ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir

Philips AventNatural biberon emziği

SCF043/27

1
| (3) İncelemeler
Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
Esnek spiral tasarımlı, ultra yumuşak biberon emziği, göğüs yapısına daha çok benzer. Konfor sağlayan yaprakçıklar ve doğal bir şekle sahip biberon emziği doğal kavrama etkisi sunarken, anne sütü ve biberonla beslemeyi birleştirme sürecini kolaylaştırır.
Tüm avantajları görüntüleyin

Ekstra yumuşak ve esnek biberon emziği

Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir

  • 2 adet

  • Orta akış

  • 3 ay+

Anne göğsüne benzeyen geniş emzik sayesinde doğal emme hissi

Anne göğsüne benzeyen geniş emzik sayesinde doğal emme hissi

Anne göğsüne benzeyen geniş biberon emziği, doğal emzirmedeki gibi bir kavrama etkisi yaratır ve biberonla beslemeyi emzirmeyle birleştirmenize destek olur.

Anne göğsü hissini taklit etmek için tasarlanmış ultra yumuşak biberon emziği

Anne göğsü hissini taklit etmek için tasarlanmış ultra yumuşak biberon emziği

Biberon emziği, anne göğsü hissini taklit etmek için tasarlanmış ultra yumuşak dokuya sahiptir.

Esnek spiral tasarım ve konfor sağlayan yaprakçıklar

Esnek spiral tasarım ve konfor sağlayan yaprakçıklar

Esnek spiral tasarım, eşsiz konfor sağlayan yaprakçıklarla birleşerek biberon emziğinin esnek yapıda olmasını sağlar ve emziğin çökmesini engelleyerek biberonla beslemeyi daha doğal hale getirir.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

1.0

5 üzerinden

3

İncelemeler

5
4
3
2

17/01/2020

Türkiye

Türkiye

Ucu çok yumuşak, oğlum bu emzikle içmiyor.

Ucu çok yumuşak olduğu için oğlum bununla içmiyor. Boş yere almış oldum. Önceden kullandığımız emzikleri değiştirme zamanı geldiği için bunu almıştım, ancak dediğim gibi bununla asla içmiyor. Eskilerini kullanmaya devam ediyorum, öncekilerden bulamıyorum maalesef.

Bu değerlendirme SCF043/27 Natural biberon emziği için yapılmıştır

Bu değerlendirme SCF043/27 Natural biberon emziği için yapılmıştır

01/12/2019

Türkiye

Türkiye

Sorumsuz üretim

Biberon emziğinin delik sayısı tanımlı değil, görselde 3 damla görüp 3 delikli sanarak alınmasın. Ürün 2 delikli!

Bu değerlendirme SCF043/27 Natural biberon emziği için yapılmıştır

Bu değerlendirme SCF043/27 Natural biberon emziği için yapılmıştır

30/08/2019

Türkiye

Türkiye

Çok yumuşak

Biz spiral şekilliyi ilk kez deniyoruz daha önceki avent uçlardan çok memnunduk fakat kızım bundan kesinlikle içmiyor hiç sevmedi. Kullandığımız uçlara göre fazla yumuşak sevmemesinin nedeni bu sanırım.

Bu değerlendirme SCF043/27 Natural biberon emziği için yapılmıştır

Bu değerlendirme SCF043/27 Natural biberon emziği için yapılmıştır

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları
Feragatnameler

  1. EU 10/2011 düzenlemesi gereğince %0 BPA