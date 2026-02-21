2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Bebeğinizin cildi nefes alsın
Ortodontiktir ve BPA içermez
2 paket
0-6 ay
Ekstra geniş hava delikleri, bebeğinizi rahatlatırken cildini havalandırır ve kuru kalmasını sağlar.
Ebeveynlere bebeklerinin dokulu silikon emziklerimize nasıl tepki gösterdiğini sorduk ve bebeklerin ortalama %98'inin Philips Avent ultra soft ve ultra air emziklere alıştığını öğrendik.
Ultra soft ve ultra air emziklerimiz için bilinçli olarak tıbbi uygulamalarda yaygın bir şekilde kullanılan, tehlikeli kimyasallar, endokrin aktif maddeler (ör. BPA) ve alerjenler içermeyen, güvenli ve inert bir madde olan silikonu tercih ediyoruz.
4.9
5 üzerinden
31
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Gizem Övgü Erdem
21/02/2026
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Emzik
Sadece philips kullanıyoruz, başka emzikleri asla sevmedi. Keşke bizim gibi üç ayda düsenli emzik ve biberon emziği değiştirenler için philipsin bir bonusu olsa ve sağlıklı yaklaşımımızı desteklense.
Avantajlar
Güvenilir arge malzeme
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme ultra air SCF085/21 Emzik için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme ultra air SCF085/21 Emzik için yapılmıştır
Gonca61
12/02/2026
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Urunun gorsel ozelligi cok tatli
Hic bir emzigi tutmadi kizim bunu hemen kavradi ve emdi philips sayesinde emzige alistirabilrim o yuzden puanim hep 5
Avantajlar
2li olmasi ve kutuda olmasi
Dezavantajlar
Yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme ultra air SCF080/06 emzik için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme ultra air SCF080/06 emzik için yapılmıştır
Kader güneş
26/12/2023
Türkiye
Promosyonun bir parçası
İyiki philips
Çok memnunuz. Bebeğimiz hemen sevdi. İyiki philps ❤️
Avantajlar
Kullanışlı
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme ultra air SCF085/12 emzik için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme ultra air SCF085/12 emzik için yapılmıştır
2026 yılında, 11.673 Anne ve Bebek Bakımı ürünleri kullanıcısı ile küresel çapta online olarak gerçekleştirilen kullanım ve tutum araştırmasına dayanmaktadır.
2016-2017 yıllarında ABD'de gerçekleştirilen tüketici testleri, ultra air ve ultra soft emziklerimizde kullanılan dokulu Philips Avent emzik yapısının ortalama %98 oranında kabul gördüğünü göstermektedir.
Hijyen nedeniyle emzikleri 4 haftalık kullanımdan sonra değiştirin