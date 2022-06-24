Ürün eleme ulaşır ulaşmaz hemen kullanmaya başladık.Kizim 4 buçuk aylık ve emzik bizim için çok önemli. Kızıma emzigi verir vermez kabul etti. Yumuşak başlığı ve damaksız oluşu çok güzel anne gogus ucuna çok benzer.ayrica gövdesindeki pencereler sayesinde cildi hava aldı ve dudak bölgesinde emzik izi ya da herhangi bir kızarıklık oluşmadı bu özelliği harika.Ayrica gece emzigi oldugu için karanlıkta bulması parladığı çok kolay oldu ve emzik ararken uykularimiz bölünmedi.Kizim 6 aya çok yaklaştı ve ben bu deneyim sonucu philips avent ultra air 6-18 olanından kaptım bir tane. bence 0-6 Ay bebeği olan ve emzik kullanmak isteyen herkes bu emzige bir şans vermeli ve sonucu mutlulukla izlenmelidir.