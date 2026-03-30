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  • Bebeğin yüzünün doğal kıvrımlarına rahatça uyum sağlar
  • Bebeğin yüzünün doğal kıvrımlarına rahatça uyum sağlar
  • Bebeğin yüzünün doğal kıvrımlarına rahatça uyum sağlar
  • Bebeğin yüzünün doğal kıvrımlarına rahatça uyum sağlar
  • Bebeğin yüzünün doğal kıvrımlarına rahatça uyum sağlar
  • Bebeğin yüzünün doğal kıvrımlarına rahatça uyum sağlar
  • Bebeğin yüzünün doğal kıvrımlarına rahatça uyum sağlar
  • Bebeğin yüzünün doğal kıvrımlarına rahatça uyum sağlar
  • Bebeğin yüzünün doğal kıvrımlarına rahatça uyum sağlar
  • Bebeğin yüzünün doğal kıvrımlarına rahatça uyum sağlar
  • Bebeğin yüzünün doğal kıvrımlarına rahatça uyum sağlar
  • Bebeğin yüzünün doğal kıvrımlarına rahatça uyum sağlar
  • Bebeğin yüzünün doğal kıvrımlarına rahatça uyum sağlar
  • Bebeğin yüzünün doğal kıvrımlarına rahatça uyum sağlar
  • Bebeğin yüzünün doğal kıvrımlarına rahatça uyum sağlar
  • Bebeğin yüzünün doğal kıvrımlarına rahatça uyum sağlar
  • Bebeğin yüzünün doğal kıvrımlarına rahatça uyum sağlar
  • Bebeğin yüzünün doğal kıvrımlarına rahatça uyum sağlar
  • Bebeğin yüzünün doğal kıvrımlarına rahatça uyum sağlar
  • Bebeğin yüzünün doğal kıvrımlarına rahatça uyum sağlar
  • Bebeğin yüzünün doğal kıvrımlarına rahatça uyum sağlar
  • Bebeğin yüzünün doğal kıvrımlarına rahatça uyum sağlar
  • Bebeğin yüzünün doğal kıvrımlarına rahatça uyum sağlar
  • Bebeğin yüzünün doğal kıvrımlarına rahatça uyum sağlar

Philips Avent SoothieSoothie

SCF099/22

Bebeğin yüzünün doğal kıvrımlarına rahatça uyum sağlar
Philips Avent Soothie, bebeğinizin yüzünün doğal kıvrımlarına uygun şekilde tasarlanmıştır. Kıvrımlı, kalp şeklindeki koruma bebeğin minik burnuna çarpmaz. Tıbbi sınıf silikondan üretilen Soothie, Avrupa genelindeki hastanelerde dağıtılmaktadır*
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Dünyada Annelerin En Çok Önerdiği Marka1

Esnek tıbbi sınıf silikon

Bebeğin yüzünün doğal kıvrımlarına rahatça uyum sağlar

  • Tek parça silikon tasarım

  • 0-6 ay

  • BPA içermez

  • 2'li paket

Daha fazla konfor için bebeğinizin yüzünün kıvrımlarını takip eder

Daha fazla konfor için bebeğinizin yüzünün kıvrımlarını takip eder

Özel kıvrımlı, kalp şeklindeki koruma bebeğinizin yüzünün doğal kıvrımlarını takip edecek şekilde tasarlanmıştır. Böylece bebeğinizin minik burnuna çarpmadan maksimum konfor sağlar.

%100 tıbbi sınıf silikondan üretilen tek parçalı tasarım

%100 tıbbi sınıf silikondan üretilen tek parçalı tasarım

Tamamen esnek tıbbi sınıf silikondan üretilen Soothie dayanıklı, tek parçalı bir tasarıma sahiptir. Uzman ekibimiz tarafından 0-6 ay arası yeni doğmuş bebeğiniz için özel olarak hazırlanmıştır

Avrupa genelinde hastaneler tarafından dağıtılmaktadır*

Avrupa genelinde hastaneler tarafından dağıtılmaktadır*

Philips Avent Soothie serisi tüm Avrupa'daki hastanelerde dağıtılmaktadır. Yeni doğmuş bebekleri rahatlatmak için doktorların ve hemşirelerin güvenle kullandığı bir üründür.

Teknik Özellikler

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Feragatnameler

  1. 2026 yılında, 11.673 Anne ve Bebek Bakımı ürünleri kullanıcısı ile küresel çapta online olarak gerçekleştirilen kullanım ve tutum araştırmasına dayanmaktadır. 

  1. Tüm Soothie emziklerimiz aynı emzik şekline, tek parçalı tasarıma ve malzemeye sahiptir ve Avrupa genelinde hastanelere dağıtılanlar da dahil olmak üzere, çeşitli koruma şekilleriyle birlikte sunulur

  2. Hijyen nedeniyle emzikleri 4 haftalık kullanımdan sonra değiştirin