2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Çantalı set
Elektrikli kullanıma ek olarak, bu tekli elektronik pompa ayrıca, tam esneklik için pil gücüyle çalışabilir veya manuel pompa olarak kullanılabilir.
Nazik çekişli vakum, daha az pompalama gerektiren sürekli süt akışı sağlamak için bebeğin emiş hareketini taklit eder.
Elektronik hafıza, kişisel pompalama ritminizi öğrenir ve bir düğmeye dokunulduğunda bu ritimde devam eder.
4.9
5 üzerinden
9
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
edadoga
01/11/2017
Türkiye
kötü
motorun gövdesi çok ağır daha hafifi yada ayrı olabilr
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF302/13 Single electronic breast pump için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF302/13 Single electronic breast pump için yapılmıştır
Hacer
20/04/2017
Türkiye
İhtiyaci karsiliyor
Bebegim dogdugunda küveze alinmak zorunda kaldigi icin kullanmak zorunda kaldik.Devam eden aylarda da yardimcimiz oldu.Cok memnun kaldik
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF302/13 Single electronic breast pump için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF302/13 Single electronic breast pump için yapılmıştır
Mates77
16/12/2013
Türkiye
bu yoırumu eşim yapmalıydı :)
performansı çok iyi ama içinde bir parçası varki çok hassas yırtılma riski var dediler ebebekte
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF302/13 Single electronic breast pump için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF302/13 Single electronic breast pump için yapılmıştır