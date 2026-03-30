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  • İlk günden itibaren yeni doğan bebekleri sakinleştirme
  • İlk günden itibaren yeni doğan bebekleri sakinleştirme
  • İlk günden itibaren yeni doğan bebekleri sakinleştirme
  • İlk günden itibaren yeni doğan bebekleri sakinleştirme
  • İlk günden itibaren yeni doğan bebekleri sakinleştirme
  • İlk günden itibaren yeni doğan bebekleri sakinleştirme
  • İlk günden itibaren yeni doğan bebekleri sakinleştirme
  • İlk günden itibaren yeni doğan bebekleri sakinleştirme
  • İlk günden itibaren yeni doğan bebekleri sakinleştirme
  • İlk günden itibaren yeni doğan bebekleri sakinleştirme
  • İlk günden itibaren yeni doğan bebekleri sakinleştirme
  • İlk günden itibaren yeni doğan bebekleri sakinleştirme

Philips Avent Sootherultra start Nighttime

SCF075/08

İlk günden itibaren yeni doğan bebekleri sakinleştirme
İlk günden itibaren sakinleştirme olanağıyla içiniz rahat olsun. Philips Avent ultra start Nighttime emzik, bebeğinizin küçük ağzına uyacak şekilde tasarlanmıştır ve altı aylık olana kadar güvenle kullanılabilir. Karanlıkta parlayan kapağıyla geceleri de kolayca bulunur.
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Dünyada Annelerin En Çok Önerdiği Marka1

Geceleri de değişmeyen tam uyum

İlk günden itibaren yeni doğan bebekleri sakinleştirme

  • Karanlıkta parlayan düğme ile

  • Ortodontiktir ve BPA içermez

  • 2 paket

  • 0-2 ay

6 aya kadar güvenle kullanılabilen hafif yenidoğan emziği

6 aya kadar güvenle kullanılabilen hafif yenidoğan emziği

Yenidoğan emziğimiz, küçük ağızlara ve yüzlere uyacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır. Hafif, halkasız tasarımı sayesinde ideal bir ilk emziktir ve 6 aylığa kadar olan bebekler için uygundur. Emzik şekli ve boyutu, bebeğinizin Philips Avent ultra air ve ultra soft emzik serilerimize kolayca geçiş yapmasına yardımcı olur. Böylece, doğal emme ihtiyaçları her zaman karşılanır.

%98 emziğe alışma oranı*

%98 emziğe alışma oranı*

Ebeveynlere bebeklerinin dokulu silikon emziklerimize nasıl tepki gösterdiğini sorduk ve bebeklerin ortalama %98'inin Philips Avent ultra emziklere alıştığını öğrendik.

Sağlıklı ağız gelişimi için ideal

Sağlıklı ağız gelişimi için ideal

Ortodontik, simetrik yumuşak silikon emziklerimiz doğal ağız gelişimi için tasarlanmıştır.

Teknik Özellikler

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Feragatnameler

  1. 2026 yılında, 11.673 Anne ve Bebek Bakımı ürünleri kullanıcısı ile küresel çapta online olarak gerçekleştirilen kullanım ve tutum araştırmasına dayanmaktadır. 

  1. 2023 ABD tüketici testi, bebeklerin %98'inin ultra emziklerimizde kullanılan dokulu Philips Avent emziği kabul ettiğini göstermektedir. (n=201).

  2. ABD tüketici testinin sonuçlarına göre (2023, n=201).

  3. Hijyen nedeniyle emzikleri 4 haftalık kullanımdan sonra değiştirin.