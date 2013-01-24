Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın
Anasayfa
$

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Peşin fiyatına 12 taksit

    • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    • 2 yıl garanti

    Emzik tutacağı

    SCF185/00
    Bu ürün için destek alın
    Genel Derecelendirme / 5
    • Emziğin yere düşmesini engeller. Emziğin yere düşmesini engeller. Emziğin yere düşmesini engeller.
      -{discount-value}

      Emzik tutacağı

      SCF185/00
      Bu ürün için destek alın

      Emziğin yere düşmesini engeller.

      Philips Avent Emzik Klipsi ile emzik her zaman bebeğinizin yanında olur ve temiz kalır. Emzik klipsi kolayca takılabilecek biçimde tasarlanmıştır ve bebeğinizin giysileri üzerinde iz bırakmaz. Modaya uygun üç renk seçeneğine sahiptir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 35,90 TL
      Benzer ürünler bul

      Emzik tutacağı

      Emziğin yere düşmesini engeller.

      Philips Avent Emzik Klipsi ile emzik her zaman bebeğinizin yanında olur ve temiz kalır. Emzik klipsi kolayca takılabilecek biçimde tasarlanmıştır ve bebeğinizin giysileri üzerinde iz bırakmaz. Modaya uygun üç renk seçeneğine sahiptir. Tüm faydaları görün

      Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

      Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

      Toplu satın alım fiyatı

      Skip this

      Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

      Aksesuar ekle

      Emzik tutacağı

      Philips Online Mağaza fiyatı

      Toplam:

      Uyumlu Ürünler

      Model numarasını nerede bulabilirim?

        Emziğin yere düşmesini engeller.

        Şık, renkli tasarıma sahip emzik

        • 0 ay+

        Takması kolay

        Tutacağın ekstra geniş ağzı emzik tutacağını bebeğin kıyafetine tek elle tutturabilmenizi kolaylaştırır

        Giysilere zarar vermez

        Tutacak bebeğinizin kıyafetlerinde iz bırakmaz

        Akıllı tasarım

        Halkası olan tüm emziklerle uyumludur

        Teknik Özellikler

        • Menşei

          Almanya
          Evet

        • Paket içeriği

          Emzik Tutacağı
          1

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          • 0 - 6 ay
          • 6-18 ay

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            Sipariş Takibi