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Kendi başına içmesi için
Eğitici Kulpları Philips AVENT biberonlar ve bardaklarla birlikte kullanılır ve her aşamada çocuğun kendi başına içmesine yardımcı olur. Kolayca takılıp çıkarılabildiklerinden, bardaklar, kulplarla veya kulplar olmadan da kullanılabilirler. Yeşil ve turuncu renklerde sunulur.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kendi başına içmesi için
Eğitici Kulpları Philips AVENT biberonlar ve bardaklarla birlikte kullanılır ve her aşamada çocuğun kendi başına içmesine yardımcı olur. Kolayca takılıp çıkarılabildiklerinden, bardaklar, kulplarla veya kulplar olmadan da kullanılabilirler. Yeşil ve turuncu renklerde sunulur.
Kendi başına içmesi için
Eğitici Kulpları Philips AVENT biberonlar ve bardaklarla birlikte kullanılır ve her aşamada çocuğun kendi başına içmesine yardımcı olur. Kolayca takılıp çıkarılabildiklerinden, bardaklar, kulplarla veya kulplar olmadan da kullanılabilirler. Yeşil ve turuncu renklerde sunulur.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kendi başına içmesi için
Eğitici Kulpları Philips AVENT biberonlar ve bardaklarla birlikte kullanılır ve her aşamada çocuğun kendi başına içmesine yardımcı olur. Kolayca takılıp çıkarılabildiklerinden, bardaklar, kulplarla veya kulplar olmadan da kullanılabilirler. Yeşil ve turuncu renklerde sunulur.
Bardak için eğitici kulplar
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