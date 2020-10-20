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Philips Avent Şeffaf Emzikler
Üretimden kaldırıldı
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SCF120/01
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Ek eğitim içeriği - English (US)
Tümü (8)
Avent emzik ve ısırma halkaları neden kauçuk yerine silikondan üretilmiştir?
Philips Avent emzik kullanımı nasıl bırakılır
Philips Avent yaş kılavuzları önemli midir?
Philips Avent emziği ne kadar süre kullanabilirim?
Philips Avent emzikteki suyu nasıl çıkarırım?