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Emziğin yere düşmesini engeller.
Philips Avent Emzik Klipsi ile emzik her zaman bebeğinizin yanında olur ve temiz kalır. Emzik klipsi kolayca takılabilecek biçimde tasarlanmıştır ve bebeğinizin giysileri üzerinde iz bırakmaz. Modaya uygun üç renk seçeneğine sahiptir. Tüm faydaları görün
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Emziğin yere düşmesini engeller.
Philips Avent Emzik Klipsi ile emzik her zaman bebeğinizin yanında olur ve temiz kalır. Emzik klipsi kolayca takılabilecek biçimde tasarlanmıştır ve bebeğinizin giysileri üzerinde iz bırakmaz. Modaya uygun üç renk seçeneğine sahiptir. Tüm faydaları görün
Emzik tutacağı
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
SCF223/22
SCF222/22
SCF245/22
SCF182/64
SCF227/20
SCF226/20
Tutacağın ekstra geniş ağzı emzik tutacağını bebeğin kıyafetine tek elle tutturabilmenizi kolaylaştırır
Tutacak bebeğinizin kıyafetlerinde iz bırakmaz
Halkası olan tüm emziklerle uyumludur
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Paket içeriği
Gelişim aşamaları