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  • Bebeğinizin cildi nefes alsın
  • Bebeğinizin cildi nefes alsın
  • Bebeğinizin cildi nefes alsın
  • Bebeğinizin cildi nefes alsın
  • Bebeğinizin cildi nefes alsın
  • Bebeğinizin cildi nefes alsın
  • Bebeğinizin cildi nefes alsın
  • Bebeğinizin cildi nefes alsın
  • Bebeğinizin cildi nefes alsın

Philips Avent ultra airEmzik

SCF376/14

5
| (27) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Bebeğinizin cildi nefes alsın
Hava akışı rahatlığını deneyimleyin. Philips Avent ultra air, cildi kuru tutan ekstra geniş deliklere sahiptir. Işıklar kapalıyken bile emziği görebilmenizi sağlayan, karanlıkta parlayan bir düğmesi bulunur. Çeşitli renk ve tasarımlarda mevcuttur.
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Dünyada Annelerin En Çok Önerdiği Marka1

Karanlıkta bulması kolay

Bebeğinizin cildi nefes alsın

  • Karanlıkta parlayan düğme ile

  • Ortodontiktir ve BPA içermez

  • 2 paket

  • 6-18M

Bebeğinizin cildi nefes alsın

Bebeğinizin cildi nefes alsın

Ekstra geniş hava delikleri, bebeğinizi rahatlatırken cildini havalandırır ve kuru kalmasını sağlar.

%98 oranında emziğe alışmayı kolaylaştırır*

%98 oranında emziğe alışmayı kolaylaştırır*

Ebeveynlere bebeklerinin dokulu silikon emziklerimize nasıl tepki gösterdiğini sorduk ve bebeklerin ortalama %98'inin Philips Avent ultra soft ve ultra air emziklere alıştığını öğrendik.

Uzun ömürlüdür ve karanlıkta parlar

Uzun ömürlüdür ve karanlıkta parlar

Ultra air'ın karanlıkta parlayan düğmesi sayesinde ışığı açmadan bebeğinizin emziğini kolayca bulabilirsiniz.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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5.0

5 üzerinden

27

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

3
2
1

24/06/2022

Türkiye

Türkiye

İyi uykular emziği ☺️

Bir kaç farklı üründen sonra bebeğimin kabul ettiği tek emzik.. Gece parlama özelliği muhteşem uykusu dağılmadan karanlıkta emziği kolayca bulabiliyoruz. Bebeğim beyaz tenli emziklerde dudak kenarları sürekli kızarıyordu philips avent ultra air emziğin nefes alma özelliği sayesinde dudak kenarlarında iz oluşmuyor.

Avantajlar

Nefes alma özelliği sayesinde dudak kenarlarında iz oluşmuyor. Gece parlama özelliği sayesinde rahatlıkla emziği bulabiliyoruz.

Dezavantajlar

-

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Ultra air SCF376/11 Emzik için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Ultra air SCF376/11 Emzik için yapılmıştır

24/06/2022

Türkiye

Türkiye

Avent ultra Air gece parlayan emzik

Avent kalitesi tartışılmaz zaten çok beğendim gece parlaması çok güzel bebeğimde hemen aldı sorun yasamadim

Avantajlar

İz yapmiyor yüzünde kaliteli

Dezavantajlar

Yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Ultra air SCF376/11 Emzik için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Ultra air SCF376/11 Emzik için yapılmıştır

21/06/2022

Türkiye

Türkiye

Ürünün en mükemmel özelliği karanlıkta parlaması

Ürün gayet başarılı gece emzik kaybetme olayımız çok oluyordu beşik içinde resmen nereye gittigini gecenin bi vakti bulamıyorduk , avent gece emzigi sayesinde artık karanlıkta emziklerimiz kaybolmuyor , fosforlu yeşil rengi ile kendini belli ediyor çok memnunuz herkes almalı böyle bir ürünü kızıma abartısız 10 tane emzik denedim sadece aventi tuttu çok sükür her şeyi ile kusursuz mukemmel. Teşekkürler Avent!

Avantajlar

Parlaması ile karanljkta kaybolmaması

Dezavantajlar

Yıkama sonrası emzik icinde su lekelerinin iz yapması

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Ultra air SCF376/11 Emzik için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Ultra air SCF376/11 Emzik için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. 2026 yılında, 11.673 Anne ve Bebek Bakımı ürünleri kullanıcısı ile küresel çapta online olarak gerçekleştirilen kullanım ve tutum araştırmasına dayanmaktadır. 

  1. 2016-2017 yıllarında ABD'de gerçekleştirilen tüketici testleri, ultra air ve ultra soft emziklerimizde kullanılan dokulu Philips Avent emzik yapısının ortalama %98 oranında kabul gördüğünü göstermektedir.

  2. Hijyen nedeniyle emzikleri 4 haftalık kullanımdan sonra değiştirin.