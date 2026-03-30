2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
SCF075/08
Karanlıkta parlayan düğme ile
Ortodontiktir ve BPA içermez
2 paket
0-2 ay
Yenidoğan emziğimiz, küçük ağızlara ve yüzlere uyacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır. Hafif, halkasız tasarımı sayesinde ideal bir ilk emziktir ve 6 aylığa kadar olan bebekler için uygundur. Emzik şekli ve boyutu, bebeğinizin Philips Avent ultra air ve ultra soft emzik serilerimize kolayca geçiş yapmasına yardımcı olur. Böylece, doğal emme ihtiyaçları her zaman karşılanır.
Ebeveynlere bebeklerinin dokulu silikon emziklerimize nasıl tepki gösterdiğini sorduk ve bebeklerin ortalama %98'inin Philips Avent ultra emziklere alıştığını öğrendik.
Ortodontik, simetrik yumuşak silikon emziklerimiz doğal ağız gelişimi için tasarlanmıştır.
Yorumlar
2026 yılında, 11.673 Anne ve Bebek Bakımı ürünleri kullanıcısı ile küresel çapta online olarak gerçekleştirilen kullanım ve tutum araştırmasına dayanmaktadır.
2023 ABD tüketici testi, bebeklerin %98'inin ultra emziklerimizde kullanılan dokulu Philips Avent emziği kabul ettiğini göstermektedir. (n=201).
ABD tüketici testinin sonuçlarına göre (2023, n=201).
Hijyen nedeniyle emzikleri 4 haftalık kullanımdan sonra değiştirin.