2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Çantalı set
Süt üretiminizi korumak ve bebeğinizden uzaktayken sütünüzü sağmak ve saklamak için ihtiyacınız olan her şey.
Philips Avent göğüs pompasının patentli masaj yastıkları, bebeğinizin emme hareketini taklit ederek içe ve dışa doğru esner. Bu sayede hızlı ve doğal boşaltıma yardımcı olur.
Nazik çekişli vakum, daha az pompalama gerektiren sürekli süt akışı sağlamak için bebeğin emiş hareketini taklit eder.
5.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
sblr
06/02/2019
Türkiye
Kolaylık
Rahat kullanım kolaylığı sağlayan pratik bir gereç.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF292/13 Single electronic breast pump için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF292/13 Single electronic breast pump için yapılmıştır