Avent'in en iyi buluşlarından biri valfleri kullanmak. Magic cuplarda devrilince suyun ortalığa akmamasını sağlayan valf, biberonda kolik giderici bir işlev kazanıyor. Biberondaki valf sayesinde hava bebeğin midesine değil, biberona gidiyor. Piyasada başka kolik biberonları da var. Ama bence bu biberonun üstünlüğü sürekli akıtmaması. Pipetli modellerde bu bir risk. Avent biberonda sürekli bir akış olmadığı için, hem emzirmeyi hem de biberonu birleştirmek mümkün olabiliyor. Avent biberonlar gerçekten iyi. Gerçi biberon seçimi emzik gibi bebeğe ait olabiliyor. Bence anne-baba olarak bebeğe teklif edilmeyi kesinlikle hak eden bir biberon.