3'ü 1 arada modüler sterilizatör tasarımı

Sterilizatörün eşsiz modüler tasarımı sayesinde biberonları ve aksesuarları esnek bir şekilde yerleştirebilir ve kolaylıkla düzenleyebilirsiniz. Dolayısıyla, biberonları ve aksesuarları yerleştirme ve çıkarma işlemi oldukça pratiktir. Ayrıca cihaz, mutfakta çok az yer kaplar.