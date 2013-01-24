Çocuğunuzun gelişimini destekler

Philips Avent Emzik, 18 ayın üzerindeki çocuğunuzun gelişimini ve değişen yatışma ihtiyaçlarını destekler. Isırmaya dayanıklı emzik çocuğunuza rahatlık sağlarken aynı zamanda gelişen dişlerine ve diş etlerine uyum sağlar. Çeşitli şirin tasarımları ve renkleri mevcuttur. Tüm faydaları görün