Emziğin yere düşmesini engeller.

Philips Avent Emzik Klipsi ile emzik her zaman bebeğinizin yanında olur ve temiz kalır. Emzik klipsi kolayca takılabilecek biçimde tasarlanmıştır ve bebeğinizin giysileri üzerinde iz bırakmaz. Modaya uygun üç renk seçeneğine sahiptir. Tüm faydaları görün