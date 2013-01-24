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Süt pompasıyla vakumlama yapmak için.
Silikon diyafram, elektrikli süt pompanızda vakumlama oluşturur.
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Süt pompasıyla vakumlama yapmak için.
Silikon diyafram, elektrikli süt pompanızda vakumlama oluşturur.
Süt pompasıyla vakumlama yapmak için.
Silikon diyafram, elektrikli süt pompanızda vakumlama oluşturur.
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Süt pompasıyla vakumlama yapmak için.
Silikon diyafram, elektrikli süt pompanızda vakumlama oluşturur.
Göğüs pompası için silikon diyafram
Philips Online Mağaza fiyatı
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Philips tüketici ürünleri yedek parçaları sayesinde ürününüze yepyeni bir görünüm kazandırmak çok kolay. Üstelik alıştığınız Philips kalitesiyle.
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