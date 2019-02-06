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Üretimden kaldırıldı

Philips AventTekli elektronik göğüs pompası

SCF292/13

5
| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Konfor için Tasarlandı
BPA içermeyen benzersiz çantalı, tekli pompamız, kişisel pompalama tarzınızı öğrenerek kontrolü size veren bir elektronik hafızayla tasarlanmıştır.
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Doğadan ilham alır

Konfor için Tasarlandı

  • Çantalı set

Yalıtımlı çanta ve soğutma paketleri

Yalıtımlı çanta ve soğutma paketleri

Süt üretiminizi korumak ve bebeğinizden uzaktayken sütünüzü sağmak ve saklamak için ihtiyacınız olan her şey.

Yumuşak masaj yastıkları sayesinde emzirir gibi doğal sağım.

Yumuşak masaj yastıkları sayesinde emzirir gibi doğal sağım.

Philips Avent göğüs pompasının patentli masaj yastıkları, bebeğinizin emme hareketini taklit ederek içe ve dışa doğru esner. Bu sayede hızlı ve doğal boşaltıma yardımcı olur.

Bebeğin emme hareketini taklit eden nazik çekişli vakum sütün devamlılığını sağlar

Nazik çekişli vakum, daha az pompalama gerektiren sürekli süt akışı sağlamak için bebeğin emiş hareketini taklit eder.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

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5.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

06/02/2019

Türkiye

Türkiye

Kolaylık

Rahat kullanım kolaylığı sağlayan pratik bir gereç.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF292/13 Single electronic breast pump için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF292/13 Single electronic breast pump için yapılmıştır

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