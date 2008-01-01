2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SCF124/01
Ortodontik
Philips AVENT ortodontik, esnek ve simetrik emzikler, bebeğinizin damak, diş ve çene gelişimine yardımcı olur. Tüm Philips AVENT emzikler silikondan üretilmiştir tat ve koku içermez. Renkler değişebilir.
3-6 ay
Bebeğiniz ne istediğini biliyor! Annelere bebeklerinin Philips Avent emziklere nasıl tepki gösterdiğini sorduk ve 10 bebekten 9'unun emziklerimizi tercih ettiğini öğrendik.*
Esnek silikon emziğimizin simetrik şekli, bebeğinizin büyüyen damağına, dişlerine ve diş etlerine uyum sağlar.
Bebeğinizin konforunun güvenilir ellerde olduğundan emin olabilirsiniz. Bu emzik, İngiltere'deki ödüllü tesisimizde üretilmiştir.*
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