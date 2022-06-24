2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Yeni
Bebeğinizin cildi nefes alsın
Geniş hava delikleriyle rahatlatıcı ve nefes alabilen tasarım. 10 ebeveynden 9'u Philips Avent ultra air emziklerin bebekleri için rahat olduğunu söylüyor.** Üstelik karanlıkta parlarlar; böylece konfor ve rahatlık her zaman kolayca ulaşılabilir olur. Artık %80 bitki bazlı.*
Karanlıkta parlayan başlık
BPA içermez
2'li paket, %80 bitki bazlı*
6-18 ay
Koruyucu kalkan üzerindeki delikler bebeğinizin cildini havalandırarak daha kuru tutar ve üstün sakinleştirici konfor sağlar.
Ortodontik emziklerimiz, doğal ağız kası hareketlerini desteklemek ve maloklüzyon riskini azaltmaya yardımcı olmak için yumuşak silikondan tasarlanmıştır. Dar boyunlu emzik, dil ile damak arasındaki basıncı azaltmak için tasarlanmıştır. Philips Avent ultra emzikler Oral Health Foundation tarafından bağımsız olarak akredite edilmiştir. %100 gıdaya uygun silikondan üretilen bu emzikler, kauçuk (lateks) emziklere kıyasla daha dayanıklı ve uzun ömürlüdür; BPA, BPS, ftalat, PVC ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar içermez.
Dokulu silikon emziklerimiz, anne memesinin hissini taklit edecek şekilde tasarlanmıştır. Ebeveynlere bebeklerinin emziklere nasıl tepki verdiğini sorduğumuzda ortalama %98'i bebeklerinin Philips Avent ultra emzikleri kabul ettiğini söyledi.
4.9
5 üzerinden
28
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
nrakgn
24/06/2022
Türkiye
Promosyonun bir parçası
İyi uykular emziği ☺️
Bir kaç farklı üründen sonra bebeğimin kabul ettiği tek emzik.. Gece parlama özelliği muhteşem uykusu dağılmadan karanlıkta emziği kolayca bulabiliyoruz. Bebeğim beyaz tenli emziklerde dudak kenarları sürekli kızarıyordu philips avent ultra air emziğin nefes alma özelliği sayesinde dudak kenarlarında iz oluşmuyor.
Avantajlar
Nefes alma özelliği sayesinde dudak kenarlarında iz oluşmuyor. Gece parlama özelliği sayesinde rahatlıkla emziği bulabiliyoruz.
Dezavantajlar
-
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Ultra air SCF376/11 Emzik için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2021-05-24
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Ultra air SCF376/11 Emzik için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2021-05-24
Sariseker
24/06/2022
Türkiye
Promosyonun bir parçası
Avent ultra Air gece parlayan emzik
Avent kalitesi tartışılmaz zaten çok beğendim gece parlaması çok güzel bebeğimde hemen aldı sorun yasamadim
Avantajlar
İz yapmiyor yüzünde kaliteli
Dezavantajlar
Yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Ultra air SCF376/11 Emzik için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2021-05-24
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Ultra air SCF376/11 Emzik için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2021-05-24
21/06/2022
Türkiye
Promosyonun bir parçası
Ürünün en mükemmel özelliği karanlıkta parlaması
Ürün gayet başarılı gece emzik kaybetme olayımız çok oluyordu beşik içinde resmen nereye gittigini gecenin bi vakti bulamıyorduk , avent gece emzigi sayesinde artık karanlıkta emziklerimiz kaybolmuyor , fosforlu yeşil rengi ile kendini belli ediyor çok memnunuz herkes almalı böyle bir ürünü kızıma abartısız 10 tane emzik denedim sadece aventi tuttu çok sükür her şeyi ile kusursuz mukemmel. Teşekkürler Avent!
Avantajlar
Parlaması ile karanljkta kaybolmaması
Dezavantajlar
Yıkama sonrası emzik icinde su lekelerinin iz yapması
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Ultra air SCF376/11 Emzik için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2021-05-21
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Ultra air SCF376/11 Emzik için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2021-05-21
2026 yılında, 11.673 Anne ve Bebek Bakımı ürünleri kullanıcısı ile küresel çapta online olarak gerçekleştirilen kullanım ve tutum araştırmasına dayanmaktadır.
Silikon emzik hariç sert plastik parçalar (kütle dengesi yaklaşımı).
ABD tüketici testinin sonuçlarına göre (2023, n=201).
2023 ABD tüketici testi, bebeklerin %98'inin ultra emziklerimizde kullanılan dokulu Philips Avent emziği kabul ettiğini göstermektedir. (n=201).
Emzikler için geleneksel sterilizasyon yöntemleriyle (kaynatma) karşılaştırıldığında.
Hijyen nedeniyle emzikleri 4 haftalık kullanımdan sonra değiştirin.