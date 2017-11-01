kesinlikle her anne adayının doğumdan önce almış olması gereken bir ürün,ben doğumdan sonra aldım ama niye daha önce almadımda o kadar sıkıntı çektim diye kendime kızıp durdum..bu ürün sayesinde oğlum 6 aylık olana kadar anne sütü harici besin almadı,ilk doğduğu zamanlar az emdiği için sağıp vialarla dondurdum.bu kolaylıkları bize sağlayıp bu zor dönemde yardımcımız olduğu için yeri ayrı :)