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Doğal emme ve bağ kurma ihtiyacını karşılar
Philips Avent Soothie Shapes emzik, parmağınızın rahatlığını sunmanıza olanak tanıyan benzersiz tek parça tasarımımız sayesinde bebeğinizle bağ kurmanız için ek bir yol sağlar. Medikal sınıf silikondan yapılan Soothie Shapes'in temizlenmesi kolaydır. Tüm faydaları görün
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Doğal emme ve bağ kurma ihtiyacını karşılar
Philips Avent Soothie Shapes emzik, parmağınızın rahatlığını sunmanıza olanak tanıyan benzersiz tek parça tasarımımız sayesinde bebeğinizle bağ kurmanız için ek bir yol sağlar. Medikal sınıf silikondan yapılan Soothie Shapes'in temizlenmesi kolaydır. Tüm faydaları görün
Soothie Shapes emzik
Philips Online Mağaza fiyatı
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Yeni doğan bebekleri sakinleştirme konusunda sağlık uzmanlarının güvendiği Soothie, ABD'de hastanelerde dağıtılmaktadır.*
Soothie Shapes, diğer emziklerimizden biraz farklıdır. Benzersiz şekli, parmağınızı emziğe yerleştirip emmesine yardımcı olarak bebeğinizle bağ kurabilmenizi sağlar.
Esnek silikon emziğimizin simetrik şekli, bebeğinizin büyüyen damağına, dişlerine ve diş etlerine uyum sağlar.
Emzik BPA içermeyen, dayanıklı ve esnek medikal sınıf silikondan üretilmiştir.
Bebeğinizin emziklerini temiz tutmanız kolaydır: Sterilizatörün içine yerleştirin veya kaynar suya daldırın.
Paket içeriği
Güvenlik
Hijyen