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  • Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*
  • Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*
  • Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*
  • Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*
  • Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*
  • Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*
  • Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*
  • Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*

Üretimden kaldırıldı

Philips AventAntikolik biberon emziği

SCF631/27

5
| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*
Antikolik biberon emziğimiz kesintisiz besleme için tasarlanmıştır. Bu ürün sayesinde hava bebeğinizin midesine değil biberona girer. Çıkıntılı doku sayesinde emzik çökmez ve besleme sırasında yaşanan kesinti ve huzursuzluklar azalır.
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Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*

  • 2 adet

  • Yenidoğan akışlı biberon emziği

  • 0 ay+

Koliği azalttığı kanıtlanmış antikolik valf*

Koliği azalttığı kanıtlanmış antikolik valf*

Antikolik valfimiz, bebeğinizin midesine hava girmesini önleyerek koliği ve rahatsızlığı azaltmak için tasarlanmıştır. Biberon emziğine entegre edilen valf, bebeğiniz beslenirken biberona hava girmesini sağlayarak hava boşluğu oluşmasını engeller ve havayı biberonun arkasına iter. Havayı biberonda tutarak ve bebeğinizin midesine girmesini engelleyerek koliği ve rahatsızlığı azaltmaya yardımcı olur.

Geceleri %60 daha az huzursuzluk*

Geceleri %60 daha az huzursuzluk*

Philips Avent Antikolik biberon huzursuzluğu azaltır. Philips Avent Antikolik biberonla beslenen bebekler, rakip markanın antikolik biberonuna kıyasla, geceleri %60 oranda daha az huzursuzluk yaşamaktadır.*

Kesintisiz besleme için emziğin çökmesini engelleyen çıkıntılı doku

Kesintisiz besleme için emziğin çökmesini engelleyen çıkıntılı doku

Emziğin şekli güvenli kavrama sağlar ve kesintisiz, konforlu besleme için çıkıntılı doku emziğin çökmesini engeller.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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5.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

17/05/2012

Türkiye

Türkiye

Kolik için en iyi biberon

Avent'in en iyi buluşlarından biri valfleri kullanmak. Magic cuplarda devrilince suyun ortalığa akmamasını sağlayan valf, biberonda kolik giderici bir işlev kazanıyor. Biberondaki valf sayesinde hava bebeğin midesine değil, biberona gidiyor. Piyasada başka kolik biberonları da var. Ama bence bu biberonun üstünlüğü sürekli akıtmaması. Pipetli modellerde bu bir risk. Avent biberonda sürekli bir akış olmadığı için, hem emzirmeyi hem de biberonu birleştirmek mümkün olabiliyor. Avent biberonlar gerçekten iyi. Gerçi biberon seçimi emzik gibi bebeğe ait olabiliyor. Bence anne-baba olarak bebeğe teklif edilmeyi kesinlikle hak eden bir biberon.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF631/27 Antikolik biberon emziği için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF631/27 Antikolik biberon emziği için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. Philips Avent biberon ile beslenen 2 haftalık bebeklerde, diğer rakip biberonlarla beslenen bebeklere kıyasla daha az kolik ve geceleri daha az huzursuzluk görülmüştür.

  2. Emziğin çökmesini ve bu nedenle bebeğinizin hava yutarak beslenme sırasında yaşanan kesintileri önleyen kanıtlanmış emzik tasarımı.

  3. Kolik nedir ve bebekleri nasıl etkiler? Kolik, beslenme sırasında hava yutulmasıyla oluşur ve bebeğinizin sindirim sistemine rahatsızlık verir. Semptomlar arasında ağlama ve huzursuzluk görülür.

  4. EU 10/2011 düzenlemesi gereğince %0 BPA