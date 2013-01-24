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    Philips AVENT

    Bardak için eğitici kulplar

    SCF142/00
    AVENT
    Genel Derecelendirme / 5
    AVENT
    • Kendi başına içmesi için Kendi başına içmesi için Kendi başına içmesi için
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      Philips AVENT Bardak için eğitici kulplar

      SCF142/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Kendi başına içmesi için

      Eğitici Kulpları Philips AVENT biberonlar ve bardaklarla birlikte kullanılır ve her aşamada çocuğun kendi başına içmesine yardımcı olur. Kolayca takılıp çıkarılabildiklerinden, bardaklar, kulplarla veya kulplar olmadan da kullanılabilirler. Yeşil ve turuncu renklerde sunulur.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 18,90 TL
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      Philips AVENT Bardak için eğitici kulplar

      Kendi başına içmesi için

      Eğitici Kulpları Philips AVENT biberonlar ve bardaklarla birlikte kullanılır ve her aşamada çocuğun kendi başına içmesine yardımcı olur. Kolayca takılıp çıkarılabildiklerinden, bardaklar, kulplarla veya kulplar olmadan da kullanılabilirler. Yeşil ve turuncu renklerde sunulur.

      Kendi başına içmesi için

      Eğitici Kulpları Philips AVENT biberonlar ve bardaklarla birlikte kullanılır ve her aşamada çocuğun kendi başına içmesine yardımcı olur. Kolayca takılıp çıkarılabildiklerinden, bardaklar, kulplarla veya kulplar olmadan da kullanılabilirler. Yeşil ve turuncu renklerde sunulur.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 18,90 TL
      Benzer ürünler bul

      Philips AVENT Bardak için eğitici kulplar

      Kendi başına içmesi için

      Eğitici Kulpları Philips AVENT biberonlar ve bardaklarla birlikte kullanılır ve her aşamada çocuğun kendi başına içmesine yardımcı olur. Kolayca takılıp çıkarılabildiklerinden, bardaklar, kulplarla veya kulplar olmadan da kullanılabilirler. Yeşil ve turuncu renklerde sunulur.

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        Bardak için eğitici kulplar

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        Toplam:

        Kendi başına içmesi için

        Kolayca çıkarılabilen bardak kulpları

        Kıvrımlı biçim

        Küçük ellerin kolayca kavrayabilmesi için

        Takması ve çıkarması kolay

        Bardaklar kulplu veya kulpsuz kullanılabilir

        Değiştirilebilir

        Bardak uçları ve kulplar, tüm Philips AVENT Biberonlar ve Bardaklarla kullanılabilir.

        Teknik Özellikler

        • Menşei

          İngiltere
          Evet

        • Paket içeriği

          Eğitim kulpları
          2  adet

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          4 ay+

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