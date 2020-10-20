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Philips Avent Şeffaf Emzikler
Üretimden kaldırıldı
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SCF124/01
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Ek eğitim içeriği - English (US)
Tümü (8)
Philips Avent emzik kullanımı nasıl bırakılır
Avent emzik ve ısırma halkaları neden kauçuk yerine silikondan üretilmiştir?
Philips Avent emzikteki suyu nasıl çıkarırım?
Philips Avent Emziğimin güvenliğini nasıl kontrol edebilirim?
Philips Avent emziği ne kadar süre kullanabilirim?