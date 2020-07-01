2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Kıvrımlı biçimiyle ultra ince. Pedin hareket etmesini engelleyen yapışkan bant.
Pedi yerinde tutmak için kullanılan yapışkan bantlar sayesinde yerinden kaymaz.
Bir ebe ve 20 yıldır emzirme konusunda annelere yardımcı olan bir emzirme danışmanıyla birlikte geliştirildi.
5.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Aventizim
01/07/2020
Türkiye
Alerji yapmayan tek göğüs pedi
Çok fazla göğüs pedi kullandım ama hepsi batma şeklinde alerji yaptı kendi vücudumda çok alerjik ama Philips avent göğüs pedi alana kadarmış harikasın iyiki varsın
Avantajlar
Rahat kullanım uzun süreli kuruluk koruma kaliteli yapışkanlar
Dezavantajlar
Yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF254/61 Göğüs pedleri için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2019-06-01
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF254/61 Göğüs pedleri için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2019-06-01