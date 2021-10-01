2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
ultra yumuşak ve esnek
0-6 ay
Ortodontik ve BPA İçermeyen
2'li paket
Hassas ciltler için ekstra özen gösterilmelidir. Kaplama teknolojimiz sayesinde bu emzik rahat uyum için bebeğinizin yüzündeki doğal kıvrımları takip eder. Bebeğinizin cildinde oluşabilecek izleri ve cilt tahrişini azaltır.
Yuvarlatılmış kaplamamız bebeğinizin yanaklarında oluşabilecek baskıyı azaltarak rahat etmesini sağlar.
Annelere bebeklerinin dokulu silikon emziklerimize nasıl tepki gösterdiğini sorduk ve bebeklerin ortalama %98'inin Philips Avent ultra soft ve ultra air emziklere alıştığını öğrendik.
4.6
5 üzerinden
78
İncelemeler
92%
bu ürünü tavsiye ediyor
Zeynep2021
01/10/2021
Türkiye
Bu emziği kabul etmeyecek bebek çok zor
Bu emziği kabul etmeyecek bebek çok zor. Her yeri yumuşak ve esnek. Damak kısmı ince. Benim bebeğim ultra softu kabul ediyor, ultra air olanı kabul etmiyor. Bu emzik garanti anne ve babalar. Tereddüt etmeden deneyin
Avantajlar
Esnekliği, yumuşak ince ucu
Dezavantajlar
Karanlıkta parlayan modeli olsaymış keşke
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF226/20 ultra soft emzik için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF226/20 ultra soft emzik için yapılmıştır
Sinemm
16/09/2020
Türkiye
Philips Çalışanı
Kizimin emzige alismasini sagladi
[Employee of philipsglobal] Kizim emzige alismayacak diye korkarken avent hayatimi kurtardi. Populer diger markalara gore emzigin yapisinin daha kucuk ve yumusak olmasi kizimin emzigi kabul etmesini sagladi. Urunden cok memnunum. Tesekkurler philips !!
Avantajlar
Ekstra yumusak ve hafif
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF227/20 ultra soft emzik için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF227/20 ultra soft emzik için yapılmıştır
Canan188
12/06/2020
Türkiye
Süper yumuşak emzik
Emzik bebeğimin agzina hiç iz yapmıyor ve bebeğim gayet kolay kabul etti emziği. Daha önce farklı marka kullanmıştım ilk çocuğumda ve hep agiz çevresi iz oluyordu.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF226/20 ultra soft emzik için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF226/20 ultra soft emzik için yapılmıştır
2026 yılında, 11.673 Anne ve Bebek Bakımı ürünleri kullanıcısı ile küresel çapta online olarak gerçekleştirilen kullanım ve tutum araştırmasına dayanmaktadır.
Sağlık uzmanları ve annelerin desteğiyle geliştirildi
2016-2017 yıllarında ABD'de gerçekleştirilen tüketici testleri, ultra air ve ultra soft emziklerimizde kullanılan dokulu Philips Avent emzik yapısının ortalama %98 oranında kabul gördüğünü göstermektedir
Hijyen nedeniyle emzikleri 4 haftalık kullanımdan sonra değiştirin
Dünyanın 1 numaralı emzik markası
Serimiz anneleri ve bebekleri her gelişim aşamasında destekler
Ankete katılan annelerin %85'i bu emziğin diğer lider markaların benzer modellerine göre sekiz kat daha yumuşak olduğunu belirtti. Bağımsız araştırma, ABD, Şubat 2017