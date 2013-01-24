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    Philips Avent

    3'ü 1 arada elektrikli buharlı sterilizatör

    SCF284/02
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    Avent
    • Kullanışlı ve etkili sterilizasyon Kullanışlı ve etkili sterilizasyon Kullanışlı ve etkili sterilizasyon
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      Philips Avent 3'ü 1 arada elektrikli buharlı sterilizatör

      SCF284/02
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Kullanışlı ve etkili sterilizasyon

      Ayarlanabilir boyu sayesinde Philips Avent 3'ü 1 arada elektrikli buharlı sterilizatör mutfakta çok az yer kaplar. Küçük aksesuarlardan ürünlerin tamamına; sterilize etmek istediğiniz her şey için yeterli alana sahiptir. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 499,00 TL

      Philips Avent 3'ü 1 arada elektrikli buharlı sterilizatör

      Kullanışlı ve etkili sterilizasyon

      Ayarlanabilir boyu sayesinde Philips Avent 3'ü 1 arada elektrikli buharlı sterilizatör mutfakta çok az yer kaplar. Küçük aksesuarlardan ürünlerin tamamına; sterilize etmek istediğiniz her şey için yeterli alana sahiptir. Tüm faydaları görün

      Kullanışlı ve etkili sterilizasyon

      Ayarlanabilir boyu sayesinde Philips Avent 3'ü 1 arada elektrikli buharlı sterilizatör mutfakta çok az yer kaplar. Küçük aksesuarlardan ürünlerin tamamına; sterilize etmek istediğiniz her şey için yeterli alana sahiptir. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 499,00 TL

      Philips Avent 3'ü 1 arada elektrikli buharlı sterilizatör

      Kullanışlı ve etkili sterilizasyon

      Ayarlanabilir boyu sayesinde Philips Avent 3'ü 1 arada elektrikli buharlı sterilizatör mutfakta çok az yer kaplar. Küçük aksesuarlardan ürünlerin tamamına; sterilize etmek istediğiniz her şey için yeterli alana sahiptir. Tüm faydaları görün

      Tüm siparişlerde kargo bedava!

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        3'ü 1 arada elektrikli buharlı sterilizatör

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Kullanışlı ve etkili sterilizasyon

        Esnek, kolay kullanım

        • Zararlı mikropların %99,9'unu yok eder
        • 6 dakika içinde sterilize eder
        • 6 Philips Avent biberonu alır
        • Ayarlanabilir 3'ü 1 arada tasarım
        3'ü 1 arada modüler sterilizatör tasarımı

        3'ü 1 arada modüler sterilizatör tasarımı

        Sterilizatörün eşsiz modüler tasarımı sayesinde biberonları ve aksesuarları esnek bir şekilde yerleştirebilir ve kolaylıkla düzenleyebilirsiniz. Dolayısıyla, biberonları ve aksesuarları yerleştirme ve çıkarma işlemi oldukça pratiktir. Ayrıca cihaz, mutfakta çok az yer kaplar.

        Doğal buharlı sterilizasyon, zararlı mikropların %99,9'unu yok eder

        Doğal buharlı sterilizasyon, zararlı mikropların %99,9'unu yok eder

        Biberonları ve diğer ürünleri sterilize etmek için doğal buhar kullanan sterilizatör, kimyasal madde kullanmadan zararlı mikropların %99,9'unu yok eder. Tüm biberonlarınızın ve diğer ürünlerinizin steril olduğundan emin olabilirsiniz.

        Kapak açılmazsa 24 saate kadar steril tutar

        Kapak açılmazsa 24 saate kadar steril tutar

        Kapak açılmazsa sterilizatör içindekileri (biberonlar, göğüs pompaları vs.) 24 saate kadar steril tutar.

        Hızlı döngü ve otomatik kapanma işlevi

        Hızlı döngü ve otomatik kapanma işlevi

        Sterilizasyon döngüsü sadece 6 dakika sürer. Bu süre geçtikten sonra sterilizatör otomatik olarak kapanarak ekstra hız ve güvenlik sunar.

        Geniş tasarım

        Geniş tasarım

        Sterilize etmek için altı adede kadar 330 ml/11 oz Philips Avent Classic ve Natural biberonu alır.

        Temizlemesi kolay ve güvenli sterilizasyon

        Temizlemesi kolay ve güvenli sterilizasyon

        Açık tasarımımız sayesinde ısıtma tabanını kolayca temiz tutabilir ve her seferinde temiz buharla sterilizasyon yapabilirsiniz.

        Çeşitli biberonları, göğüs pompalarını ve aksesuarları sterilize eder

        Sterilizatör, hem standart boyunlu hem de geniş boyunlu biberonlarla kullanıma uygundur. Ayrıca göğüs pompaları ve aksesuarlar gibi diğer bebek ürünleriyle de kullanılabilir.

        Teknik Özellikler

        • Menşei

          Üretildiği ülke:
          Türkiye

        • Paket içeriği

          Elektrikli buharlı sterilizör
          1 adet
          Maşa
          1  adet

        • Güç

          Gerilim
          220-240  volt

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          0 - 6 ay

        • Malzeme

          Polipropilen
          Evet

        • Ağırlık ve boyutlar

          Boyutlar
          290 x 160 x 150 (g x d x y)  mm
          Ağırlık
          1,5  kg

        • Uyumluluk

          Philips-Avent serisiyle uyumludur
          Evet

        • Teknik spesifikasyonlar

          Güç tüketimi
          650  W
          Gerilim
          50-60 Hz
          Güvenlik Sınıflandırması
          Sınıf 1

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