2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Yeni
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SCF376/28
Yeni
Rengi bozulmuş Philips Avent ürün parçalarını kullanmak güvenli midir?
Emzikler ve BPA ile ilgili haberleri okudum. Philips Avent emziklerin BPA içermediğini nasıl doğruluyorsunuz?
Avent emzik ve ısırma halkaları neden kauçuk yerine silikondan üretilmiştir?
Philips Avent emzikler arasındaki farklar nelerdir?
Philips Avent emzikteki suyu nasıl çıkarırım?
Philips Avent emziği ne kadar süre kullanabilirim?
Philips Avent emziğimi nasıl sterilize edebilirim?
Philips Avent yaş kılavuzları önemli midir?
Philips Avent ürünüm BPA ve BPS içermiyor mu?
Philips Avent emzikler sağlıklı ağız gelişimi için güvenli midir?
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