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Uyarmaya ve rahatlatmaya yardımcı olur
Philips AVENT SCF258/02 uyarmaya ve rahatlamaya yardımcı olur. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Uyarmaya ve rahatlatmaya yardımcı olur
Philips AVENT SCF258/02 uyarmaya ve rahatlamaya yardımcı olur. Tüm faydaları görün
Uyarmaya ve rahatlatmaya yardımcı olur
Philips AVENT SCF258/02 uyarmaya ve rahatlamaya yardımcı olur. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Uyarmaya ve rahatlatmaya yardımcı olur
Philips AVENT SCF258/02 uyarmaya ve rahatlamaya yardımcı olur. Tüm faydaları görün
Termo pedler
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Acıyan veya tıkanmış göğüsleri rahatlatmak için. Buzdolabı veya derin dondurucuda saklayın. Her zaman tamponla kullanın.
Ciltte daha fazla konfor için
Emzirme öncesi anne sütü akışını uyarmak için. Nemli sıcaklık rahat bir his vererek uyarılmaya yardımcı olduğundan tamponları hafifçe bastırın. Pedi sıcak suda yaklaşık 10 dakika ısıtın.
15 yıldır emzirme konusunda annelere yardımcı olan, ebelik ve aynı zamanda bebek danışmanlığı yapan Vicky Scott ile birlikte geliştirildi.
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