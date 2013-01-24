Kendi başına içmesi için

Eğitici Kulpları Philips AVENT biberonlar ve bardaklarla birlikte kullanılır ve her aşamada çocuğun kendi başına içmesine yardımcı olur. Kolayca takılıp çıkarılabildiklerinden, bardaklar, kulplarla veya kulplar olmadan da kullanılabilirler. Yeşil ve turuncu renklerde sunulur.