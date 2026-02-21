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  • Bebeğinizin cildi nefes alsın
  • Bebeğinizin cildi nefes alsın
  • Bebeğinizin cildi nefes alsın
  • Bebeğinizin cildi nefes alsın
  • Bebeğinizin cildi nefes alsın
  • Bebeğinizin cildi nefes alsın
  • Bebeğinizin cildi nefes alsın
  • Bebeğinizin cildi nefes alsın
  • Bebeğinizin cildi nefes alsın
  • Bebeğinizin cildi nefes alsın
  • Bebeğinizin cildi nefes alsın
  • Bebeğinizin cildi nefes alsın

Philips Avent ultra airemzik

SCF080/08

4.9
| (31) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Bebeğinizin cildi nefes alsın
Hava akışı rahatlığını deneyimleyin. Philips Avent ultra air emzik, bebeğinizin cildini kuru tutan ekstra geniş hava deliklerine sahiptir. Çeşitli renk ve tasarımlarda mevcuttur.
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Dünyada Annelerin En Çok Önerdiği Marka1

Ekstra geniş hava delikleri bebeğinizin rahat etmesini sağlar

Bebeğinizin cildi nefes alsın

  • Bebeğinizin cildi nefes alsın

  • Ortodontik ve BPA İçermeyen

  • 2'li paket

  • 6-18 ay

Bebeğinizin cildi nefes alsın

Bebeğinizin cildi nefes alsın

Ekstra geniş hava delikleri, bebeğinizi rahatlatırken cildini havalandırır ve kuru kalmasını sağlar.

Dünya genelinde bebeklerin favorisi*

Dünya genelinde bebeklerin favorisi*

Annelere bebeklerinin dokulu silikon emziklerimize nasıl tepki gösterdiğini sorduk ve bebeklerin ortalama %98'inin Philips Avent ultra soft ve ultra air emziklere alıştığını öğrendik.

%100 gıda ile kullanıma uygun silikondan üretilmiş emzik

%100 gıda ile kullanıma uygun silikondan üretilmiş emzik

Ultra soft ve ultra air emziklerimiz için bilinçli olarak tıbbi uygulamalarda yaygın bir şekilde kullanılan, tehlikeli kimyasallar, endokrin aktif maddeler (ör. BPA) ve alerjenler içermeyen, güvenli ve inert bir madde olan silikonu tercih ediyoruz.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.9

5 üzerinden

31

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

2
1

21/02/2026

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Emzik

Sadece philips kullanıyoruz, başka emzikleri asla sevmedi. Keşke bizim gibi üç ayda düsenli emzik ve biberon emziği değiştirenler için philipsin bir bonusu olsa ve sağlıklı yaklaşımımızı desteklense.

Avantajlar

Güvenilir arge malzeme

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme ultra air SCF085/21 Emzik için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme ultra air SCF085/21 Emzik için yapılmıştır

12/02/2026

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Urunun gorsel ozelligi cok tatli

Hic bir emzigi tutmadi kizim bunu hemen kavradi ve emdi philips sayesinde emzige alistirabilrim o yuzden puanim hep 5

Avantajlar

2li olmasi ve kutuda olmasi

Dezavantajlar

Yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme ultra air SCF080/06 emzik için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme ultra air SCF080/06 emzik için yapılmıştır

26/12/2023

Türkiye

Türkiye

İyiki philips

Çok memnunuz. Bebeğimiz hemen sevdi. İyiki philps ❤️

Avantajlar

Kullanışlı

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme ultra air SCF085/12 emzik için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme ultra air SCF085/12 emzik için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. 2026 yılında, 11.673 Anne ve Bebek Bakımı ürünleri kullanıcısı ile küresel çapta online olarak gerçekleştirilen kullanım ve tutum araştırmasına dayanmaktadır. 

  1. 2016-2017 yıllarında ABD'de gerçekleştirilen tüketici testleri, ultra air ve ultra soft emziklerimizde kullanılan dokulu Philips Avent emzik yapısının ortalama %98 oranında kabul gördüğünü göstermektedir.

  2. Hijyen nedeniyle emzikleri 4 haftalık kullanımdan sonra değiştirin.