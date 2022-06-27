ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Bebeğinizin cildi nefes alsın
  • Bebeğinizin cildi nefes alsın
  • Bebeğinizin cildi nefes alsın
  • Bebeğinizin cildi nefes alsın
  • Bebeğinizin cildi nefes alsın
  • Bebeğinizin cildi nefes alsın
  • Bebeğinizin cildi nefes alsın
  • Bebeğinizin cildi nefes alsın
  • Bebeğinizin cildi nefes alsın
  • Bebeğinizin cildi nefes alsın

Philips Avent ultra airEmzik

SCF349/22

4.7
| (27) İncelemeler | 85% bu ürünü tavsiye ediyor
Bebeğinizin cildi nefes alsın
Hava akışı rahatlığını deneyimleyin. Philips Avent ultra air emzik, bebeğinizin cildini kuru tutan ekstra geniş hava deliklerine sahiptir. Büyüyen diş ve diş etleri için ekstra sağlam bir emzik bulunur. Çeşitli renk ve tasarımlarda mevcuttur.
Tüm avantajları görüntüleyin
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Dünyada Annelerin En Çok Önerdiği Marka1

Diş çıkarma döneminde bebekleri rahatlatmak için tasarlanmıştır

Bebeğinizin cildi nefes alsın

  • Ekstra sert emzik

  • Ortodontiktir ve BPA içermez

  • 2 paket

  • 18 ay+

Bebeğinizin cildi nefes alsın

Bebeğinizin cildi nefes alsın

Ekstra geniş hava delikleri, bebeğinizi rahatlatırken cildini havalandırır ve kuru kalmasını sağlar.

Ekstra sert emzik

Ekstra sert emzik

Ekstra sert emzik damak, diş ve diş etlerinin doğal şekline uygundur.

%100 gıda ile kullanıma uygun silikondan üretilmiş emzik

%100 gıda ile kullanıma uygun silikondan üretilmiş emzik

Ultra soft ve ultra air emziklerimiz için bilinçli olarak tıbbi uygulamalarda yaygın bir şekilde kullanılan, tehlikeli kimyasallar, endokrin aktif maddeler (ör. BPA) ve alerjenler içermeyen, güvenli ve inert bir madde olan silikonu tercih ediyoruz.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.7

5 üzerinden

27

İncelemeler

85%

bu ürünü tavsiye ediyor

2

27/06/2022

Türkiye

Türkiye

Her bebeğin sevebileceği bir emzik

Bebeğim emziği çok sevdi. Çok kaliteli bir ürün. O kadar ısırmasına rağmen hiçbir zarar görmedi. Kendi kutusunda olması cok güzel. Taşınabilmesi kolay. Desenleri de çok güzel.

Avantajlar

Sağlam, dayanıklı

Dezavantajlar

Dezavantajı yok.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Ultra air SCF349/11 Emzik için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Ultra air SCF349/11 Emzik için yapılmıştır

24/06/2022

Türkiye

Türkiye

Kaliteli urun

Urun cok kaliteli. Bunu elinize aldiginiz ilk anda anlayabiliyorsunuz. Fakat benim bebegim farkli bir markanin emzigini kullaniyor dogdugundan beri. Bu sebeple bu emzigi pek sevmedi ve kullandirmayi basaramadim. Ama kullanmasini isterdim.

Avantajlar

Temizligi kolay

Dezavantajlar

Fiyati biraz yuksek

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Ultra air SCF349/11 Emzik için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Ultra air SCF349/11 Emzik için yapılmıştır

24/06/2022

Türkiye

Türkiye

18 Ay+ Emzik

Hiçbir emziği kabul etmeyen oğlum sadece philipsin emziğini aldı. Meme ucuna en yakın olmasından dolayı damak yapısını etkilemeyecektir. İçim bu konuda çok rahat. Teşekkürler philips..

Avantajlar

Meme ucuna en yakın emzik yapısı olması

Dezavantajlar

Yok

Bu değerlendirme Ultra air SCF349/11 Emzik için yapılmıştır

Bu değerlendirme Ultra air SCF349/11 Emzik için yapılmıştır

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları
Feragatnameler

  1. 2026 yılında, 11.673 Anne ve Bebek Bakımı ürünleri kullanıcısı ile küresel çapta online olarak gerçekleştirilen kullanım ve tutum araştırmasına dayanmaktadır. 

  1. Hijyen nedeniyle emzikleri 4 haftalık kullanımdan sonra değiştirin.