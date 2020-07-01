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Üretimden kaldırıldı

Philips AventSCF254/02 Disposable breast pads

SCF254/02

5

| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

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Kıvrımlı biçimiyle ultra ince. Pedin hareket etmesini engelleyen yapışkan bant.

Yapışkan bantlar sayesinde yerinden kaymaz

Pedi yerinde tutmak için kullanılan yapışkan bantlar sayesinde yerinden kaymaz.

Emzirme uzmanlarıyla birlikte geliştirildi

Bir ebe ve 20 yıldır emzirme konusunda annelere yardımcı olan bir emzirme danışmanıyla birlikte geliştirildi.

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Yorumlar

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5.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

01/07/2020

Türkiye

Türkiye

Alerji yapmayan tek göğüs pedi

Çok fazla göğüs pedi kullandım ama hepsi batma şeklinde alerji yaptı kendi vücudumda çok alerjik ama Philips avent göğüs pedi alana kadarmış harikasın iyiki varsın

Avantajlar

Rahat kullanım uzun süreli kuruluk koruma kaliteli yapışkanlar

Dezavantajlar

Yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF254/61 Göğüs pedleri için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2019-06-01

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF254/61 Göğüs pedleri için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2019-06-01

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