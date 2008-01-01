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  • Ortodontik
  • Ortodontik
  • Ortodontik
  • Ortodontik
  • Ortodontik
  • Ortodontik

Üretimden kaldırıldı

Philips AventŞeffaf Emzikler

SCF124/01

Ortodontik

Philips AVENT ortodontik, esnek ve simetrik emzikler, bebeğinizin damak, diş ve çene gelişimine yardımcı olur. Tüm Philips AVENT emzikler silikondan üretilmiştir tat ve koku içermez. Renkler değişebilir.

Tüm avantajları görüntüleyin

Şık tasarım, kristal berraklığında görünüm.

Ortodontik

  • 3-6 ay

10 bebekten 9'u emziklerimizi tercih ediyor*

10 bebekten 9'u emziklerimizi tercih ediyor*

Bebeğiniz ne istediğini biliyor! Annelere bebeklerinin Philips Avent emziklere nasıl tepki gösterdiğini sorduk ve 10 bebekten 9'unun emziklerimizi tercih ettiğini öğrendik.*

Doğal ağız gelişimi için tasarlandı

Doğal ağız gelişimi için tasarlandı

Esnek silikon emziğimizin simetrik şekli, bebeğinizin büyüyen damağına, dişlerine ve diş etlerine uyum sağlar.

İngiltere'deki ödüllü tesisimizde üretilmiştir

İngiltere'deki ödüllü tesisimizde üretilmiştir

Bebeğinizin konforunun güvenilir ellerde olduğundan emin olabilirsiniz. Bu emzik, İngiltere'deki ödüllü tesisimizde üretilmiştir.*

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları