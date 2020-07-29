2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 adet
Hızlı akış
6 ay+
Anne göğsüne benzeyen geniş biberon emziği, doğal emzirmedeki gibi bir kavrama etkisi yaratır ve biberonla beslemeyi emzirmeyle birleştirmenize destek olur.
Bebeklerin değişen ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış, ısırmaya dayanıklı ve pürüzsüz biberon emziği.
Biberon emziğinin içinde yer alan yaprakçıklar ve oluklar emziğin çökmesini engelleyerek kesintisiz besleme olanağı sunar.
4.6
5 üzerinden
17
İncelemeler
88%
bu ürünü tavsiye ediyor
Haaret41
29/07/2020
Türkiye
Ünün kalitesi
Yumuşak ucu ve gaz önleyici özelliği harika kolay temizligi kalitesiyle sağlık açısından mükemmel bir ürün. benim kızım kullanıyor ben çok beğendim tavsiye ederim.
Avantajlar
Gaz önleyici özelliği
Dezavantajlar
Kapğının kolay kapanmaması
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF044/27 Natural biberon emziği için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF044/27 Natural biberon emziği için yapılmıştır
Kelebek89
28/07/2020
Türkiye
Bebeğim çok sevdi
Bebeğim emzik sayesinde gazından kurtuldu iyi ki philips avent
Avantajlar
Kavrayışı çok iyi
Dezavantajlar
Yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF044/27 Natural biberon emziği için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF044/27 Natural biberon emziği için yapılmıştır
Aselgökçe44
28/07/2020
Türkiye
Harika bir ürün gaz yapmıyor
Bebeğim doğduğundan beri Avent ürünlerini kullanıyorum 6. Aydan itibaren de hızlı akış biberon emziğine geçiş yaptık aventle bebeğim mutlu
Avantajlar
Gaz yapmıyor
Dezavantajlar
Yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF044/27 Natural biberon emziği için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF044/27 Natural biberon emziği için yapılmıştır
EU 10/2011 düzenlemesi gereğince %0 BPA