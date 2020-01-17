2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
SCF043/27
2 adet
Orta akış
3 ay+
Anne göğsüne benzeyen geniş biberon emziği, doğal emzirmedeki gibi bir kavrama etkisi yaratır ve biberonla beslemeyi emzirmeyle birleştirmenize destek olur.
Biberon emziği, anne göğsü hissini taklit etmek için tasarlanmış ultra yumuşak dokuya sahiptir.
Esnek spiral tasarım, eşsiz konfor sağlayan yaprakçıklarla birleşerek biberon emziğinin esnek yapıda olmasını sağlar ve emziğin çökmesini engelleyerek biberonla beslemeyi daha doğal hale getirir.
1.0
5 üzerinden
3
İncelemeler
Odabaşı
17/01/2020
Türkiye
Ucu çok yumuşak, oğlum bu emzikle içmiyor.
Ucu çok yumuşak olduğu için oğlum bununla içmiyor. Boş yere almış oldum. Önceden kullandığımız emzikleri değiştirme zamanı geldiği için bunu almıştım, ancak dediğim gibi bununla asla içmiyor. Eskilerini kullanmaya devam ediyorum, öncekilerden bulamıyorum maalesef.
Bu değerlendirme SCF043/27 Natural biberon emziği için yapılmıştır
Bu değerlendirme SCF043/27 Natural biberon emziği için yapılmıştır
Erh4n
01/12/2019
Türkiye
Sorumsuz üretim
Biberon emziğinin delik sayısı tanımlı değil, görselde 3 damla görüp 3 delikli sanarak alınmasın. Ürün 2 delikli!
Bu değerlendirme SCF043/27 Natural biberon emziği için yapılmıştır
Bu değerlendirme SCF043/27 Natural biberon emziği için yapılmıştır
Emine10
30/08/2019
Türkiye
Çok yumuşak
Biz spiral şekilliyi ilk kez deniyoruz daha önceki avent uçlardan çok memnunduk fakat kızım bundan kesinlikle içmiyor hiç sevmedi. Kullandığımız uçlara göre fazla yumuşak sevmemesinin nedeni bu sanırım.
Bu değerlendirme SCF043/27 Natural biberon emziği için yapılmıştır
Bu değerlendirme SCF043/27 Natural biberon emziği için yapılmıştır
EU 10/2011 düzenlemesi gereğince %0 BPA