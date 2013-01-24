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Yumuşak bardak ucu
Philips Avent Yumuşak Bardak Uçları hassas diş etlerine uygun olarak tasarlanmıştır ve emzirme veya biberonla beslemeden bardağa geçiş için ideal ilk adımdır. Kolay içme sağlayan ve kolayca temizlenen akıtmaz valfe sahiptir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yumuşak bardak ucu
Philips Avent Yumuşak Bardak Uçları hassas diş etlerine uygun olarak tasarlanmıştır ve emzirme veya biberonla beslemeden bardağa geçiş için ideal ilk adımdır. Kolay içme sağlayan ve kolayca temizlenen akıtmaz valfe sahiptir. Tüm faydaları görün
Yumuşak bardak ucu
Philips Avent Yumuşak Bardak Uçları hassas diş etlerine uygun olarak tasarlanmıştır ve emzirme veya biberonla beslemeden bardağa geçiş için ideal ilk adımdır. Kolay içme sağlayan ve kolayca temizlenen akıtmaz valfe sahiptir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yumuşak bardak ucu
Philips Avent Yumuşak Bardak Uçları hassas diş etlerine uygun olarak tasarlanmıştır ve emzirme veya biberonla beslemeden bardağa geçiş için ideal ilk adımdır. Kolay içme sağlayan ve kolayca temizlenen akıtmaz valfe sahiptir. Tüm faydaları görün
Yumuşak bardak uçları
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Hassas diş etleri için tasarlanmıştır
Bardak uçları ve kulplar, tüm Philips Avent Biberonlar ve Bardaklarla kullanılabilir
İçmesi kolay, temizlemesi kolay
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