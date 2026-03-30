2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
SCF191/20
Tek parça silikon tasarım
0-3 ay
BPA içermez
2'li paket
Yeni doğan bebeklerin beslenmeler arasında kendilerini sakinleştirebilmeleri için doğal emme refleksini destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. İlk günden itibaren ağız gelişimini destekler. Her emme hareketi, sağlıklı konuşma gelişimi için gerekli ağız kaslarının kullanılmasına da yardımcı olur.
Soothie, bebeklerin beslenme için ihtiyaç duyduğu ağız kaslarını nazikçe çalıştırarak memeyi kavramalarını ve yeterli süt alımlarını destekler. Anne göğsüne benzer yuvarlak ucu, emzirme ile emzik kullanımı arasında daha kolay uyum sağlamaya yardımcı olur. Böylece hem emzirmeyi hem de emzik kullanımını güvenle sürdürebilirsiniz.
0-3 aylık yenidoğanlar için özel olarak tasarlanmış Soothie tamamen silikondan üretilmiştir. Tek parça tasarımı, Amerikan Pediatri Akademisi kılavuzlarına uygundur.**
Yorumlar
2026 yılında, 11.673 Anne ve Bebek Bakımı ürünleri kullanıcısı ile küresel çapta online olarak gerçekleştirilen kullanım ve tutum araştırmasına dayanmaktadır.
2023 yılında ABD'de gerçekleştirilen bir tüketici testine göre (n = 477), Soothie emziği bilen annelerin oranı
Amerikan Pediatri Akademisi "parçalarına ayrılamayacak şekilde üretilmiş emzikler satın alınmasını önerir. Tek parça plastikten kalıplanmış olanlar özellikle güvenlidir." (Caring for Your Baby and Young Child: Birth to Age 5, 7. baskı, 2019, American Academy of Pediatrics, Tanya Remer Altmann ve David L. Hill, New York: Bantam Books.)
Hijyen nedeniyle emzikleri 4 haftalık kullanımdan sonra değiştirin
ABD'deki hastanelerde dağıtılanlar da dahil olmak üzere, tüm Emzik modellerimiz aynı uç şekline ve tek parça tasarıma sahip olup farklı koruyucu şekilleriyle sunulur.