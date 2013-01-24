Yumuşak bardak ucu

Philips Avent Yumuşak Bardak Uçları hassas diş etlerine uygun olarak tasarlanmıştır ve emzirme veya biberonla beslemeden bardağa geçiş için ideal ilk adımdır. Kolay içme sağlayan ve kolayca temizlenen akıtmaz valfe sahiptir. Tüm faydaları görün