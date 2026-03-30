Besleme rutinlerinin oluşturulmasına yardımcı olur

Soothie, bebeklerin beslenme için ihtiyaç duyduğu ağız kaslarını nazikçe çalıştırarak memeyi kavramalarını ve yeterli süt alımlarını destekler. Anne göğsüne benzer yuvarlak ucu, emzirme ile emzik kullanımı arasında daha kolay uyum sağlamaya yardımcı olur. Böylece hem emzirmeyi hem de emzik kullanımını güvenle sürdürebilirsiniz.