2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SCF194/05
Tek parça silikon tasarımı
3-18 ay
Ortodontik ve BPA İçermeyen
2'li paket
Yeni doğan bebekleri sakinleştirme konusunda sağlık uzmanlarının güvendiği Soothie, ABD'de hastanelerde dağıtılmaktadır.*
Soothie Shapes, diğer emziklerimizden biraz farklıdır. Benzersiz şekli, parmağınızı emziğe yerleştirip emmesine yardımcı olarak bebeğinizle bağ kurabilmenizi sağlar.
Esnek silikon emziğimizin simetrik şekli, bebeğinizin büyüyen damağına, dişlerine ve diş etlerine uyum sağlar.
3.8
5 üzerinden
20
İncelemeler
Berip6
22/11/2018
Türkiye
Yenidoğan yoğun bakım hemşiresi gözünden
Yenidoğan yoğun bakım hemşiresi ve ikiz prematüre annesi olarak inanılmaz sevdiğim bir emzik kızlarım 32. Haftalarında doğdular ve o gunden beri bu emziği kullanıyoruz
Bu değerlendirme SCF194/05 Soothie Shapes emzik için yapılmıştır
Bu değerlendirme SCF194/05 Soothie Shapes emzik için yapılmıştır
Pelinkarataş35
30/03/2018
Türkiye
6 Aydan sonra ne yapacağız
Merhaba şuan bebeğim 7 aylık philips diğer emzikleri almıyor bu emziği bırakmıyor ne yapmamız lazım bu emziğin devamında kullanılan emizk nedir 6 Aydan sonra bununla mı devam edeceğiz lütfen yardım bir fikir verin avent yetkilileri
Bu değerlendirme SCF194/04 Soothie Shapes emzik için yapılmıştır
Bu değerlendirme SCF194/04 Soothie Shapes emzik için yapılmıştır
Volcain
16/03/2018
Türkiye
Harika teşekkürler Avent
Bebeğimize ilk günden beri kullandık. Hiç sorun çıkmadı annesinin parmağıyla beraber annesini hissederek çok mutlu ve huzurlu uyudu. Şimdi kızımız 6 aylık oldu ve hem emzik hem diş kaşıyıcı olarak kullanıyor :) Tek eksik yönü 6-18 ay olmaması.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF194/05 Soothie Shapes emzik için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF194/05 Soothie Shapes emzik için yapılmıştır
2026 yılında, 11.673 Anne ve Bebek Bakımı ürünleri kullanıcısı ile küresel çapta online olarak gerçekleştirilen kullanım ve tutum araştırmasına dayanmaktadır.
Hijyen nedeniyle emzikleri 4 haftalık kullanımdan sonra değiştirin
Dünyanın 1 numaralı emzik markası
Serimiz anneleri ve bebekleri her gelişim aşamasında destekler
Bu emzik ABD'deki modelle aynı emzik şekline sahiptir ve aynı malzemeden yapılmıştır ancak korumasının şekli farklıdır.