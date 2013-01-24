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Kullanışlı ve etkili sterilizasyon
Ayarlanabilir boyu sayesinde Philips Avent 3'ü 1 arada elektrikli buharlı sterilizatör mutfakta çok az yer kaplar. Küçük aksesuarlardan ürünlerin tamamına; sterilize etmek istediğiniz her şey için yeterli alana sahiptir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kullanışlı ve etkili sterilizasyon
Ayarlanabilir boyu sayesinde Philips Avent 3'ü 1 arada elektrikli buharlı sterilizatör mutfakta çok az yer kaplar. Küçük aksesuarlardan ürünlerin tamamına; sterilize etmek istediğiniz her şey için yeterli alana sahiptir. Tüm faydaları görün
Kullanışlı ve etkili sterilizasyon
Ayarlanabilir boyu sayesinde Philips Avent 3'ü 1 arada elektrikli buharlı sterilizatör mutfakta çok az yer kaplar. Küçük aksesuarlardan ürünlerin tamamına; sterilize etmek istediğiniz her şey için yeterli alana sahiptir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kullanışlı ve etkili sterilizasyon
Ayarlanabilir boyu sayesinde Philips Avent 3'ü 1 arada elektrikli buharlı sterilizatör mutfakta çok az yer kaplar. Küçük aksesuarlardan ürünlerin tamamına; sterilize etmek istediğiniz her şey için yeterli alana sahiptir. Tüm faydaları görün