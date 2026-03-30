6 aya kadar güvenle kullanılabilen hafif yenidoğan emziği

Yenidoğan emziğimiz, küçük ağızlara ve yüzlere uyacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır. Hafif, halkasız tasarımı sayesinde ideal bir ilk emziktir ve 6 aylığa kadar olan bebekler için uygundur. Emzik şekli ve boyutu, bebeğinizin Philips Avent ultra air ve ultra soft emzik serilerimize kolayca geçiş yapmasına yardımcı olur. Böylece, doğal emme ihtiyaçları her zaman karşılanır.