2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
SCF099/22
Tek parça silikon tasarım
0-6 ay
BPA içermez
2'li paket
Özel kıvrımlı, kalp şeklindeki koruma bebeğinizin yüzünün doğal kıvrımlarını takip edecek şekilde tasarlanmıştır. Böylece bebeğinizin minik burnuna çarpmadan maksimum konfor sağlar.
Tamamen esnek tıbbi sınıf silikondan üretilen Soothie dayanıklı, tek parçalı bir tasarıma sahiptir. Uzman ekibimiz tarafından 0-6 ay arası yeni doğmuş bebeğiniz için özel olarak hazırlanmıştır
Philips Avent Soothie serisi tüm Avrupa'daki hastanelerde dağıtılmaktadır. Yeni doğmuş bebekleri rahatlatmak için doktorların ve hemşirelerin güvenle kullandığı bir üründür.
Yorumlar
2026 yılında, 11.673 Anne ve Bebek Bakımı ürünleri kullanıcısı ile küresel çapta online olarak gerçekleştirilen kullanım ve tutum araştırmasına dayanmaktadır.
Tüm Soothie emziklerimiz aynı emzik şekline, tek parçalı tasarıma ve malzemeye sahiptir ve Avrupa genelinde hastanelere dağıtılanlar da dahil olmak üzere, çeşitli koruma şekilleriyle birlikte sunulur
Hijyen nedeniyle emzikleri 4 haftalık kullanımdan sonra değiştirin