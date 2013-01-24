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    Philips AVENT

    Termo pedler

    SCF258/02
    AVENT
    Genel Derecelendirme / 5
    AVENT
    • Uyarmaya ve rahatlatmaya yardımcı olur Uyarmaya ve rahatlatmaya yardımcı olur Uyarmaya ve rahatlatmaya yardımcı olur
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      Philips AVENT Termo pedler

      SCF258/02
      Genel Derecelendirme / 5

      Uyarmaya ve rahatlatmaya yardımcı olur

      Philips AVENT SCF258/02 uyarmaya ve rahatlamaya yardımcı olur. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 79,90 TL
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      Philips AVENT Termo pedler

      Uyarmaya ve rahatlatmaya yardımcı olur

      Philips AVENT SCF258/02 uyarmaya ve rahatlamaya yardımcı olur. Tüm faydaları görün

      Uyarmaya ve rahatlatmaya yardımcı olur

      Philips AVENT SCF258/02 uyarmaya ve rahatlamaya yardımcı olur. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 79,90 TL
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      Philips AVENT Termo pedler

      Uyarmaya ve rahatlatmaya yardımcı olur

      Philips AVENT SCF258/02 uyarmaya ve rahatlamaya yardımcı olur. Tüm faydaları görün

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          Philips Online Mağaza fiyatı

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        Termo pedler

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Uyarmaya ve rahatlatmaya yardımcı olur

        Emzirme öncesi anne sütü akışını uyarmak için

        • 2'si 1 arada
        Soğuk kullanım - acıyan veya tıkanmış göğüsleri rahatlatmak için

        Soğuk kullanım - acıyan veya tıkanmış göğüsleri rahatlatmak için

        Acıyan veya tıkanmış göğüsleri rahatlatmak için. Buzdolabı veya derin dondurucuda saklayın. Her zaman tamponla kullanın.

        Yumuşak tamponlar içerir

        Yumuşak tamponlar içerir

        Ciltte daha fazla konfor için

        Sıcak kullanım - emzirme öncesi anne sütü akışını uyarmak için

        Sıcak kullanım - emzirme öncesi anne sütü akışını uyarmak için

        Emzirme öncesi anne sütü akışını uyarmak için. Nemli sıcaklık rahat bir his vererek uyarılmaya yardımcı olduğundan tamponları hafifçe bastırın. Pedi sıcak suda yaklaşık 10 dakika ısıtın.

        Emzirme uzmanlarıyla birlikte geliştirildi

        15 yıldır emzirme konusunda annelere yardımcı olan, ebelik ve aynı zamanda bebek danışmanlığı yapan Vicky Scott ile birlikte geliştirildi.

        Teknik Özellikler

        • Menşei

          üretilmiştir
          Evet

        • Paket içeriği

          2'si 1 arada Termo ped
          2  adet

        • Boyutlar ve ağırlık

          Boyutlar
          175 x 175 x 40  mm

        • Tasarım

          Göğüs şeklinde tasarım
          Evet
          Yumuşak bir his sağlayan yardımcı
          Cildinize uyum sağlar
          Emzirme uzmanı tarafından tasarlandı
          Evet

        • Fonksiyonlar

          Soğuk kullanım
          Acıyan göğüsleri rahatlatmak için
          Sıcak kullanım
          Süt akışını uyarır

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