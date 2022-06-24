2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Karanlıkta parlayan düğme ile
Ortodontiktir ve BPA içermez
2 paket
6-18M
Ekstra geniş hava delikleri, bebeğinizi rahatlatırken cildini havalandırır ve kuru kalmasını sağlar.
Ebeveynlere bebeklerinin dokulu silikon emziklerimize nasıl tepki gösterdiğini sorduk ve bebeklerin ortalama %98'inin Philips Avent ultra soft ve ultra air emziklere alıştığını öğrendik.
Ultra air'ın karanlıkta parlayan düğmesi sayesinde ışığı açmadan bebeğinizin emziğini kolayca bulabilirsiniz.
5.0
5 üzerinden
27
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
nrakgn
24/06/2022
Türkiye
Promosyonun bir parçası
İyi uykular emziği ☺️
Bir kaç farklı üründen sonra bebeğimin kabul ettiği tek emzik.. Gece parlama özelliği muhteşem uykusu dağılmadan karanlıkta emziği kolayca bulabiliyoruz. Bebeğim beyaz tenli emziklerde dudak kenarları sürekli kızarıyordu philips avent ultra air emziğin nefes alma özelliği sayesinde dudak kenarlarında iz oluşmuyor.
Avantajlar
Nefes alma özelliği sayesinde dudak kenarlarında iz oluşmuyor. Gece parlama özelliği sayesinde rahatlıkla emziği bulabiliyoruz.
Dezavantajlar
-
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Ultra air SCF376/11 Emzik için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Ultra air SCF376/11 Emzik için yapılmıştır
Sariseker
24/06/2022
Türkiye
Promosyonun bir parçası
Avent ultra Air gece parlayan emzik
Avent kalitesi tartışılmaz zaten çok beğendim gece parlaması çok güzel bebeğimde hemen aldı sorun yasamadim
Avantajlar
İz yapmiyor yüzünde kaliteli
Dezavantajlar
Yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Ultra air SCF376/11 Emzik için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Ultra air SCF376/11 Emzik için yapılmıştır
21/06/2022
Türkiye
Promosyonun bir parçası
Ürünün en mükemmel özelliği karanlıkta parlaması
Ürün gayet başarılı gece emzik kaybetme olayımız çok oluyordu beşik içinde resmen nereye gittigini gecenin bi vakti bulamıyorduk , avent gece emzigi sayesinde artık karanlıkta emziklerimiz kaybolmuyor , fosforlu yeşil rengi ile kendini belli ediyor çok memnunuz herkes almalı böyle bir ürünü kızıma abartısız 10 tane emzik denedim sadece aventi tuttu çok sükür her şeyi ile kusursuz mukemmel. Teşekkürler Avent!
Avantajlar
Parlaması ile karanljkta kaybolmaması
Dezavantajlar
Yıkama sonrası emzik icinde su lekelerinin iz yapması
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Ultra air SCF376/11 Emzik için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Ultra air SCF376/11 Emzik için yapılmıştır
2026 yılında, 11.673 Anne ve Bebek Bakımı ürünleri kullanıcısı ile küresel çapta online olarak gerçekleştirilen kullanım ve tutum araştırmasına dayanmaktadır.
2016-2017 yıllarında ABD'de gerçekleştirilen tüketici testleri, ultra air ve ultra soft emziklerimizde kullanılan dokulu Philips Avent emzik yapısının ortalama %98 oranında kabul gördüğünü göstermektedir.
Hijyen nedeniyle emzikleri 4 haftalık kullanımdan sonra değiştirin.