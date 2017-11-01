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Üretimden kaldırıldı

Philips AventTekli elektronik göğüs pompası

SCF302/13

4.9
| (9) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Konfor için Tasarlandı
Benzersiz Philips Avent Çantalı BPA içermeyen elektrikli göğüs pompası, kişisel pompalama tarzınızı öğrenerek kontrolü size veren bir elektronik hafızayla tasarlanmıştır.
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Doğadan ilham alan elektrikli göğüs pompası

Konfor için Tasarlandı

  • Çantalı set

Elektrikli, pilli veya manuel kullanılır.

Elektrikli, pilli veya manuel kullanılır.

Elektrikli kullanıma ek olarak, bu tekli elektronik pompa ayrıca, tam esneklik için pil gücüyle çalışabilir veya manuel pompa olarak kullanılabilir.

Bebeğin emme hareketini taklit eden nazik çekişli vakum sütün devamlılığını sağlar

Nazik çekişli vakum, daha az pompalama gerektiren sürekli süt akışı sağlamak için bebeğin emiş hareketini taklit eder.

Pompalama ritminizi öğrenir ve sürdürür

Pompalama ritminizi öğrenir ve sürdürür

Elektronik hafıza, kişisel pompalama ritminizi öğrenir ve bir düğmeye dokunulduğunda bu ritimde devam eder.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.9

5 üzerinden

9

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

3
2
1

01/11/2017

Türkiye

Türkiye

kötü

motorun gövdesi çok ağır daha hafifi yada ayrı olabilr

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF302/13 Single electronic breast pump için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF302/13 Single electronic breast pump için yapılmıştır

20/04/2017

Türkiye

Türkiye

İhtiyaci karsiliyor

Bebegim dogdugunda küveze alinmak zorunda kaldigi icin kullanmak zorunda kaldik.Devam eden aylarda da yardimcimiz oldu.Cok memnun kaldik

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF302/13 Single electronic breast pump için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF302/13 Single electronic breast pump için yapılmıştır

16/12/2013

Türkiye

Türkiye

bu yoırumu eşim yapmalıydı :)

performansı çok iyi ama içinde bir parçası varki çok hassas yırtılma riski var dediler ebebekte

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF302/13 Single electronic breast pump için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF302/13 Single electronic breast pump için yapılmıştır

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