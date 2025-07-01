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Philips Avent Yumuşak bardak uçları
Üretimden kaldırıldı
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SCF146/02
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Tümü (3)
Rengi bozulmuş Philips Avent ürün parçalarını kullanmak güvenli midir?
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Philips Avent ürünüm BPA ve BPS içermiyor mu?