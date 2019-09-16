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Üretimden kaldırıldı

Philips AventFreeflow emzik

SCF186/25

4.1
| (8) İncelemeler | 83% bu ürünü tavsiye ediyor
Çocuğunuzun gelişimini destekler
Philips Avent Emzik, 18 ayın üzerindeki çocuğunuzun gelişimini ve değişen yatışma ihtiyaçlarını destekler. Isırmaya dayanıklı emzik çocuğunuza rahatlık sağlarken aynı zamanda gelişen dişlerine ve diş etlerine uyum sağlar. Çeşitli şirin tasarımları ve renkleri mevcuttur.
Tüm avantajları görüntüleyin

Isırmaya dayanıklı

Çocuğunuzun gelişimini destekler

  • Isırmaya dayanıklı emzik

  • 18 ay+

  • Ortodontik ve BPA İçermeyen

  • 2'li paket

Büyük bebekler için ısırmaya dayanıklı emzik

Büyük bebekler için ısırmaya dayanıklı emzik

Bu ısırmaya dayanıklı emzik, büyük bebekler için özel olarak tasarlanmıştır.*

Ekstra hava delikleri, bebeğinizin cildinin nefes almasını sağlar

Ekstra hava delikleri, bebeğinizin cildinin nefes almasını sağlar

Bebeğinizin cildinin nefes alması oldukça önemlidir. Emziğin korumasında cilt tahrişini azaltmak üzere tasarlanmış ve ekstra hava akışı sağlayan 6 adet hava deliği bulunur.

İngiltere'deki ödüllü tesisimizde üretilmiştir

İngiltere'deki ödüllü tesisimizde üretilmiştir

Bebeğinizin konforunun güvenilir ellerde olduğundan emin olabilirsiniz. Bu emzik, İngiltere'deki ödüllü tesisimizde üretilmiştir.*

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.1

5 üzerinden

8

İncelemeler

83%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3

16/09/2019

Türkiye

Türkiye

Mükemmel emzik

Çift yönlü kullanılan teknik yapısıyla oğlumun vazgeçilmez emziği avent. 18 aylıktan 3 yaşına kadar severek kullandı. Tüm annelere tavsiye ediyorum.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF186/24 Freeflow pacifiers için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF186/24 Freeflow pacifiers için yapılmıştır

10/09/2019

Türkiye

Türkiye

Mükemmel

Ürün çok kullanışlı. 6 aylık oğlum var sadece bu emziği emiyor diğer tüm çeşitleri reddediyor doktorumuz da bunu önerdi fosforlu olması gece beşikte emzik arayıp uykumuzun bölünmesine de engel oluyor. Şiddetle tavsiye ediyorum. Oğlum emzik tutmadı basta sonra bunu denedikten sonra emzik alışkanlığı edindi teşekkürler philips

Bu değerlendirme SCF186/24 Freeflow pacifiers için yapılmıştır

Bu değerlendirme SCF186/24 Freeflow pacifiers için yapılmıştır

04/09/2019

Türkiye

Türkiye

Bu ürün muhteşem

Bebeğim doğduğundan itibaren aventin emzik ve biberonlarından başka ürün kabul etmedi biz çok memnun kaldık herkese gönül rahatlığıyla tavsiye ederiz.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF186/25 Freeflow pacifiers için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF186/25 Freeflow pacifiers için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. Dünyanın 1 numaralı emzik markası

  2. Bu emzik, diş kaşıyıcı olarak kullanılmamalıdır. Isırmaya dayanıklıdır.

  3. Hijyen nedeniyle emzikleri 4 haftalık kullanımdan sonra değiştirin

  4. Serimiz anneleri ve bebekleri her gelişim aşamasında destekler

  5. Yılın Üreticisi Ödülü, 2014