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Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*
Antikolik biberon emziğimiz kesintisiz besleme için tasarlanmıştır. Bu ürün sayesinde hava bebeğinizin midesine değil biberona girer. Çıkıntılı doku sayesinde emzik çökmez ve besleme sırasında yaşanan kesinti ve huzursuzluklar azalır. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*
Antikolik biberon emziğimiz kesintisiz besleme için tasarlanmıştır. Bu ürün sayesinde hava bebeğinizin midesine değil biberona girer. Çıkıntılı doku sayesinde emzik çökmez ve besleme sırasında yaşanan kesinti ve huzursuzluklar azalır. Tüm faydaları görün
Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*
Antikolik biberon emziğimiz kesintisiz besleme için tasarlanmıştır. Bu ürün sayesinde hava bebeğinizin midesine değil biberona girer. Çıkıntılı doku sayesinde emzik çökmez ve besleme sırasında yaşanan kesinti ve huzursuzluklar azalır. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*
Antikolik biberon emziğimiz kesintisiz besleme için tasarlanmıştır. Bu ürün sayesinde hava bebeğinizin midesine değil biberona girer. Çıkıntılı doku sayesinde emzik çökmez ve besleme sırasında yaşanan kesinti ve huzursuzluklar azalır. Tüm faydaları görün
Antikolik biberon emziği
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Antikolik valfimiz, bebeğinizin midesine hava girmesini önleyerek koliği ve rahatsızlığı azaltmak için tasarlanmıştır. Biberon emziğine entegre edilen valf, bebeğiniz beslenirken biberona hava girmesini sağlayarak hava boşluğu oluşmasını engeller ve havayı biberonun arkasına iter. Havayı biberonda tutarak ve bebeğinizin midesine girmesini engelleyerek koliği ve rahatsızlığı azaltmaya yardımcı olur.
Philips Avent Antikolik biberon huzursuzluğu azaltır. Philips Avent Antikolik biberonla beslenen bebekler, rakip markanın antikolik biberonuna kıyasla, geceleri %60 oranda daha az huzursuzluk yaşamaktadır.*
Emziğin şekli güvenli kavrama sağlar ve kesintisiz, konforlu besleme için çıkıntılı doku emziğin çökmesini engeller.
Philips Avent Antikolik biberon serisi, bebeğinizin büyümesine ayak uyduracak farklı biberon emziği akış hızları sunar. Yaş göstergelerinin, bebeklerin farklı hızlarda büyümesi nedeniyle yaklaşık değerler sunduğunu unutmayın. Tüm emzikler ikili paketlerde sunulur: Yenidoğan, Yavaş, Orta, Hızlı, Değişken ve Yoğun Akışlı.
Philips Avent Antikolik biberon emziği, BPA içermeyen malzemeden (silikon) üretilmiştir.
Göğüs pompalarımızı, biberonlarımızı ve bardaklarımızı birbiriyle eşleştirerek ihtiyacınız olduğunda yardımınıza koşacak ürünü oluşturun!
Malzeme
Paket içeriği
Gelişim aşamaları
Fonksiyonlar
Emzik