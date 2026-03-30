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  • Bebeğin doğal emme ihtiyacını ve ritmini destekler
  • Bebeğin doğal emme ihtiyacını ve ritmini destekler
  • Bebeğin doğal emme ihtiyacını ve ritmini destekler
  • Bebeğin doğal emme ihtiyacını ve ritmini destekler
  • Bebeğin doğal emme ihtiyacını ve ritmini destekler
  • Bebeğin doğal emme ihtiyacını ve ritmini destekler
  • Bebeğin doğal emme ihtiyacını ve ritmini destekler
  • Bebeğin doğal emme ihtiyacını ve ritmini destekler
  • Bebeğin doğal emme ihtiyacını ve ritmini destekler
  • Bebeğin doğal emme ihtiyacını ve ritmini destekler
  • Bebeğin doğal emme ihtiyacını ve ritmini destekler
  • Bebeğin doğal emme ihtiyacını ve ritmini destekler
  • Bebeğin doğal emme ihtiyacını ve ritmini destekler
  • Bebeğin doğal emme ihtiyacını ve ritmini destekler
  • Bebeğin doğal emme ihtiyacını ve ritmini destekler
  • Bebeğin doğal emme ihtiyacını ve ritmini destekler
  • Bebeğin doğal emme ihtiyacını ve ritmini destekler
  • Bebeğin doğal emme ihtiyacını ve ritmini destekler
  • Bebeğin doğal emme ihtiyacını ve ritmini destekler
  • Bebeğin doğal emme ihtiyacını ve ritmini destekler
  • Bebeğin doğal emme ihtiyacını ve ritmini destekler
  • Bebeğin doğal emme ihtiyacını ve ritmini destekler
  • Bebeğin doğal emme ihtiyacını ve ritmini destekler
  • Bebeğin doğal emme ihtiyacını ve ritmini destekler

Philips Avent SoothieEmzik

SCF191/20

Bebeğin doğal emme ihtiyacını ve ritmini destekler
Yeni doğan bebeklerin hassas diş etlerini nazikçe rahatlatırken, beslenme ve konuşma için ihtiyaç duydukları kasların gelişimini destekler. Annelerin %92'sinin* güvendiği bu benzersiz tek parça, parmak destekli tasarımı sayesinde bebeğinizle ilgilenen herkes onunla güçlü bir bağ kurabilir.
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Dünyada Annelerin En Çok Önerdiği Marka1

Yenidoğanları sakinleştirmede sağlık profesyonellerinin güvendiği emzik

Bebeğin doğal emme ihtiyacını ve ritmini destekler

  • Tek parça silikon tasarım

  • 0-3 ay

  • BPA içermez

  • 2'li paket

Bebeğin doğal emme ihtiyacını ve ritmini destekler

Bebeğin doğal emme ihtiyacını ve ritmini destekler

Yeni doğan bebeklerin beslenmeler arasında kendilerini sakinleştirebilmeleri için doğal emme refleksini destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. İlk günden itibaren ağız gelişimini destekler. Her emme hareketi, sağlıklı konuşma gelişimi için gerekli ağız kaslarının kullanılmasına da yardımcı olur.

Besleme rutinlerinin oluşturulmasına yardımcı olur

Besleme rutinlerinin oluşturulmasına yardımcı olur

Soothie, bebeklerin beslenme için ihtiyaç duyduğu ağız kaslarını nazikçe çalıştırarak memeyi kavramalarını ve yeterli süt alımlarını destekler. Anne göğsüne benzer yuvarlak ucu, emzirme ile emzik kullanımı arasında daha kolay uyum sağlamaya yardımcı olur. Böylece hem emzirmeyi hem de emzik kullanımını güvenle sürdürebilirsiniz.

%100 silikondan üretilen tek parçalı tasarım

%100 silikondan üretilen tek parçalı tasarım

0-3 aylık yenidoğanlar için özel olarak tasarlanmış Soothie tamamen silikondan üretilmiştir. Tek parça tasarımı, Amerikan Pediatri Akademisi kılavuzlarına uygundur.**

Teknik Özellikler

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Feragatnameler

  1. 2026 yılında, 11.673 Anne ve Bebek Bakımı ürünleri kullanıcısı ile küresel çapta online olarak gerçekleştirilen kullanım ve tutum araştırmasına dayanmaktadır. 

  1. 2023 yılında ABD'de gerçekleştirilen bir tüketici testine göre (n = 477), Soothie emziği bilen annelerin oranı

  2. Amerikan Pediatri Akademisi "parçalarına ayrılamayacak şekilde üretilmiş emzikler satın alınmasını önerir. Tek parça plastikten kalıplanmış olanlar özellikle güvenlidir." (Caring for Your Baby and Young Child: Birth to Age 5, 7. baskı, 2019, American Academy of Pediatrics, Tanya Remer Altmann ve David L. Hill, New York: Bantam Books.)

  3. Hijyen nedeniyle emzikleri 4 haftalık kullanımdan sonra değiştirin

  4. ABD'deki hastanelerde dağıtılanlar da dahil olmak üzere, tüm Emzik modellerimiz aynı uç şekline ve tek parça tasarıma sahip olup farklı koruyucu şekilleriyle sunulur.