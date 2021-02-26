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    Philips Avent Soothie

    Soothie

    SCF099/22
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    1 ödül
    Avent
    • Bebeğin yüzünün doğal kıvrımlarına rahatça uyum sağlar Bebeğin yüzünün doğal kıvrımlarına rahatça uyum sağlar Bebeğin yüzünün doğal kıvrımlarına rahatça uyum sağlar
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      Philips Avent Soothie Soothie

      SCF099/22
      Genel Derecelendirme / 5
      1 ödül

      Bebeğin yüzünün doğal kıvrımlarına rahatça uyum sağlar

      Philips Avent Soothie, bebeğinizin yüzünün doğal kıvrımlarına uygun şekilde tasarlanmıştır. Kıvrımlı, kalp şeklindeki koruma bebeğin minik burnuna çarpmaz. Tıbbi sınıf silikondan üretilen Soothie, Avrupa genelindeki hastanelerde dağıtılmaktadır* Tüm faydaları görün

      Philips Avent Soothie Soothie

      Bebeğin yüzünün doğal kıvrımlarına rahatça uyum sağlar

      Philips Avent Soothie, bebeğinizin yüzünün doğal kıvrımlarına uygun şekilde tasarlanmıştır. Kıvrımlı, kalp şeklindeki koruma bebeğin minik burnuna çarpmaz. Tıbbi sınıf silikondan üretilen Soothie, Avrupa genelindeki hastanelerde dağıtılmaktadır* Tüm faydaları görün

      Bebeğin yüzünün doğal kıvrımlarına rahatça uyum sağlar

      Philips Avent Soothie, bebeğinizin yüzünün doğal kıvrımlarına uygun şekilde tasarlanmıştır. Kıvrımlı, kalp şeklindeki koruma bebeğin minik burnuna çarpmaz. Tıbbi sınıf silikondan üretilen Soothie, Avrupa genelindeki hastanelerde dağıtılmaktadır* Tüm faydaları görün

      Philips Avent Soothie Soothie

      Bebeğin yüzünün doğal kıvrımlarına rahatça uyum sağlar

      Philips Avent Soothie, bebeğinizin yüzünün doğal kıvrımlarına uygun şekilde tasarlanmıştır. Kıvrımlı, kalp şeklindeki koruma bebeğin minik burnuna çarpmaz. Tıbbi sınıf silikondan üretilen Soothie, Avrupa genelindeki hastanelerde dağıtılmaktadır* Tüm faydaları görün

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        Soothie

        Soothie

        Soothie

        Toplam:

        Bebeğin yüzünün doğal kıvrımlarına rahatça uyum sağlar

        Esnek tıbbi sınıf silikon

        • Tek parça silikon tasarım
        • 0-6 ay
        • BPA içermez
        • 2'li paket
        Daha fazla konfor için bebeğinizin yüzünün kıvrımlarını takip eder

        Daha fazla konfor için bebeğinizin yüzünün kıvrımlarını takip eder

        Özel kıvrımlı, kalp şeklindeki koruma bebeğinizin yüzünün doğal kıvrımlarını takip edecek şekilde tasarlanmıştır. Böylece bebeğinizin minik burnuna çarpmadan maksimum konfor sağlar.

        %100 tıbbi sınıf silikondan üretilen tek parçalı tasarım

        %100 tıbbi sınıf silikondan üretilen tek parçalı tasarım

        Tamamen esnek tıbbi sınıf silikondan üretilen Soothie dayanıklı, tek parçalı bir tasarıma sahiptir. Uzman ekibimiz tarafından 0-6 ay arası yeni doğmuş bebeğiniz için özel olarak hazırlanmıştır

        Avrupa genelinde hastaneler tarafından dağıtılmaktadır*

        Avrupa genelinde hastaneler tarafından dağıtılmaktadır*

        Philips Avent Soothie serisi tüm Avrupa'daki hastanelerde dağıtılmaktadır. Yeni doğmuş bebekleri rahatlatmak için doktorların ve hemşirelerin güvenle kullandığı bir üründür.

        Ortodontik emzik

        Ortodontik emzik

        Soothie, bebeğinizin doğal ağız gelişimini destekler. Simetrik şekilli ortodontik emziği bebeğinizin damak, diş ve diş etlerine zarar vermez.

        Benzersiz tasarım bebeğinizle bağ kurmanıza yardımcı olur

        Benzersiz tasarım bebeğinizle bağ kurmanıza yardımcı olur

        Benzersiz tasarımı sayesinde parmağınızı emziğe yerleştirebilirsiniz. Bu, bebeğinizin emmesine yardımcı olarak bebeğinizle daha da güçlü bir bağ kurmanızı sağlar.

        Tasarım suyun emzikte sıkışmasını önler

        Tasarım suyun emzikte sıkışmasını önler

        Parmakla tutulan tasarımı sayesinde su damlaları emzikte sıkışmaz.

        Temizleyin ve kullanışlı kabında saklayın

        Temizleyin ve kullanışlı kabında saklayın

        Soothie seyahat çantasının sterilizatör olarak da kullanılabileceğini biliyor muydunuz? Ekstra hijyen için biraz su ekleyin ve mikrodalgaya yerleştirin*.

        Teknik Özellikler

        • Paket içeriği

          Soothie emzik
          2  pcs

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            • Tüm Soothie emziklerimiz aynı emzik şekline, tek parçalı tasarıma ve malzemeye sahiptir ve Avrupa genelinde hastanelere dağıtılanlar da dahil olmak üzere, çeşitli koruma şekilleriyle birlikte sunulur
            • Hijyen nedeniyle emzikleri 4 haftalık kullanımdan sonra değiştirin
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