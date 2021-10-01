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  • Bebeğinizin hassas cildi için en yumuşak emzik
  • Bebeğinizin hassas cildi için en yumuşak emzik
  • Bebeğinizin hassas cildi için en yumuşak emzik
  • Bebeğinizin hassas cildi için en yumuşak emzik
  • Bebeğinizin hassas cildi için en yumuşak emzik
  • Bebeğinizin hassas cildi için en yumuşak emzik
  • Bebeğinizin hassas cildi için en yumuşak emzik
  • Bebeğinizin hassas cildi için en yumuşak emzik
  • Bebeğinizin hassas cildi için en yumuşak emzik
  • Bebeğinizin hassas cildi için en yumuşak emzik

Üretimden kaldırıldı

Philips Aventultra soft emzik

SCF226/20

4.6
| (78) İncelemeler | 92% bu ürünü tavsiye ediyor
Bebeğinizin hassas cildi için en yumuşak emzik
Philips Avent ultra soft emziğimizle hassas ciltleri koruyun. Ultra yumuşak* ve esnek emzik kalkanı, bebeğinizin yanaklarının kıvrımlarını takip ederek daha az iz bırakır ve cildinde daha az tahrişe neden olarak bebeğinizin rahat etmesini sağlar.
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Dünyada Annelerin En Çok Önerdiği Marka1

Rahatlık ve uyum sunan esnek kaplama

Bebeğinizin hassas cildi için en yumuşak emzik

  • ultra yumuşak ve esnek

  • 0-6 ay

  • Ortodontik ve BPA İçermeyen

  • 2'li paket

Ciltteki izleri ve cilt tahrişini azaltan yumuşak ve esnek kaplama

Ciltteki izleri ve cilt tahrişini azaltan yumuşak ve esnek kaplama

Hassas ciltler için ekstra özen gösterilmelidir. Kaplama teknolojimiz sayesinde bu emzik rahat uyum için bebeğinizin yüzündeki doğal kıvrımları takip eder. Bebeğinizin cildinde oluşabilecek izleri ve cilt tahrişini azaltır.

Her gün ekstra konfor için yuvarlatılmış kaplama

Her gün ekstra konfor için yuvarlatılmış kaplama

Yuvarlatılmış kaplamamız bebeğinizin yanaklarında oluşabilecek baskıyı azaltarak rahat etmesini sağlar.

Dünya genelinde bebeklerin favorisi*

Dünya genelinde bebeklerin favorisi*

Annelere bebeklerinin dokulu silikon emziklerimize nasıl tepki gösterdiğini sorduk ve bebeklerin ortalama %98'inin Philips Avent ultra soft ve ultra air emziklere alıştığını öğrendik.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.6

5 üzerinden

78

İncelemeler

92%

bu ürünü tavsiye ediyor

01/10/2021

Türkiye

Türkiye

Bu emziği kabul etmeyecek bebek çok zor

Bu emziği kabul etmeyecek bebek çok zor. Her yeri yumuşak ve esnek. Damak kısmı ince. Benim bebeğim ultra softu kabul ediyor, ultra air olanı kabul etmiyor. Bu emzik garanti anne ve babalar. Tereddüt etmeden deneyin

Avantajlar

Esnekliği, yumuşak ince ucu

Dezavantajlar

Karanlıkta parlayan modeli olsaymış keşke

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF226/20 ultra soft emzik için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF226/20 ultra soft emzik için yapılmıştır

16/09/2020

Türkiye

Türkiye

Philips Çalışanı

Kizimin emzige alismasini sagladi

[Employee of philipsglobal] Kizim emzige alismayacak diye korkarken avent hayatimi kurtardi. Populer diger markalara gore emzigin yapisinin daha kucuk ve yumusak olmasi kizimin emzigi kabul etmesini sagladi. Urunden cok memnunum. Tesekkurler philips !!

Avantajlar

Ekstra yumusak ve hafif

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF227/20 ultra soft emzik için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF227/20 ultra soft emzik için yapılmıştır

12/06/2020

Türkiye

Türkiye

Süper yumuşak emzik

Emzik bebeğimin agzina hiç iz yapmıyor ve bebeğim gayet kolay kabul etti emziği. Daha önce farklı marka kullanmıştım ilk çocuğumda ve hep agiz çevresi iz oluyordu.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF226/20 ultra soft emzik için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF226/20 ultra soft emzik için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. 2026 yılında, 11.673 Anne ve Bebek Bakımı ürünleri kullanıcısı ile küresel çapta online olarak gerçekleştirilen kullanım ve tutum araştırmasına dayanmaktadır. 

  1. Sağlık uzmanları ve annelerin desteğiyle geliştirildi

  2. 2016-2017 yıllarında ABD'de gerçekleştirilen tüketici testleri, ultra air ve ultra soft emziklerimizde kullanılan dokulu Philips Avent emzik yapısının ortalama %98 oranında kabul gördüğünü göstermektedir

  3. Hijyen nedeniyle emzikleri 4 haftalık kullanımdan sonra değiştirin

  4. Dünyanın 1 numaralı emzik markası

  5. Serimiz anneleri ve bebekleri her gelişim aşamasında destekler

  6. Ankete katılan annelerin %85'i bu emziğin diğer lider markaların benzer modellerine göre sekiz kat daha yumuşak olduğunu belirtti. Bağımsız araştırma, ABD, Şubat 2017