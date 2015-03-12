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Üretimden kaldırıldı

Philips AventTermo pedler

SCF258/02

4

| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Uyarmaya ve rahatlatmaya yardımcı olur

Philips AVENT SCF258/02 uyarmaya ve rahatlamaya yardımcı olur.

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Soğuk kullanım - acıyan veya tıkanmış göğüsleri rahatlatmak için

Soğuk kullanım - acıyan veya tıkanmış göğüsleri rahatlatmak için

Acıyan veya tıkanmış göğüsleri rahatlatmak için. Buzdolabı veya derin dondurucuda saklayın. Her zaman tamponla kullanın.

Emzirme uzmanlarıyla birlikte geliştirildi

15 yıldır emzirme konusunda annelere yardımcı olan, ebelik ve aynı zamanda bebek danışmanlığı yapan Vicky Scott ile birlikte geliştirildi.

Yumuşak tamponlar içerir

Yumuşak tamponlar içerir

Ciltte daha fazla konfor için

Teknik Özellikler

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Yorumlar

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4.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

5
3
2
1

12/03/2015

Türkiye

Türkiye

Çok faydalı fakat fahiş fiyatlı

Ürün çok faydalı ve kullanışlı, özellikle ilk zamanlarda kanalların açılması, süt artışı gibi sebeplerle kullanılması çok işe yarıyor fakat yurtdışına kıyasla türkiyede inanılmaz fiyat farkı var. 2 jel ped için 79 lira nedir yani olacak iş değil!

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF258/02 2-in-1 Thermo pad için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF258/02 2-in-1 Thermo pad için yapılmıştır

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