2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Ekstra sert emzik
Ortodontiktir ve BPA içermez
2 paket
18 ay+
Ekstra geniş hava delikleri, bebeğinizi rahatlatırken cildini havalandırır ve kuru kalmasını sağlar.
Ekstra sert emzik damak, diş ve diş etlerinin doğal şekline uygundur.
Ultra soft ve ultra air emziklerimiz için bilinçli olarak tıbbi uygulamalarda yaygın bir şekilde kullanılan, tehlikeli kimyasallar, endokrin aktif maddeler (ör. BPA) ve alerjenler içermeyen, güvenli ve inert bir madde olan silikonu tercih ediyoruz.
4.7
5 üzerinden
27
İncelemeler
85%
bu ürünü tavsiye ediyor
Merve.b
27/06/2022
Türkiye
Promosyonun bir parçası
Her bebeğin sevebileceği bir emzik
Bebeğim emziği çok sevdi. Çok kaliteli bir ürün. O kadar ısırmasına rağmen hiçbir zarar görmedi. Kendi kutusunda olması cok güzel. Taşınabilmesi kolay. Desenleri de çok güzel.
Avantajlar
Sağlam, dayanıklı
Dezavantajlar
Dezavantajı yok.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Ultra air SCF349/11 Emzik için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Ultra air SCF349/11 Emzik için yapılmıştır
Ipci543
24/06/2022
Türkiye
Promosyonun bir parçası
Kaliteli urun
Urun cok kaliteli. Bunu elinize aldiginiz ilk anda anlayabiliyorsunuz. Fakat benim bebegim farkli bir markanin emzigini kullaniyor dogdugundan beri. Bu sebeple bu emzigi pek sevmedi ve kullandirmayi basaramadim. Ama kullanmasini isterdim.
Avantajlar
Temizligi kolay
Dezavantajlar
Fiyati biraz yuksek
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Ultra air SCF349/11 Emzik için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Ultra air SCF349/11 Emzik için yapılmıştır
24/06/2022
Türkiye
Promosyonun bir parçası
18 Ay+ Emzik
Hiçbir emziği kabul etmeyen oğlum sadece philipsin emziğini aldı. Meme ucuna en yakın olmasından dolayı damak yapısını etkilemeyecektir. İçim bu konuda çok rahat. Teşekkürler philips..
Avantajlar
Meme ucuna en yakın emzik yapısı olması
Dezavantajlar
Yok
Bu değerlendirme Ultra air SCF349/11 Emzik için yapılmıştır
Bu değerlendirme Ultra air SCF349/11 Emzik için yapılmıştır
2026 yılında, 11.673 Anne ve Bebek Bakımı ürünleri kullanıcısı ile küresel çapta online olarak gerçekleştirilen kullanım ve tutum araştırmasına dayanmaktadır.
Hijyen nedeniyle emzikleri 4 haftalık kullanımdan sonra değiştirin.