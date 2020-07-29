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  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir

Philips AventNatural biberon emziği

SCF044/27

4.6
| (17) İncelemeler | 88% bu ürünü tavsiye ediyor
Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
Ultra yumuşak ve çökmeyi engelleyen çıkıntılı biberon emziği, büyümekte olan bebekler için tasarlanmıştır. Konfor sağlayan yaprakçıklar ve doğal bir şekle sahip biberon emziği doğal kavrama etkisi sunarken, anne sütü ve biberonla beslemeyi birleştirme sürecini kolaylaştırır.
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Doğal emme etkisi

Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir

  • 2 adet

  • Hızlı akış

  • 6 ay+

Anne göğsüne benzeyen geniş emzik sayesinde doğal emme hissi

Anne göğsüne benzeyen geniş emzik sayesinde doğal emme hissi

Anne göğsüne benzeyen geniş biberon emziği, doğal emzirmedeki gibi bir kavrama etkisi yaratır ve biberonla beslemeyi emzirmeyle birleştirmenize destek olur.

Bebeğinizin değişen ihtiyaçlarına uygun, yumuşak ve pürüzsüz silikon

Bebeklerin değişen ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış, ısırmaya dayanıklı ve pürüzsüz biberon emziği.

Esnek, çökmeyi engelleyen oluklu biberon emziği tasarımı

Esnek, çökmeyi engelleyen oluklu biberon emziği tasarımı

Biberon emziğinin içinde yer alan yaprakçıklar ve oluklar emziğin çökmesini engelleyerek kesintisiz besleme olanağı sunar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.6

5 üzerinden

17

İncelemeler

88%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3

29/07/2020

Türkiye

Türkiye

Ünün kalitesi

Yumuşak ucu ve gaz önleyici özelliği harika kolay temizligi kalitesiyle sağlık açısından mükemmel bir ürün. benim kızım kullanıyor ben çok beğendim tavsiye ederim.

Avantajlar

Gaz önleyici özelliği

Dezavantajlar

Kapğının kolay kapanmaması

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF044/27 Natural biberon emziği için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF044/27 Natural biberon emziği için yapılmıştır

28/07/2020

Türkiye

Türkiye

Bebeğim çok sevdi

Bebeğim emzik sayesinde gazından kurtuldu iyi ki philips avent

Avantajlar

Kavrayışı çok iyi

Dezavantajlar

Yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF044/27 Natural biberon emziği için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF044/27 Natural biberon emziği için yapılmıştır

28/07/2020

Türkiye

Türkiye

Harika bir ürün gaz yapmıyor

Bebeğim doğduğundan beri Avent ürünlerini kullanıyorum 6. Aydan itibaren de hızlı akış biberon emziğine geçiş yaptık aventle bebeğim mutlu

Avantajlar

Gaz yapmıyor

Dezavantajlar

Yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF044/27 Natural biberon emziği için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF044/27 Natural biberon emziği için yapılmıştır

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