Tüm faydaları görün

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          Philips Online Mağaza fiyatı

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        Anne Sütü Kapları

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Pratik anne sütü saklama

        Bulaşık makinesi, buzdolabı ve derin dondurucu için uygundur

        • 125 ml x 4
        Sütü doğrudan kaba sağın

        Sütü doğrudan kaba sağın

        Herhangi bir Philips AVENT Göğüs Pompası kullanarak sütü doğrudan kaba sağın

        Tek yapmanız gereken sızdırmaz disk yerine AVENT emzik takmak

        Tek yapmanız gereken sızdırmaz disk yerine AVENT emzik takmak

        Emzirmek için sızdırmaz disk yerine AVENT emzik takın - sütü aktarmanız gerekmez. (Emzik birlikte verilmez.)

        Anne sütünü saklamak için sızdırmaz disk takın

        Anne sütünü saklamak için sızdırmaz disk takın

        Anne sütünü buzdolabında veya dondurucuda saklamak için sızdırmaz disk takın

        Tüm AVENT emzikler ve bardak uçları kullanılabilir

        Tüm AVENT emzikler ve bardak uçları kullanılabilir

        Tüm AVENT emzikler ve bardak uçları AVENT Anne Sütü Kapları ile birlikte kullanılabilir. (Emzikler birlikte verilmez.)

        Teknik Özellikler

        • Menşei

          İngiltere
          Evet

        • Paket içeriği

          Vidalı halka
          4  adet
          Sızdırmaz disk
          4  adet
          Anne sütü kabı (125ml/ 4oz)
          4  adet

        • Biberon

          Kapasite
          125  ml
          Malzeme
          Son derece dayanıklı

        • Tasarım

          Biberon tasarımı
          • Birleştirmesi kolay
          • Temizlemesi kolay
          • Tutması kolay
          • Geniş boyunlu

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          • 0-6 ay
          • 0 - 6 ay

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