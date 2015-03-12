2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Uyarmaya ve rahatlatmaya yardımcı olur
Philips AVENT SCF258/02 uyarmaya ve rahatlamaya yardımcı olur.
2'si 1 arada
Acıyan veya tıkanmış göğüsleri rahatlatmak için. Buzdolabı veya derin dondurucuda saklayın. Her zaman tamponla kullanın.
15 yıldır emzirme konusunda annelere yardımcı olan, ebelik ve aynı zamanda bebek danışmanlığı yapan Vicky Scott ile birlikte geliştirildi.
Ciltte daha fazla konfor için
4.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
cengizbudak
12/03/2015
Türkiye
Çok faydalı fakat fahiş fiyatlı
Ürün çok faydalı ve kullanışlı, özellikle ilk zamanlarda kanalların açılması, süt artışı gibi sebeplerle kullanılması çok işe yarıyor fakat yurtdışına kıyasla türkiyede inanılmaz fiyat farkı var. 2 jel ped için 79 lira nedir yani olacak iş değil!
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF258/02 2-in-1 Thermo pad için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF258/02 2-in-1 Thermo pad için yapılmıştır